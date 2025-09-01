Cricket

Asia Cup 2025 : १ शतक, ३ अर्धशतकं... फॉर्ममध्ये असलेल्या संजू सॅमसन देतोय शुभमन गिलला टक्कर; कोण असेल भारताचा ओपनर?

India’s Opening Pair Dilemma: भारतीय संघाच्या आशिया कप २०२५ तयारी सुरू असतानाच सलामीच्या जागेसाठी सॅमसन, गिल आणि अभिषेक शर्मा यांच्यात स्पर्धा आहे. संघव्यवस्थापनाला या तिढ्याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
  • आशिया कप २०२५ स्पर्धेत भारतीय संघातील सलामीच्या जागेसाठी संजू सॅमसन, शुभमन गिल आणि अभिषेक शर्मा यांच्यात स्पर्धा आहे.

  • सॅमसनने केरळ क्रिकेट लीगमध्ये अफलातून कामगिरी केली आहे, तर गिलने इंग्लंड दौऱ्यात चमक दाखवली आहे.

  • संघव्यवस्थापनाला या तिढ्याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

