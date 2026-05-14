Vaibhav Sooryavanshi ला टीम इंडियात संधी मिळाली, LSG च्या संजीव गोएंका यांची पोस्ट व्हायरल! म्हणतात, देश आश्चर्याने पाहत आहे...

Sanjiv Goenka reaction on Vaibhav Sooryavanshi selection: भारताचा अ संघ इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ नंतर श्रीलंका दौऱ्यावर जाणार आहे आणि तिथे तिरंगी मालिकेत सहभाग घेणार आहे. या मालिकेसाठी BCCI ने गुरुवारी १५ सदस्यीय संघ जाहीर केला. तिलक वर्माच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या या संघात वैभव सूर्यवंशीचे नाव पाहून सर्वांना आनंद झाला. १५ वर्षीय खेळाडूने आयपीएलमध्ये आपला दबदबा दाखवून दिला आहे आणि भारताच्या १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेतही त्याने विश्वविक्रमी कामगिरी केली आहे. त्यामुळे त्याची भारतीय संघात निवड व्हावी, अशी अनेकांनी इच्छा व्यक्त केली होती. भारताच्या सीनियर संघात नाही, परंतु अ संघात त्याची अखेर निवड झाली. या घोषणेनंतर लखनौ सुपर जायंट्सचे मालक संजीव गोएंका यांनी वैभव आणि आयुष बडोनी यांचे विशेष कौतुक केले..बीसीसीआयने भारत 'अ', श्रीलंका 'अ' आणि अफगाणिस्तान 'अ' यांचा समावेश असलेल्या जूनमधील वन डे तिरंगी मालिकेसाठी १५ सदस्यीय संघाच्या कर्णधारपदी तिलक वर्मा यांची नियुक्ती केली आहे. हे सामने दंबुला येथे खेळले जातील, त्यानंतर गॉलमध्ये श्रीलंका 'अ' विरुद्ध दोन बहुदिवसीय सामने होतील. त्यासाठीचा संघ अद्याप जाहीर केलेला नाही. संघ जाहीर झाल्यानंतर लगेचच, गोएंका यांनी सोशल मीडियावर सूर्यवंशी आणि बडोनी यांच्या निवडीचा आनंद साजरा केला..Breaking: वैभव सूर्यवंशीची टीम इंडियात निवड, तिलक वर्मा कॅप्टन! तिरंगी मालिकेसाठी संघ जाहीर ."वैभव सूर्यवंशीची भारत 'अ' संघात निवड अनेक कारणांसाठी साजरी केली पाहिजे. त्यातील सर्वात मोठे कारण म्हणजे हा युवा फलंदाज इतक्या कमी वेळात किती पुढे आला आहे. गेल्या वर्षीच्या त्याच्या आयपीएल पदार्पणापासून ते १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात १७५ धावा करण्यापर्यंत आणि 'प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंट' म्हणून गौरवण्यात येण्यापर्यंत, संपूर्ण देश त्याला आश्चर्याने पाहत आहे," असे गोएंका यांनी लिहिले..ते पुढे म्हणाले: "केवळ एका वर्षात, त्याने अविश्वसनीय प्रतिभा, निर्भयता आणि सतत प्रगती करण्याची जिद्द दाखवली आहे. आयुष बडोनीलाही संघात पाहून आनंद झाला. दोघांचेही अभिनंदन. भारताला अभिमान वाटेल अशी कामगिरी करा.".अवघ्या १५ वर्षांचा सूर्यवंशी देशांतर्गत क्रिकेटमधील सर्वात तेजस्वी युवा नावांपैकी एक बनला आहे. त्याच्या आक्रमक फलंदाजीमुळे आणि युवा स्तरावरील कामगिरीमुळे त्याची संघात निवड होणे ही एक प्रमुख बाब ठरली. दरम्यान, बडोनी हा लखनौ सुपर जायंट्ससाठी सातत्यपूर्ण कामगिरी करणारा खेळाडू असून, त्याला वरिष्ठ राष्ट्रीय संघात निवडीसाठी प्रयत्न करण्याची आणखी एक संधी मिळाली आहे. या संघात प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंग आणि अंशुल कंबोज यांचाही समावेश आहे ..