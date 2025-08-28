Asia Cup 2025: संजू सॅमसनची सलग 50+ धावांची खेळी, वाढवली शुभमन गिलसह गौतम गंभीरची डोकेदुखी

संजू सॅमसनने KCL मध्ये सलामीला येऊन सलग तिसऱ्यांदा ५०+ धावांची खेळी केली.त्याने अदानी त्रिवेंद्रम रॉयल्सविरुद्ध ३७ चेंडूत ६२ धावा (४ चौकार, ५ षटकार) ठोकल्या.याआधी त्याने १२१ आणि ८९ धावांची खेळी करून फॉर्म सिद्ध केला होता..Sanju Samson smashes 62 runs in 37 runs with 4 fours & 5 sixes : संजू सॅमसनने आशिया चषक स्पर्धेत प्लेइंग इलेव्हनमध्ये जागा पक्की करण्यासाठी केरळ क्रिकेट लीगमध्ये ( KCL) मध्ये फलंदाजीचा क्रम बदलून पाहिला, परंतु त्याला यश हे सलामीवीर म्हणूनच आले. शुभमन गिलचे ट्वेंटी-२० संघात पुनरागमन झाल्यामुळे संजूचे सलामीचे स्थान धोक्यात आले आहे. त्यामुळे संजूने केरळ क्रिकेट लीगमध्ये फलंदाजीचा क्रम बदलण्याचा प्रयोग केला. पण, त्याने मागील तीन सामन्यात त्याने पुन्हा सलामीला येताना वादळी फटकेबाजी केली. त्याने एक शतक अन् दोन अर्धशतकं झळकावताना आशिया चषक स्पर्धेपूर्वी संघ व्यवस्थापनाची डोकेदुखी वाढवली आहे..संजूने मागील दोन सामन्यांत १२१ ( ५१ चेंडू) व ८९ ( ४६ चेंडू) धावांची खेळी केली होती. कोची ब्लू टायगर्सकडून खेळणाऱ्या संजूने आजही अदानी त्रिवंद्रम रॉयल्सच्या गोलंदाजांची धुलाई केली. त्याने ३७ चेंडूंत ४ चौकार व ५ षटकार लगावले आणि ६२ धावांची खेळी केली. त्याची ही सलग तिसऱ्या सामन्यातील ५०+ धावांची खेळी आहे. त्याला दुसरा सलामीवीर विनूप मनोहरनने चांगली साथ दिली. विनूपने २६ चेंडूंत ९ चौकारांच्या मदतीने ४२ धावा केल्या. कोची संघाने १९ षटकांत ५ बाद १८३ धावा केल्या होत्या..Asia Cup 2025: गिल, सूर्या किंवा संजू नव्हे तर 'हे' तीन खेळाडू भारतासाठी गेम चेंजर ठरणार! वीरेंद्र सेहवागचा दावा.संजूच्या सातत्याने गौतम 'गंभीर'!आशिया चषक स्पर्धेसाठी निवडलेल्या १५ खेळाडूंमध्ये संजूला स्थान मिळाले खरे, परंतु त्याचे प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळणे अवघड आहे. कारण, शुभमन गिल ट्वेंटी-२० संघात परतला आहे आणि उप कर्णधार असल्याने त्याचे प्लेइंग इलेव्हनमधील स्थान पक्के आहे. तो अभिषेक शर्मासह सलामीला खेळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संजूला सलामीला उतरता येणार नाही..त्यातच निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर याने जितेश शर्माला प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे संकेत दिले होते. त्यामुळे यष्टिरक्षक-फलंदाज म्हणूनही संजूचे प्लेइंग इलेव्हनमधील स्थान धोक्यात आले आहे. अशात संजूची सातत्यपूर्ण कामगिरी संघ व्यवस्थापनाची डोकेदुखी वाढवणारी नक्की ठरणारी आहे. संजूला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान दिल्यास चाहत्यांच्या रोषाचा सामना करावा लागेल हे निश्चित आहे..Asia Cup 2025: शुभमन गिल आशिया चषक खेळणार का? ब्लड रिपोर्ट समोर आला, सध्या तो कुठेय?.आशिया चषक स्पर्धेसाठीचा भारतीय संघ : सूर्यकुमार यादव (कर्णधार ), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिळक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंग..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.