IND A vs SL A: साई सुदर्शनचा शतकी दणका! श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटीत भारताला दिली दमदार सुरुवात

भारत अ विरुद्ध श्रीलंका अ संघात गॉलमध्ये कसोटी सामना सुरू आहे. या सामन्याचा पहिलाच दिवस साई सुदर्शनने गाजवला आहे. गुरुवारी (२५ जून) सुरू झालेल्या या सामन्यात भारतीय संघाचा कर्णधार ध्रुव जुरेलने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर सुदर्शनने शतक करत भारताला दमदार सुरुवात दिली आहे. .IND A vs SL A: वैभव सूर्यवंशीची चपळाई... मागे पळत जाऊन पकडला अफलातून झेल, मॅचमधील टर्निंग पॉईंट; पाहा Video.काही दिवसांपूर्वीच भारतीय अ संघाने तिंरगी वनडे मालिका श्रीलंका अ संघाला अंतिम सामन्यात पराभूत करत जिंकली होती. आता यानंतर कसोटी सामना होत आहे. या सामन्यात प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या भारतीय संघाकडून साई सुदर्शन आणि आयुष पांडे यांनी डावाची सुरुवात केली. दोघांनीही सुरुवात चांगली केली होती. ८२ धावांची सलामी भागीदारीही या दोघांनी केली. पण खेळपट्टीवर स्थिरावलेल्या आयुषला दिलम सुदिराने बाद केले. त्याने ६४ चेंडूत २५ धावा केल्या..त्यानंतर फलंदाजीला आलेला देवदत्त पडिक्कल मात्र लवकर बाद झाला. त्याने सुरुवात आक्रमक केली होती. त्याने सुरुवात एक चौकार आणि एक षटकार मारत आक्रमक केली होती. पण त्यालाही सुदिराने ७ चेंडूत १२ धावांवर असताना पायचीत केले. त्यामुळे चौथ्या क्रमांकावर ऋतुराज गायकवाड मैदानात उतरला..ऋतुराज साई सुदर्शनला चांगली साथ देत होता. या दोघांनीही ९० धावांची भागीदारी करत संघाला १८० धावांचा टप्पा गाठून दिला होता. या दरम्यान सुदर्शनने १३० चेंडूत शतक पूर्ण केले. शतकानंतरही तो चांगल्या लयीत खेळत होता. मात्र ४६ व्या षटकात ऋतुराज गायकवाडला रविंदू फर्नांडोने पायचीत पकडले. ऋतुराज ५३ चेंडूत २२ धावांवर माघारी परतला. त्यामुळे त्याची सुदर्शनसोबतची भागीदारीही तुटली.ऋतुराज बाद झाल्यानंतर कर्णधार ध्कुव जुरेल सुदर्शनला साथ देण्यासाठी मैदानात आला आहे. भारताने ४७ षटकात ३ बाद १८६ धावा केल्या आहेत. सुदर्शन ११५ धावांवर नाबाद आहे, तर जुरेल ४ धावांवर नाबाद आहे..IND A vs SL A: भारतीय अ संघ Tri-Series चा विजेता! वैभव सूर्यवंशीच्या वादळानंतर गोलंदाजांचा अचूक मारा, फायनलमध्ये श्रीलंका पराभूत.भारताची प्लेइंग इलेव्हन - साई सुदर्शन, आयुष पांडे, देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड, ध्रुव जुरेल (कर्णधार) (यष्टीरक्षक), शेख रशीद, हर्ष दुबे, सरांश जैन, अंशुल कंबोज, यश ठाकूर, आकीब नबी दारश्रीलंकेची प्लेइंग इलेव्हन - पवंथा वीरासिंघे, निरोशन डिकवेला (यष्टीरक्षण), नुवानिडू फर्नांडो, अशेन बंडारा, सहान अराच्चिगे (कर्णधार), रविंदू फर्नांडो, अंजला बंधारा, कविंदू पाथीरत्ने, दुलाज समुदिथा, चमिका गुणसेकरा, दिलम सुदिरा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.