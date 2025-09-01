Asia Cup 2025 : १ शतक, ३ अर्धशतकं... फॉर्ममध्ये असलेल्या संजू सॅमसन देतोय शुभमन गिलला टक्कर; कोण असेल भारताचा ओपनर?

आशिया कप २०२५ स्पर्धेत भारतीय संघातील सलामीच्या जागेसाठी संजू सॅमसन, शुभमन गिल आणि अभिषेक शर्मा यांच्यात स्पर्धा आहे. सॅमसनने केरळ क्रिकेट लीगमध्ये अफलातून कामगिरी केली आहे, तर गिलने इंग्लंड दौऱ्यात चमक दाखवली आहे. संघव्यवस्थापनाला या तिढ्याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे..आशिया कप २०२५ स्पर्धेला केवळ एका आठवड्याचा वेळ शिल्लक राहिला आहे. लवकर भारतीय संघ या स्पर्धेच्या तयारीसाठी एकत्र येणार आहे. यंदाची ही स्पर्धा टी२० प्रकारात खेळली जाणार आहे. मात्र या स्पर्धेच्या आधीच भारतीय संघव्यवस्थापनेची डोकेदुखी वाढली आहे. कारण प्लेइंग इलेव्हन निवडताना कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांची कसोटी लागणार आहे. त्यातही सर्वाधिक विचार सलामीच्या जागेसाठी होऊ शकतो..Asia Cup 2025: संजू सॅमसनची सलग 50+ धावांची खेळी, वाढवली शुभमन गिलसह गौतम गंभीरची डोकेदुखी.गेल्या वर्षभरात भारताच्या टी२० संघाकडून संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा यांनी सलमीला फलंदाजी केली होती. त्यांच्या जोडीने खेळही चांगला केला होता. परंतु, आता शुभमन गिलचेही टी२० संघात पुनरागमन झाले आहे. त्यामुळे तो देखील सलामीच्या जागेसाठी प्रबळ दावेदार आहे. दरम्यान, अभिषेक शर्माने यापूर्वीही आक्रमक खेळ केला आहे. त्यामुळे तो सलामीला खेळण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वाधिक स्पर्धा ही सॅमसन आणि गिल यांच्यात असणार आहे..संजू सॅमसन अफलातून फॉर्ममध्येसॅमसनने आशिया कपपूर्वी केरळ क्रिकेट लीग २०२५ स्पर्धेत टी२० सामने खेळले, त्याने कोची ब्लू टायगर्स संघाचे प्रतिनिधित्व करताना सलग ४ सामन्यात मॅचविनिंग खेळी केल्या आहेत. त्याने ५१ चेंडूत १२१ धावा, ४६ चेंडूत ८९ धावा, ३७ चेंडूत ६२ धावा, ४१ चेंडूत ८३ धावा, अशा खेळी त्याने केल्या आहेत. त्याने यातील तीन सामन्यात सामनावीर पुरस्कारही मिळवला. त्याने या स्पर्धेत ३० षटकार मारले आहेत.त्याची ही कामगिरी पाहाता त्याने सलामीच्या जागेसाठी प्रबळ दावेदारी ठोकली आहे. मात्र आता गिलच्या पुनरागमनानंतर सॅमसन तिसऱ्या क्रमांकावर किंवा मधल्या फळीत फलंदाजी करणार का की शुभमन गिल मधल्या फळीत फलंदाजी करताना दिसणार, याचा विचार संघव्यवस्थापनेला करावा लागेल..Asia Cup 2025: २२ षटकार, २१ चौकार अन् २८५ धावा! संजू सॅमसनचा नाद खुळा खेळ; गौतम गंभीरला लागेल वेड.मात्र सॅमसनने अफलातून कामगिरी करत आपलं नाणं खणखणीत वाजवलं असलं तरी गिलनेही इंग्लंड दौरा गाजवला होता, त्याने ५ कसोटी सामन्यात ७५४ धावा ठोकत तो देखील फॉर्ममध्ये असल्याचे दाखवून दिले होते. त्यामुळे आता संघव्यवस्थापन हा तिढा कसा सोडवणार हे पाहावे लागणार आहे.भारताला आशिया कप २०२५ मधील पहिला सामना १० सप्टेंबर रोजी युएईविरुद्ध होणार आहे. भारताचा १४ सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानविरुद्ध सामनाा होणार आहे. १९ सप्टेंबर रोजी भारताला ओमानविरुद्ध समना खेळायचा आहे..FAQsप्र.१. आशिया कप २०२५ टी२० स्पर्धा कधी सुरू होणार आहे?(When will Asia Cup 2025 T20 tournament start?)➡️ आशिया कप २०२५ टी२० स्पर्धा ९ सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे.प्र.२. भारताचा पहिला सामना कोणत्या संघाविरुद्ध आहे?(Who will India play in their first match of Asia Cup 2025?)➡️ भारताचा पहिला सामना १० सप्टेंबरला युएईविरुद्ध आहे.प्र.३. भारताला पाकिस्तानविरुद्ध सामना कधी खेळायचा आहे?(When is India vs Pakistan match in Asia Cup 2025?)➡️ भारत-पाकिस्तान सामना १४ सप्टेंबरला होणार आहे.प्र.४. सलामीच्या जागेसाठी कोणते खेळाडू दावेदार आहेत?(Which players are contenders for India’s opening slot?)➡️ संजू सॅमसन, शुभमन गिल आणि अभिषेक शर्मा हे प्रमुख दावेदार आहेत.प्र.५. संजू सॅमसनचा अलीकडचा फॉर्म कसा आहे?(How is Sanju Samson’s recent form?)➡️ सॅमसनने केरळ क्रिकेट लीगमध्ये सलग चार दमदार खेळी करत आपला फॉर्म सिद्ध केला आहे.प्र.६. शुभमन गिलने इंग्लंड दौऱ्यात काय कामगिरी केली?(What was Shubman Gill’s performance in England tour?)➡️ गिलने ५ कसोटी सामन्यांत ७५४ धावा करून पुनरागमन गाजवलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.