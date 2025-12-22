Video : सर्फराज कभी धोका नही देता! भारताला हरवल्यानंतर पाकड्यांचे मानसिक संतुलन ढासळले, पाकिस्तानी मेंटॉरची मान पकडली अन्...

Pakistan Beat India In U-19 Asia Cup Final: पाकिस्तान संघाने १९ वर्षांखालील आशिया चषक स्पर्धेच्या फायनलमध्ये भारतीय संघावर १९१ धावांनी विजय मिळवून जेतेपद पटकावले. गतविजेता भारतीय संघ अपराजित मालिका कायम राखून फायनलमध्ये धडकला होता, परंतु पाकिस्तानचा खेळ वरचढ राहिला. २०१७ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी विजेत्या पाकिस्तान संघाचा कर्णधार सर्फराज अहमद ( Sarfaraz Ahemd) या युवा संघाचा मेंटॉर होता. २०१७च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी फायनलमध्ये सर्फराजच्या संघाने विराट कोहलीच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या भारतीय संघाला पराभूत केले होते. .आता या विजयानंतर सर्फराज अहमद याची ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेसाठी पाकिस्तानच्या सीनियर संघाचा मेंटॉर म्हणून निवड करावी, अशी मागणी होतेय. पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करताना ८ बाद ३४७ धावा केल्या. समीर मिन्हासने १७२ धावांची दमदार खेळी केली आणि आशिया चषक फायनलमधील ( युवा) ही सर्वोत्तम वैयक्तिक खेळी ठरली. मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताचा संपूर्ण संघ दडपणाखाली आला आणि १५६ धावांत तंबूत परतला..IND vs PAK U19, Final: वैभव सूर्यवंशी - आयुष म्हात्रे पाकिस्तानी खेळाडूंना भिडले; विकेट्सनंतर घडली चकमक; Video Viral.पाकिस्तानचा कर्णधार फरहान युसूफने व्यवस्थापन आणि सपोर्ट स्टाफला श्रेय दिले. "आम्ही नाणेफेक गमावल्यानंतर आनंदी झालो. आम्हाला प्रथम फलंदाजीच करायची होती. समीर मिन्हास गेल्या दोन सामन्यांमध्ये खूप चांगला खेळला. मुलांनी एकत्रितपणे कामगिरी केली, त्याचा खूप आनंद झाला. आम्ही भारताविरुद्ध पहिला सामना गमावला, व्यवस्थापन आणि सपोर्ट स्टाफने संघाचे मनोबल उंचावले, त्यांनी आम्हाला पाठिंबा दिला," असे युसूफ म्हणाला..या विजयामुळे खेळाडूंचे कौतुक तर झालेच पण पाकिस्तान क्रिकेटमध्ये सरफराज अहमदचे स्थानही उंचावले . या सामन्यानंतर पाकिस्तानी चाहते खूपच खुश झाले. सर्फराजनेही चाहत्यांची भेट घेतली. यावेळी एका चाहत्याने सर्फराजला पकडले आणि सर्फराज कभी धोका नही देता... असे तो फॅन ओरडताना दिसतोय....दुबईत खेळवल्या गेलेल्या या सामन्यात भारतीय खेळाडू आयुष म्हात्रे आणि वैभव सूर्यवंशी यांची पाकिस्तानी गोलंदाजासोबत बाचाबाची झालेली पाहायला मिळाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.