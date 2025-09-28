IND vs PAK Final: ICC ने दंड ठोठावल्यावर सुधारला पाकिस्तानी ओपनर, पण आऊट होताच भडकला अन्...; VIDEO

आशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानला फलंदाजीसाठी बोलावले. साहिबजादा फरहानने आक्रमक खेळ करत ५७ धावा केल्या, पण वरुण चक्रवर्तीच्या चेंडूवर तो बाद झाला. विकेटनंतर साहिबजादा प्रचंड चिडलेला दिसला. .भारत विरुद्ध पाकिस्तान संघात आशिया कप २०२५ स्पर्धेत होत असलेल्या अंतिम सामन्यावर अनेकांचे लक्ष आहे. या स्पर्धेत तिसऱ्यांदा आमने-सामने आलेल्या या दोन संघात हा महामुकाबला दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर होत आहे. या सामन्यात दोन्ही संघांच्या खेळाडूंकडून विजयासाठी जीवाची बाजी लावली जात आहे, तरी साहिबजादा फरहानच्या कृतीने पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे..या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून पाकिस्तानला प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी बोलावले होते. पाकिस्तानकडून सुरुवातीला संयमी सुरुवात केल्यानंतर साहिबजादा फरहानने आक्रमक पवित्रा घेतला. त्याने जसप्रीत बुमराहनंतर भारताच्या फिरकीपटूंविरुद्धही काही मोठे शॉट्स खेळले. त्याला फखर जमानची साथ मिळाल्याने त्यांच्या अर्धशतकी भागीदारीही झाली. फरहान वरचढ ठरत असल्याचे दिसत असतानाच वरुण चक्रवर्तीने मात्र त्याच्यावर जाळं टाकलं. .१० व्या षटकात वरुण गोलंदाजीसाठी आला. त्याच्या गोलंदाजीवर तिसऱ्या चेंडूवर साहिबजादाने षटकार मारला. पुढच्याच चेंडूवरही त्याने मोठा शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला. मात्र वरुणने टाकलेला हा चेंडू खेळताना साहिबजादा चुकला. त्याने पुल खेळण्यासाठी मागे जाऊन शॉट खेळला, पण चेंडू सरळ डीप मिड-विकेटवर असलेल्या तिलक वर्माच्या हातात गेला. त्यामुळे अर्धशतक केलेल्या साहिबजादाला ३८ चेंडूत ५ चौकार आणि ३ षटकारांसह ५७ धावा करून माघारी परतावे लागले.तो परत जात असताना मात्र स्वत:वरच प्रचंड चिडलेला दिसला. त्याने आऊट होताच बॅटही जोरात खाली आपटली. त्याच्या विकेटचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे..तथापि, सुपर फोरमध्ये भारताविरुद्ध अर्धशतक केल्यानंतर साहिबजादाने 'गन फायर' सेलिब्रेशन केलं होतं, ज्यावर प्रचंड टीका झाली. बीसीसीआयच्या तक्रारीनंतर आयसीसीने त्याला ३० टक्के दंडही ठोठावला होता. त्यानंतर मात्र अंतिम सामन्यात साहिबजादाने अर्धशतकानंतर अशाप्रकारे कोणतीही वादग्रस्त कृती करणं टाळलं आहे. त्याने फक्त बॅट हवेत उंचावर अर्धशतकानंतर सेलिब्रेशन केलं होतं..दरम्यान, तो बाद झाल्यानंतर सईम आयुबलाबी १४ धावांवर कुलदीप यादवने माघारी धाडलं. त्यामुळे १३ षटकात पाकिस्तानने २ बाद ११३ धावा केल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.