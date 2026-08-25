IND vs AFG : संजू सॅमसन IN, अभिषेक शर्मा OUT! अफगाणिस्तानविरुद्ध कसा असेल भारतीय संघ? वाचा कोण येणार, कोण जाणार...

India vs Afghanistan T20I squad 2026 latest update: भारत-अफगाणिस्तान यांच्यात तीन ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका पुढील महिन्यात होणार आहे. या मालिकेसाठी अफगाणिस्तानने नुकताच त्यांचा १५ सदस्यीय संघ जाहीर केला आहे आणि आता भारतीय संघाची सर्वांना प्रतीक्षा आहे. अफगाणिस्तानने जाहीर केलेल्या संघात दोन वर्षानंतर जलदगती गोलंदाज नवीन उल हक परतला आहे. भारतीय संघाने शेवटची ट्वेंटी-२० मालिका झिम्बाब्वेविरुद्ध खेळली होती आणि सर्व तिन्ह सामने जिंकले होते. पण, त्याआधी झालेल्या आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यावर ट्वेंटी-२० मालिका गमावली होती..भारत - अफगाणिस्तान यांच्यात १३, १५ आणि १७ सप्टेंबर रोजी दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर सामना होणार आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची ( BCCI ) निवड समिती या मालिकेसाठी एक मजबूत संघ जाहीर करेल अशी अपेक्षा आहे. भारताला अफगाणिस्तानला हलक्यात घेणे परवडणार नाही, तसेच ही मालिका खेळाडूंना २०२६ च्या आशियाई स्पर्धेच्या तयारी करण्याची संधीही देईल. अभिषेक शर्मा परदेशातील मालिकेत झिम्बाब्वेविरुद्ध अत्यंत खराब फॉर्ममध्ये होता आणि इंग्लंडविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० सामन्यांमध्येही तो छाप पाडण्यात अपयशी ठरला. त्यामुळे अफगाणिस्तानविरुद्ध त्याला विश्रांती दिल्यास आश्चर्य वाटायला नको..IND vs AFG: भारत-अफगाणिस्तान ट्वेंटी-२० मालिकेसाठी यजमानांनी जाहीर केला संघ; विराटशी भांडणारा खेळाडू संघात परतला....अभिषेकच्या अनुपस्थितीत संजू सॅमसन भारतीय संघात परत येऊ शकतो. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये 'प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंट' पुरस्कार जिंकलेल्या संजूला झिम्बाब्वे मालिकेसाठी विश्रांती दिली गेली होती. आता त्याचे पुनरागमन होऊ शकते. ट्वेंटी-२० सामन्यांमध्ये भारताचा सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाज अर्शदीप सिंग अफगाणिस्तानविरुद्धच्या मालिकेत संघात परतणार हे निश्चित आहे. मात्र, भुवनेश्वर कुमारने आयपीएलमध्ये सातत्याने चांगली कामगिरी केली आहे, परंतु त्याचे पुनरागमन शक्य वाटत नाही..मयंक यादवने झिम्बाब्वेविरुद्ध आपल्या गोलंदाजीने प्रभावित केले होते आणि तो दिल्ली प्रीमियर लीगमध्येही चांगली कामगिरी करत आहे. ज्यामुळे त्याच्या निवडीची शक्यता आणखी वाढली आहे. प्रिन्स यादव, यश ठाकूर आणि अष्टपैलू सूर्यांश शेडगे यांच्या निवडीबाबत निश्चितता नाही. वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा, इशान किशन, शिवम दुबे आणि रवी बिश्नोई हे संघात आपले स्थान कायम ठेवतील अशी अपेक्षा आहे..Vaibhav Sooryavanshi : वैभवने दुलीप ट्रॉफीच्या सामन्यात 'हे' काय केलं? फोटो व्हायरल होताच सुरू झालीय उलटसुलट चर्चा.India's Likely Squad For Afghanistan T20Is: श्रेयस अय्यर, संजू सॅमसन, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, तिलक वर्मा, रिंकू सिंग, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, मयंक यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, रवी बिश्नोई, प्रिन्स यादव, सूर्यांश शेडगे.Afghanistan squad for three-match T20I series vs India: इब्राहिम झाद्रान, रहमनुल्लाह गुरबाज, नूर उल रहमान, सेदिकुल्लाह अटल, दारविश रसूली, आझमतुल्लाह ओमारजाई, गुलबदीन नईब, मोहम्मद नबी, रसिख खान, नांगेयालिया खारोटे, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फझलहक फारुकी, अब्दुल्लाह आहमझाई, नवीन उल हक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.