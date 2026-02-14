T20 WC, IND vs PAK: 'अभिषेक शर्माला खेळवा, कारण आम्हाला...', पाकिस्तानी कर्णधाराचं थेट आव्हान; हँडशेकबद्दलही बोलला

भारत विरुद्ध पाकिस्तान क्रिकेट संघात टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील सामना रविवारी (१५ फेब्रुवारी) खेळवला जाणार आहे. या सामन्याबाबत स्पर्धेला सुरुवात होण्याच्या आधीपासूनच चर्चा आहे. आधी पाकिस्तानने या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. पण नंतर त्यांनी हा निर्णय बदलला. त्यामुळे भारत आणि पाकिस्तान (India vs Pakistan) या दोन कट्टर प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये कोलंबोतील आर प्रेमदासा स्टेडियमवर रविवारी सामना होणार आहे. या सामन्यासाठी दोन्ही संघ सज्ज आहेत. यादरम्यान सामन्याच्या पूर्वसंध्येला पत्रकार परिषद झाली, ज्यासाठी पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान आघा (Salman Agha) उपस्थित होता. यावेळी त्याने अभिषेक शर्माबाबतही (Abhishek Sharma) भाष्य केले. .T20 World Cup:'...तरच अभिषेक शर्माला फलंदाज समजेल', IND vs PAK सामन्यापूर्वी पाकिस्तानी गोलंदाजाचं चॅलेंज.भारताचा सलामीवीर अभिषेक शर्मा गेल्या काही दिवसांपासून आजारी आहे. पोट बिघडल्याने तो नामिबियाविरुद्ध खेळला नव्हता. पण सध्या त्याच्या प्रकृतीत सुधारणा असून तो पाकिस्तानविरुद्ध खेळण्याची शक्यता आहे. अशात सलमान आघाने म्हटले आहे की त्यांना सर्वोत्तम संघाविरुद्ध खेळायचे असल्याने अभिषेकने खेळावे. त्याने एकप्रकारे आव्हान दिले आहे.सलामान आघा त्याला विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना म्हणाला, 'मला आशा आहे अभिषेक शर्मा उद्या खेळेल. मला आशा आहे तो बरा होईल. आम्हालाही सर्वोत्तम संघाविरुद्धच खेळायचं आहे.' अभिषेक आत्तापर्यंत या टी२० वर्ल्ड कपमध्ये केवळ अमेरिकेविरुद्धचा सामना खेळला होता. या सामन्यातही तो शून्यावर बाद झाला. त्यानंतर आजारी असल्याने क्षेत्ररक्षणासाठीही आला नव्हता. त्यानंतर नामिबियाविरुद्ध त्याच्या जागेवर संजू सॅमसन खेळला होता..हस्तांदोलनाबद्दल आघा म्हणाला...दरम्यान, गेल्यावर्षी पहलगाम हल्ल्यानंतर आशिया कप २०२५ स्पर्धेत भारतीय संघाकडून पाकिस्तान खेळाडूंशी कोणताही संबंध ठेवण्यात आला नव्हता. या दोन संघात तीन सामने झाले, पण कोणत्याही प्रकारचा संवाद झाला नव्हता. त्यातही भारतीय संघाने हस्तांदोलन करणेही टाळले होते, ज्याची मोठ्याप्रमाणात चर्चा झाली होती. त्यामुळे आता टी२० वर्ल्ड कपमध्येही भारतीय संघ हस्तांदोलन करण्याचा निर्णय घेणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याबाबत सलमान आघाने एका वाक्यात उत्तर दिले की 'ते उद्या आपण पाहू.'याशिवाय खिलाडूवृत्तीबाबत तो म्हणाला, 'चांगल्या खिलाडूवृत्तीसह सामना खेळायला हवा. मला काय वाटते, याचा काही फरक पडत नाही. खेळ जसा खेळला जातो, तसाच खेळला गेला पाहिजे.'.उस्मान तारिक ट्रम्प कार्डपाकिस्तानचा फिरकीपटू उस्मान तारिकच्या गोलंदाजी शैलीची आत्तापर्यंत बरीच चर्चा झाली आहे. तो चेंडू फकल्याप्रमाणे गोलंदाजी करतो, तसेच थांबून गोलंदाजी करतो, असे आरोप त्याच्या शैलीवर झाले आहेत. त्यामुळे भारताविरूद्धच्या सामन्यापूर्वीही त्याची चर्चा आहे. त्याच्याबद्दल सलमान म्हणाला, 'आमच्यासाठी सर्व खेळाडू सारखेच आहेत. तुम्ही लोकांनीच उस्मान तारिकला मोठा केलं आहे. तो चांगली गोलंदाजी करतोय आणि तो आमच्यासाठी ट्रम्प कार्ड आहे.'.IND vs PAK : भारत-पाकिस्तान लढतीवर अनिश्चिततेचं सावट! श्रीलंकेने जाहीर केले धक्कादायक अपडेट्स, सामना न झाल्यास...?.तसेच त्याच्या गोलंदाजीवर शंका उपस्थित करणाऱ्यांना उत्तर देताना सलमान आघा म्हणाला, 'उस्मानने आयसीसीच्या चाचण्या दोनदा पार केल्या आहेत. मला माहित नाही, त्याच्या शैलीबद्दल का चर्चा होत आहे. पण त्याला या चर्चांनी फरक पडत नाही.भारतीय संघाने पाकिस्तानवर वर्ल्ड कप स्पर्धेत नेहमीच वर्चस्व ठेवले आहे. आत्तापर्यंत केवळ एकदाच पाकिस्तानने भारताविरुद्ध वर्ल्ड कपमध्ये विजय मिळवला आहे. त्यांनी २०२२ च्या टी२० वर्ल्ड कपमध्ये भारताला पराभूत केले होते. याबाबत सलमान आघा म्हणाला इतिहास बदलू शकत नाही, पण चांगला खेळण्याचा प्रयत्न करू..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.