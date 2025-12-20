IND vs SA: सॅमसनने जोरात चेंडू मारला अन् अंपायरलाच लागला, तर हार्दिकच्या सिक्सने कॅमेरामनलाही दुखापत; पण नंतर केलं असं काही की...

अहमदाबादमध्ये भारत-दक्षिण आफ्रिका टी२० सामन्यात संजू सॅमसनच्या शॉटने अंपायर रोहन पंडित दुखापतग्रस्त झाले. हार्दिक पांड्याच्या षटकाराने कॅमेरामनला दुखापत झाली. भारताने हा सामना ३० धावांनी जिंकून मालिकाही जिंकली..भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघातील पाचवा आणि अखेरचा टी२० सामना शुक्रवारी अहमदाबादमध्ये पार पडला. या सामन्यात भारताने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ३० धावांनी विजय मिळवत मालिकाही ३-१ अशा फरकाने जिंकली. पण याचदरम्यान, या सामन्यादरम्यान अंपायर आणि कॅमेरामन दुखापतग्रस्त झाले होते..झाले असे की भारतीय संघ प्रथम फलंदाजीसाठी उतरला. यावेळी भारताकडून संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्माने आक्रमक सुरुवात केली होती. अभिषेक ३४ धावांवर ७ व्या षटकात बाद झाला. त्यानंतर सॅमसनला साथ देण्यासाठी तिलक वर्मा उतरला होता. यावेळी ९ व्या षटकात डेनोवन फरेराने टाकलेल्या चौथ्या चेंडूवर संजू सॅमसनने सरळ शॉट मारला. यावेळी फरेराने झेल घेण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याला झेल घेता आला नाही. यावेळी त्याच्या हाताला लागून चेंडू जोरात अंपायर रोहन पंडित यांच्या गुडघ्याला लागला. त्यांना चेंडू लागताच ते वेदनेने खाली बसले. यावेळी सॅमसनने लगेचच येऊन त्यांची विचारपूस केली. यावेळी दक्षिण आफ्रिकेचे फिजिओ लगेचच मैदानात आले, पाठोपाठ भारताचे फिजिओही आले. त्यांनी रोहन पंडित यांना तपासले आणि त्यांच्यावर मैदानात उपचार केला. काही क्षणांनंतर रोहन पंडित उठून उभे राहिल्यानंतर पुन्हा खेळ सुरू झाला. .यानंतर सॅमसन ३७ धावांवर बाद झाला, तर पाठोपाठ सूर्यकुमार यादवही ५ धावांवर बाद झाला. त्यामुळे हार्दिक पांड्या १३ व्या षटकात तिलक वर्माला साथ देण्यासाठी आला. याचवेळी १३ व्या षटकातच कॉर्बिन बॉशविरुद्ध दुसऱ्या चेंडूवर हार्दिकने मिडऑफवरून षटकार मारला. त्याच्या षटकाराचा चेंडू थेट ब्राऊंड्री लाईनबाहेर भारतीय संघाच्या डगआऊट जवळच असलेल्या कॅमेरामनच्या खांद्यावर आदळला. त्याला लागलेला चेंडू पाहून भारताच्या ड्रेसिंग रुममध्येही थोडी भीती दिसली. नंतर मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने कॅमेरामनची विचारपूस करण्यास सांगितले. भारतीय संघातील सपोर्ट स्टाफने लगेचच चेंडू लागलेल्या ठिकाणी बर्फाचा शेक दिला. .दरम्यान, हार्दिक आणि तिलकने त्यानंतरही फटकेबाजी कायम ठेवली आणि १०५ धावांची भागीदारी केली. हार्दिकने २५ चेंडूत ६३ धावांची खेळी केली, तर तिलक वर्माने ४२ चेंडूत ७३ धावांची खेळी केली. त्यामुळे भारताने २० षटकात ५ बाद २३१ धावा केल्या. दरम्यान, भारताचा डाव संपल्यानंतर हार्दिकने त्या कॅमेरामनची जाऊन भेट घेतली आणि त्याला मिठी मारून त्याची विचाकपूसही केली. .त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेला २० षटकात ८ बाद २०१ धावांवर रोखलं. दक्षिण आफ्रिकेकडून क्विंटन डी कॉकने ३५ चेंडूत ६५ धावा केल्या, तर डेवाल्ड ब्रेव्हिसने १७ चेंडूत ३१ धावा केल्या. बाकी कोणी २० धावांचा टप्पाही ओलांडला नाही. भारताकडून गोलंदाजी करताना वरुण चक्रवर्तीने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या, तर जसप्रीत बुमराहने २ विकेट्स घेतल्या. अर्शदीप सिंग आणि हार्दिक पांड्या यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.