IND vs SA: सॅमसनने जोरात चेंडू मारला अन् अंपायरलाच लागला, तर हार्दिकच्या सिक्सने कॅमेरामनलाही दुखापत; पण नंतर केलं असं काही की...

Umpire and Cameraman Injured by Samson and Hardik’s Power: भारत-दक्षिण आफ्रिका पाचव्या टी२० सामन्यात संजू सॅमसनच्या शॉटने अंपायरला आणि हार्दिक पांड्याच्या षटकाराने कॅमेरामनला दुखापत झाली.
Umpire and Cameraman Injured | India vs South Africa 5th T20I

Umpire and Cameraman Injured | India vs South Africa 5th T20I

Pranali Kodre
  • अहमदाबादमध्ये भारत-दक्षिण आफ्रिका टी२० सामन्यात संजू सॅमसनच्या शॉटने अंपायर रोहन पंडित दुखापतग्रस्त झाले.

  • हार्दिक पांड्याच्या षटकाराने कॅमेरामनला दुखापत झाली.

  • भारताने हा सामना ३० धावांनी जिंकून मालिकाही जिंकली.

