Asia Cup 2025: २२ षटकार, २१ चौकार अन् २८५ धावा! संजू सॅमसनचा नाद खुळा खेळ; गौतम गंभीरला लागेल वेड

संजू सॅमसनने केरळ क्रिकेट लीगमध्ये ५ सामन्यांत २८५ धावा करून २२ षटकारांचा विक्रम केला.कोची ब्लू टायगर्सकडून खेळताना त्याने सरासरी ७१.२५ व स्ट्राईक रेट १८२.६९ राखला.शुभमन गिलच्या पुनरागमनामुळे संजूचे आशिया कपमधील प्लेइंग इलेव्हन स्थान धोक्यात आले आहे..Sanju Samson Asia Cup 2025 squad inclusion chances : यष्टिरक्षक- फलंदाज संजू सॅमसनने केरळ क्रिकेट लीगमध्ये (KCL) आपल्या दमदार फलंदाजीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. कोची ब्लू टायगर्स संघाचे प्रतिनिधित्व करताना, संजूने सलामीवीर म्हणून २८५ धावा कुटल्या आहेत. विशेष म्हणजे, त्याने ५ सामन्यांमध्ये २२ षटकार मारून सर्वाधिक षटकारांचा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे. या लीगमध्ये त्याने २१ चौकारांसह फटकेबाजी केली आणि त्याची सरासरी ७१.२५ असून त्याचा स्ट्राईक रेट १८२.६९ इतका प्रभावी राहिला..काल त्रिवेंद्रम रॉयल्सविरुद्धच्या सामन्यात संजूने ३७ चेंडूत ६२ धावांची खेळी केली, ज्यात ५ षटकार आणि ४ चौकारांचा समावेश होता. यापूर्वी, त्याने थ्रिसूर टायटन्सविरुद्ध ४६ चेंडूत ८९ धावा फटकावल्या होत्या, ज्यात ९ षटकार होते. त्याची सर्वात अविस्मरणीय खेळी कोल्लम सेलर्सविरुद्धची होती, जिथे त्याने १२१ धावांची वादळी खेळी करताना ७ षटकार मारले..केसीएलमधील या शानदार कामगिरीनंतरही संजू सॅमसनचे आशिया कपमधील प्लेइंग इलेव्हनमधील स्थान निश्चित नाही. फलंदाज शुभमन गिलच्या संघात पुनरागमनामुळे संजूच्या सलामीच्या स्थानावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मागील वर्षी संजूने सलामीवीर म्हणून ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये तीन शतके झळकावून एक विक्रम स्थापित केला होता. मात्र, गिलच्या परतल्यामुळे त्याला मधल्या फळीत खेळावे लागेल, जिथे त्याची कामगिरी फारशी प्रभावी नाही..अनेक क्रिकेट तज्ज्ञांनीही संजूच्या संघातील स्थानाबद्दल शंका व्यक्त केली आहे. अनुभवी फलंदाज अजिंक्य रहाणेला वाटते की, गिल हा अभिषेक शर्मासोबत सलामीला येईल. "शुभमन संघात परत आला आहे, मला खात्री आहे की तो अभिषेक शर्मासोबतच ओपनिंग करेल. संघासाठी खूप चांगले काम करणारा आणि आत्मविश्वासाने भरलेला खेळाडू असल्यामुळे संजूला संघात बघायला मला आवडेल," असेही तो म्हणाला..दुसरीकडे, भारताचा माजी सलामीवीर आकाश चोप्राने संजूला संघातून बाहेर बसावे लागेल, असे मत व्यक्त केले आहे. "शुभमन गिलच्या पुनरागमनामुळे संजू सॅमसनचे भवितव्य जवळपास निश्चित झाले आहे. तो आता प्लेईंग इलेव्हनमध्ये दिसणार नाही," असे चोप्रा म्हणाला.