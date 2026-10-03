ओये बिर्याणी एक और कॅच छोड़ ना!’ भारतीय फॅन्सनी सैम अयूबची घेतली फिरकी; आधी वैभवला OUT करून पाळणा हलवला, नंतर दोन कॅच सोडले VIDEO व्हायरल

SAME AYUB CATCHES VIRAL VIDEO: भारताने पाकिस्तानला १९ धावांनी हरवत एशियन गेम्स २०२६मध्ये पुरुष क्रिकेटचं गोल्ड मेडल जिंकलं. या सामन्यात पाकिस्तानचा गोलंदाज सैम अयूब वैभव सूर्यवंशीला बाद केल्यानंतर केलेल्या सेलिब्रेशनमुळे चर्चेत आला होता. मात्र, त्यानंतर त्याच्याकडून एकाच ओव्हरमध्ये दोन कॅच सुटले. यानंतर स्टेडियममध्ये असलेल्या भारतीय चाहत्यांनी सैम अयूबची चांगलीच फिरकी घेतली. त्याचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..वैभवला बाद केल्यानंतर केलं सेलिब्रेशनभारताच्या डावात सैम अयूब गोलंदाजी करत होता. त्याने १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला ९ चेंडूत १५ धावांवर बाद केलं. वैभवने रिव्हर्स शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याचा झेल विकेटकीपर उस्मान खानने घेतला. वैभव बाद झाल्यानंतर सैम अयूबने हाताने लहान मुलाला खेळवत असल्यासारखं सेलिब्रेशन केलं. या सेलिब्रेशनचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता..IND vs PAK Final: वैभव-श्रेयस स्वस्तात परतले, पण अभिषेक-तिलकने डाव सावरला! शेवटच्या षटकांत धावांचा पाऊस; भारताची गाडी २०० पार.त्यानंतर एकाच ओव्हरमध्ये दोन कॅच सोडलेमात्र, सैम अयूबच्या या सेलिब्रेशननंतर काही वेळातच त्याच्याकडून दोन कॅच सुटले. अभिषेक शर्मा आणि श्रेयस अय्यर यांचे झेल त्याने सोडले. या दोन्ही संधींचा भारताला फायदा झाला. अभिषेक शर्माने याच सामन्यात २८ चेंडूत ६१ धावा केल्या. त्यानंतर तिलक वर्माने नाबाद ५१ धावा करत भारताची धावसंख्या २११ पर्यंत नेली..चाहत्यांनी घेतली फिरकीसैम अयूबकडून दोन कॅच सुटल्यानंतर मैदानात असलेल्या भारतीय चाहत्यांनी त्याला चिडवायला सुरुवात केली. 'ओये बिर्याणी... एक और कॅच छोड़ ना!' अशा घोषणा चाहत्यांनी दिल्याचं व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळत आहे. भारताने अखेर पाकिस्तानचा डाव १९२ धावांवर रोखला आणि १९ धावांनी सामना जिंकला. या विजयासह भारतीय संघाने एशियन गेम्समधील पुरुष क्रिकेटचं गोल्ड मेडल पुन्हा एकदा आपल्या नावावर केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.