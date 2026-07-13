Team India: 'श्रेयस अय्यर -गंभीरला काढून टाकण्यापेक्षा जरा विचार करा आणि IPL... ', संजय मांजरेकरांची BCCI वर सडकून टीका

Sanjay Manjrekar’s Strong Message to BCCI: भारतीय टी२० संघाने मार्च २०२६ मध्ये वर्ल्ड कप जिंकला होता. पण त्यानंतर बराच बदल टी२० संघात झाला. कर्णधार म्हणून श्रेयस अय्यरला (Shreyas Iyer) आणि उपकर्णधार म्हणून तिलक वर्माला (Tilak Varma) नेमण्यात आले. मात्र या नव्या नेतृत्वाखाली भारतीय टी२० संघाची सुरुवात निराशाजनक राहिली. जूनच्या अखेरच भारतीय संघाला आयर्लंडकडून २-० असा पराभव स्वीकारावा लागला, तर इंग्लंडविरुद्ध जुलैमध्ये ४-० असा पराभवाचा सामना करावा लागला. यानंतर सध्या कर्णधार श्रेयस अय्यर आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) यांच्यावर जोरदार टीका होत आहे. त्यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकावे अशी मागणीही होत आहे. मात्र माजी क्रिकेटपटू संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) यांनी याउलट सल्ला दिला असून त्यांनी म्हटलं आहे की समस्या खूप खोलवर रुजलेली आहे. .IND vs ENG ODI: रोहित-विराटच्या पुनरागमनाने टीम इंडियाच्या अपेक्षा वाढल्या; इंग्लंडविरुद्ध वनडे मालिकेत बदलणार चित्र?.इंग्लंड दौऱ्यात भारतीय फलंदाज सर्वाधिक संघर्ष करताना दिसले. युरोपियन परिस्थितीत स्विंग गोलंदाजीसमोर फलंदाजा मोठ्या धावा करताना अपयशी ठरले. तसेच फिरकी गोलंदाजांविरूद्धही भारतीय फलंदाजांना संघर्षच करावा लागला आहे. तसेच गोलंदाजीतही या सातत्य दिसून आले नाही. अशात नवा कर्णधार श्रेयस अय्यर आणि प्रशिक्षक गंभीर यांच्यावर निशाणा साधण्यात येतोय..याबाबत मांजरेकर यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर म्हटले आहे की 'भारतासाठी सर्वात सोपी गोष्ट कोणती असेल, तर गौतम गंभीरला काढून टाकणे आणि कर्णधाराला काढून टाकणे. तसेच ज्या खेळाडूने आयर्लंड आणि इंग्लंडमध्ये कामगिरी केली नाही, त्याला काढून टाकणे. या सर्वात सोप्या गोष्टी आहेत. पण भारताच्या झालेल्या पराभवाचे मुख्य कारण ओळखणे, हे सर्वात योग्य ठरेल.''मुख्य कारण म्हणजे हे टी२० सामने आयर्लंड आणि इंग्लंडमध्ये खेळले गेले. आपले ले फलंदाज व आपला संघ या परिस्थितीसाठी नीट तयार नव्हते. का? कारण निवड समितीने या सर्व खेळाडूंची निवड आयपीएलच्या कामगिरीच्या आधारावर केलेली आहे.'.IND vs ENG, Rankings: भारताचं १६०० दिवसांचं राज्य संपलं! इंग्लंडने मालिका विजयासह टी२० मधील नंबर १ चा ताजही हिसकावला.मांजरेकर पुढे म्हणाले, 'आयपीएलमध्ये असलेल्या मार्बलसारख्या खेळपट्ट्यांवर फलंदाजी करण्याइतके हे सोपे नव्हते. त्यामुळे तिथेच निवड समितीने हुशार आणि योग्य खेळाडूंची निवड करायची होती, जसं की शिभमन गिल, तो आयर्लंड आणि इंग्लंडमध्ये यशस्वी ठरला असता.''सर्वात सोपी गोष्ट म्हणजे संघाकडे पाहणे, पण नाही, त्यापेक्षाही खोलवर विचार करा आणि त्या लोकांना काढून टाका जे बीसीसीआयला हा सल्ला देत आहेत की आयपीएलला अधिक लोकप्रिय कपा आणि व्यावसायिक करा, त्यात अधिक चौकार - षटकार असू देत, २०० हून अधिक धावा व्हाव्यात, कारण त्यामुळे अधिक व्ह्युवरशिप मिळते. हे खरं असू शकते, पण मग असं घडतं.'.आयर्लंड दौऱ्यावर जाण्यापूर्वी भारतीय खेळाडू अडीच महिने आयपीएल खेळले होते. दरम्यान, आता इंग्लंडविरुद्धच्या टी२० मालिकेनंतर भारतीय संघाला इंग्लंडविरुद्ध तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळायची आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या वनडे वर्ल्ड कपच्या दृष्टीने ही मालिका महत्त्वाची मानली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.