IND vs PAK Final: ICC ने दंड ठोठावल्यावर सुधारला पाकिस्तानी ओपनर, पण आऊट होताच भडकला अन्...; VIDEO

Sahibzada Farhan Wicket Video: भारत विरुद्ध पाकिस्तानच्या अंतिम सामन्यात साहिबजादा फरहानने आक्रमक खेळत अर्धशतक केले, पण विकेट जाताच तो प्रचंड भडक्याचे दिसले.
Sahibzada Farhan Wicket | India vs Pakistan | Asia Cup 2025 Final

Sahibzada Farhan Wicket | India vs Pakistan | Asia Cup 2025 Final

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • आशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानला फलंदाजीसाठी बोलावले.

  • साहिबजादा फरहानने आक्रमक खेळ करत ५७ धावा केल्या, पण वरुण चक्रवर्तीच्या चेंडूवर तो बाद झाला.

  • विकेटनंतर साहिबजादा प्रचंड चिडलेला दिसला.

