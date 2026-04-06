Arjun Tendulkar कसा आहे? साराने चार शब्दांत जगासमोर जाहीर केले… आता सोशल मीडियावर नवीन चर्चा...

Arjun Tendulkar Gets Sister Sara's Heartwarming Shoutout: सारा तेंडुलकरच्या इंस्टाग्राम स्टोरीची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. तिने भाऊ अर्जुन तेंडुलकर याच्यासाठी ही पोस्ट लिहिली आहे. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ ( IPL 2026) मध्ये अर्जुन, लखनौ सुपर जायंट्स ( LSG ) संघाचा सदस्य आहे आणि त्याला अद्यापतरी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळण्याची संधी मिळालेली नाही. तो कालच्या सामन्यात सीमारेषेवर खेळाडूंसाठी ड्रिंक्स घेऊन जाताना दिसला. त्याचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर गाजत असताना साराची पोस्ट आली आहे. अर्जुनने नुकतीच एका पॉडकास्टवर मुलाखत दिली आणि त्याचा प्रामाणिकपणा सर्वांना आडवला..नवीन हंगाम अर्जुनच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. त्याने पाच वर्षे मुंबई इंडियन्स (MI)सोबत घालवल्यानंतर ती सोडली. त्याचे वडील सचिन अजूनही MI च्या मार्गदर्शकाची भूमिका बजावत आहेत. अर्जुन एका ट्रेड डीलद्वारे LSG मध्ये सामील झाला असून त्याला ३० लाख रुपये इतके वेतन मिळेल. दोन्ही फ्रँचायझींमध्ये झालेल्या दोन ट्रेडपैकी अर्जुन एक होता, कारण शार्दुल ठाकूरने लखनौस्थित फ्रँचायझी सोडून पाच वेळच्या चॅम्पियन संघात प्रवेश केला होता..अर्जुनने नुकत्याच दिलेल्या पॉडकास्टवर मनमोकळ्या गप्पा मारल्या. त्या मुलाखतीची लिंक शेअर करताना अर्जुनचे कौतुक करत साराने लिहिले, 'सर्वात दयाळू व्यक्ती.'.अर्जुनने MI मधून बाहेर पडण्याबद्दल पहिल्यांदाच मनमोकळेपणाने सांगितले. बेंचवर बसून राहणे त्याला आवडत नव्हते, हे त्याने कबूल केले. पाच हंगामांमध्ये, तो रोहित शर्मा आणि हार्दिक पांड्याच्या कर्णधारपदाखाली संघासाठी फक्त पाच सामने खेळला. "मला ते नेहमीच जाणवतं. कुणालाच जाणवत नाही का? मेहनत करा आणि संधी मिळेल तेव्हा कामगिरी करा," असे अर्जुन म्हणाला..अर्जुन एलएसजीच्या पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये अंतिम ११ खेळाडूंमध्ये नव्हता. त्याला संघात स्थान मिळवण्यासाठी कठीण स्पर्धेला सामोरे जावे लागेल, कारण रिषभ पंतच्या नेतृत्वाखालील संघात वेगवान गोलंदाजांचा एक मजबूत गट आहे. मोहम्मद शमी, दक्षिण आफ्रिकेचा एनरिच नॉर्खिया, आवेश खान, मोहसीन खान, मयांक यादव, प्रिन्स यादव आणि आकाश सिंग हे पर्याय रिषभसमोर आहेत.