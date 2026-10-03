Cricket

ओये बिर्याणी एक और कॅच छोड़ ना!’ भारतीय फॅन्सनी सैम अयूबची घेतली फिरकी; आधी वैभवला OUT करून पाळणा हलवला, नंतर दोन कॅच सोडले VIDEO व्हायरल

SAME AYUB CATCHES VIRAL VIDEO: भारताने पाकिस्तानला १९ धावांनी हरवत एशियन गेम्स २०२६मध्ये पुरुष क्रिकेटचं गोल्ड मेडल जिंकलं. वैभव सूर्यवंशीला बाद केल्यानंतर सैम अयूबने केलेल्या सेलिब्रेशनची चर्चा झाली; मात्र त्यानंतर त्याने अभिषेक शर्मा आणि श्रेयस अय्यरचे कॅच सोडले. यानंतर भारतीय चाहत्यांनी ‘ओये बिर्याणी... एक और कॅच छोड़ ना!’ म्हणत त्याची फिरकी घेतली.
SAME AYUB CATCHES VIRAL VIDEO

SAME AYUB CATCHES VIRAL VIDEO

esakal

Varsha Balhe
Updated on

SAME AYUB CATCHES VIRAL VIDEO: भारताने पाकिस्तानला १९ धावांनी हरवत एशियन गेम्स २०२६मध्ये पुरुष क्रिकेटचं गोल्ड मेडल जिंकलं. या सामन्यात पाकिस्तानचा गोलंदाज सैम अयूब वैभव सूर्यवंशीला बाद केल्यानंतर केलेल्या सेलिब्रेशनमुळे चर्चेत आला होता.

मात्र, त्यानंतर त्याच्याकडून एकाच ओव्हरमध्ये दोन कॅच सुटले. यानंतर स्टेडियममध्ये असलेल्या भारतीय चाहत्यांनी सैम अयूबची चांगलीच फिरकी घेतली. त्याचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

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