Asia Cup 2025: २२ षटकार, २१ चौकार अन् २८५ धावा! संजू सॅमसनचा नाद खुळा खेळ; गौतम गंभीरला लागेल वेड

Sanju Samson 285 runs with 22 sixes and 21 fours : आशिया कप २०२५ तोंडावर असताना संजू सॅमसनने आपल्या बॅटने अक्षरशः वादळ आणले आहे. केरळ क्रिकेट लीगमध्ये त्याने २८५ धावा केल्या. या धडाकेबाज खेळीत त्याने तब्बल २२ षटकार आणि २१ चौकार लगावले.
  • संजू सॅमसनने केरळ क्रिकेट लीगमध्ये ५ सामन्यांत २८५ धावा करून २२ षटकारांचा विक्रम केला.

  • कोची ब्लू टायगर्सकडून खेळताना त्याने सरासरी ७१.२५ व स्ट्राईक रेट १८२.६९ राखला.

  • शुभमन गिलच्या पुनरागमनामुळे संजूचे आशिया कपमधील प्लेइंग इलेव्हन स्थान धोक्यात आले आहे.

Sanju Samson Asia Cup 2025 squad inclusion chances : यष्टिरक्षक- फलंदाज संजू सॅमसनने केरळ क्रिकेट लीगमध्ये (KCL) आपल्या दमदार फलंदाजीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. कोची ब्लू टायगर्स संघाचे प्रतिनिधित्व करताना, संजूने सलामीवीर म्हणून २८५ धावा कुटल्या आहेत. विशेष म्हणजे, त्याने ५ सामन्यांमध्ये २२ षटकार मारून सर्वाधिक षटकारांचा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे. या लीगमध्ये त्याने २१ चौकारांसह फटकेबाजी केली आणि त्याची सरासरी ७१.२५ असून त्याचा स्ट्राईक रेट १८२.६९ इतका प्रभावी राहिला.

