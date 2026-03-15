Sanju Samson: 'लवकर लग्न कर, भाई... खेळाडू त्याच्यावर जळायचे, कारण...', सॅमसनने उडवली अभिषेक शर्माची खिल्ली

Sanju Samson Pulls Abhishek Sharma's Leg: भारतीय क्रिकेट संघाने आठवड्याभरापूर्वी टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा जिंकली. अहमदाबादला झालेल्या अंतिम सामन्यात भारतीय संघाने न्यूझीलंडला ९६ धावांनी पराभूत केलं होतं. या विजयात संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा (Sanju Samson - Abhishek Sharma) या सलामीवारांच्या जोडीने मोलाचा वाटा उचलला होता. खरंतर गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून या दोघांची जोडी भारतीय टी२० संघाची मोठी ताकदही ठरले आहेत. सॅमसन तर टी२० वर्ल्ड कपमधील (T20 World Cup) मालिकावीरही ठरला होता. .Sanju Samson: संघातून बाहेर… आणि मग थेट हिरो! संजू सॅमसनच्या दमदार पुनरागमनावर सुनील गावसकर फिदा .दरम्यान, अभिषेकसाठी ही स्पर्धा फारशी खास ठरली नसली, तरी त्याने या स्पर्धेपूर्वी दमदार कामगिरी केली होती. मात्र यामुळे त्याची लोकप्रियता प्रचंड वाढल्याने केवळ त्याचीच चर्चा होती, हे गमतीने सांगताना संजू सॅमसनने अभिषेकची खिल्ली उडवली आहे. त्याने गमतीने अभिषेकला लवकर लग्न करण्याचा सल्लाही दिला..इंडिया टूडेच्या कार्यक्रमात सॅमसन आणि अभिषेक हजर होते. त्यावेळी अभिषेकच्या लोकप्रियतेबद्दल सॅमसन गमतीने म्हणाला, 'अभिषेकला ज्याप्रकारे चिअर केलं जायचं, ते पाहून आधी खेळाडू त्याच्यावर जळायचे. सगळीकडे अभिषेक, अभिषेक अशीच चर्चा होती. आम्ही विचार करायचो की लोकांना फक्त तोच दिसतोय की काय? पण हो तो आता संघाचा सुपरस्टार आहे. भाई, लवकर लग्न कर.'.दरम्यान, संजू सॅमसनने अभिषेकसोबत फलंदाजी करण्याबाबतही भाष्य केले. तो म्हणाला, 'आम्ही आग आणि बर्फ नाही आहोत, आम्ही दोघेही आग आहोत. कधी कधी तो पेटतो, कधी मी. आमच्यामध्ये असेच कॉम्बिनेशन आहे. आम्ही २०२४ पासून हेच करत आहोत, यात आमची केरळ-पंजाबी मैत्री मध्यभागी आहे. आमच्यामध्ये जे आहे ते सर्व नैसर्गिक आहे, आम्ही फार गुंतागुंतीचं केलेलं नाही. तो मला विचारतो, चेंडू कसा येतोय, मी त्याला सांगतो की चेंडू साधच आहे, जा षटकार मार. हे इतकं सरळसाधं आहे.'.India Captain: संजू सॅमसन होणार भारतीय संघाचा कर्णधार? सूर्यकुमार यादवनंतर T20 तील नेतृत्वाबाबत चर्चेला उधाण.संजू पुढे म्हणाला, 'अभिषेक खूप धाडली आणि भावनांवर ताबा ठेवणारा आहे. मला त्याचा स्वभाव आवडतो. मला त्याच्यासोबतची मैदानावरील आणि मैदानावरील भागीदारी आवडते.' अभिषेक आणि सॅमसन यांनी २४ टी२० सामने एकत्र खेळताना ६४९ धावांची भागीदारी केली आहे. यात ४ वेळा त्यांनी अर्धशतकी भागीदारी केली आहे.