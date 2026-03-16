Gautam Gambhir: सहा षटकांत सामना जिंकवण्याची क्षमता; प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्याकडून संजू सॅमसनचे कौतुक

नवी दिल्ली : टी-२० विश्वकरंडकाच्या अखेरच्या तीन सामन्यांमध्ये अर्धशतकी खेळी साकारत भारतीय क्रिकेट संघाच्या जेतेपदात मोलाचा वाटा उचलणाऱ्या संजू सॅमसनच्या फलंदाजीचे टीम इंडियाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी कौतुक केले..गौतम गंभीर यांनी त्याच्या फलंदाजीवर विश्वास दाखवताना म्हटले की, संजू सॅमसन खेळपट्टीवर स्थिरावल्यास त्याच्यामध्ये सहा षटकांत सामना जिंकवण्याची क्षमता आहे. गौतम गंभीर यांनी एका वाहिनीली दिलेल्या मुलाखतीत संजू सॅमसनच्या फलंदाजीची स्तुती करताना म्हटले की, संजू सॅमसनच्या फलंदाजीतील गुण हे आम्हाला चांगलेच माहीत होते. .त्याच्या फलंदाजीतील गुणवत्ता व आक्रमकता हे आम्ही जाणून होतो. त्याची फलंदाजी बहरली, की तो सहा षटकांमध्ये भारताल जिंकून देईल याची जाणीव होती. टी-२० विश्वकरंडकाच्या अखेरच्या टप्प्यात त्याच्या फलंदाजीने भारताला दिमाखदार विजय मिळवून दिले..अभिषेकवर विश्वासगौतम गंभीर यांनी अभिषेक शर्माच्या फलंदाजीवर विश्वास होता, असेही नमूद केले. ते म्हणाले की, अभिषेक शर्माही सलग तीन वेळा शून्यावर बाद झाला. मात्र, आमचा त्याच्या फलंदाजीवर विश्वास होता..Indian Cricket Team Coach Strategy : गंभीरनीतीने भारतीय संघाचा विजय: प्रशिक्षकांच्या भूमिकेवर चर्चा.जिममध्ये सराव करताना संकेतगौतम गंभीर यांच्याकडून पुढे सांगण्यात आले की, मी व संजू सॅमसन जिममध्ये एकत्र सराव करीत होतो. त्या वेळी मी त्याला झिम्बाब्वेविरुद्धच्या लढतीत अंतिम ११ मध्ये संधी मिळेल याबाबत संकेत दिले होते. आम्ही साधेपणाने एकमेकांशी संवाद साधला. प्रशिक्षक व खेळाडू अशाप्रकारे आमची चर्चा झाली नाही. एकमेकांसोबत स्पष्ट संवाद साधला गेला. सराव सत्रातही असेच बोलणे होत असे..आक्रमकतेमुळे संधीभारतीय संघातील पहिले तीन फलंदाज अभिषेक शर्मा, ईशान किशन व तिलक वर्मा असे डावखुरे होते. पहिल्या तीन स्थानांवर एक तरी फलंदाज उजवा असावा यासाठी संजू सॅमसनला संघात प्रवेश देण्यात आला, अशी चर्चा रंगू लागली. याबाबत गौतम गंभीर म्हणाले की, एका डावखुऱ्या फलंदाजाला बाहेर काढून उजवा फलंदाज घुसवण्यात यावा, अशा प्रकारची योजना नव्हती. मागील दीड वर्षे आमच्याकडून विशिष्ट योजना राबवण्यात येत होती. त्यानुसार पहिल्या सहा षटकांत आक्रमक फलंदाजी करणारे फलंदाज हवेत, अशी आमची धारणा होती अन् याच आक्रमकतेमुळे संजू सॅमसनला संधी देण्यात आली.