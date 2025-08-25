Sanju Samsonचे ट्वेंटी-२०त वेगवान शतक; आता Asia Cup मध्ये त्याला सलामीला खेळवायचं की नाही, हे निवड समितीनं ठरवायचं...

केरळ क्रिकेट लीगमध्ये संजू सॅमसनने ५१ चेंडूत १२१ धावांची तुफानी खेळी केली.Aries Kollam Sailors विरुद्ध खेळताना संजूने ४२ चेंडूत शतक झळकावले.१४ चौकार व ७ षटकारांसह त्याने सामना जिंकून टीम इंडियाच्या सलामीसाठी दावा केला..Will Sanju Samson open for India in Asia Cup 2025 : आता तरी संजू सॅमसनला आशिया चषक स्पर्धेत सलामीला खेळवा... केरळ क्रिकेट लीगमध्ये संजूने तिसऱ्या, चौथ्या अगदी सहाव्या क्रमांकावर खेळून टीम इंडियाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये जागा पक्की करण्यासाठी प्रयत्न केले. पण, त्याला यश आले ते सलामीलाच... काल संजूने कोची ब्ल्यू टायगर्सकडून खेळताना Aries Kollam Sailors विरुद्ध खणखणीत शतक झळकावले. KCL मधील वेगवान शतकाचा विक्रम संजूने नावावर करताना टीम इंडियाच्या संघ व्यवस्थापनाची डोकेदुखी वाढवली आहे..आशिया चषक स्पर्धेसाठी जाहीर झालेल्या १५ सदस्यीय संघात संजूचे नाव आहे, परंतु शुभमन गिल हा उप कर्णधार म्हणून संघात परतल्याने संजूच्या सलामीच्या स्थानाला धोका निर्माण झाला आहे. त्यात निवड समितीचे प्रमुख अजित आगरकर याने जितेश शर्माला प्राधान्य देण्याचे संकेत दिले होते. त्यामुळे संजूचे प्लेइंग इलेव्हनमधील स्थान संकटात आले आहेत. पण, त्याने कामगिरीतून उत्तर दिले आहे..भारतीय संघाला स्पॉन्सर करू शकणार नाही, Dream11ने मोडला BCCIसोबतचा करार; आशिया कपसाठी जर्सीवर कोणाचं नाव? .ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात संजूने ४२ चेंडूंत शतक पूर्ण केले. संजूने भारतासाठी मागील तीन ट्वेंटी-२० मालिकेत सलामीवीराची जबाबदारी पार पाडली होती. शुभमनच्या येण्याचे त्याचे हे स्थान धोक्यात आले आहे. अनेकांच्या मते आशिया चषक स्पर्धेत शुभमन व अभिषेक शर्मा सलामीला खेळतील. पण, संजूने शतक झळकावून या क्रमांकावर आपला दावा सांगितला आहे..त्याने १६ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आणि त्याचे शतकात ४२ चेंडूंत रुपांतर केले. त्याच्या या खेळीत १३ चौकार व ५ षटकारांची आतषबाजी पाहायला मिळाली. त्याने ५१ चेंडूंत १४ चौकार व ७ षटकारांसह १२१ धावांचे योगदान दिले. मागील सामन्यात त्याने सहाव्या क्रमांकावर २२ चेंडूंत १३ धावा केल्या होत्या..Cricketer Accident: क्षणात संपलं आयुष्य! भारतीय क्रिकेटरचा थरारक अपघातात मृत्यू, CCTV फुटेज पाहून अंगावर येईल काटा.संजूने भारतासाठी आतापर्यंत १७ ट्वेंटी-२० सामने खेळले आहेत आणि त्यात ३ शतकं व १ अर्धशतकासह ५२२ धावा केल्या आहेत. २०२४ मध्ये त्याने आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त तीन शतकं झळकावली आणि एकाच कॅलेंडर वर्षात असा पराक्रम करणारा तो जगातील पहिलाच फलंदाज ठरला..FAQs प्र.१: संजू सॅमसनने केरळ क्रिकेट लीगमध्ये किती धावा केल्या?➡️ संजूनं ५१ चेंडूत १२१ धावा ठोकल्या.प्र.२: संजू सॅमसनने शतक किती चेंडूत पूर्ण केले?➡️ संजूने ४२ चेंडूत शतक पूर्ण केले.प्र.३: संजू सॅमसनच्या खेळीत किती चौकार व षटकार होते?➡️ त्याने १४ चौकार आणि ७ षटकार खेचले.प्र.४: आशिया कप २०२५मध्ये संजू सलामीला खेळणार का?➡️ शुभमन गिल व अभिषेक शर्मा यांची जोडी प्रबळ मानली जाते, पण संजूनं शतक झळकावून आपला दावा मजबूत केला आहे.प्र.५: संजू सॅमसनने भारतासाठी T20 करिअरमध्ये किती शतकं केली आहेत?➡️ त्याने आंतरराष्ट्रीय T20 मध्ये ३ शतकं केली आहेत.प्र.६: २०२४ मध्ये संजूनं कोणता ऐतिहासिक विक्रम केला?➡️ एका कॅलेंडर वर्षात ३ T20 शतकं करणारा तो जगातील पहिला फलंदाज ठरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.