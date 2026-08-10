सर्फराज खानच्या जागी गुजरातचा जय गोहिल! पहिल्याच सामन्यात ठोकले होते द्विशतक, आता भारताच्या स्टार खेळाडूंसोबत खेळणार!

Jay Gohil replaces Sarfaraz Khan in West Zone Duleep Trophy squad: श्रीलंका दौऱ्यावर गेलेल्या भारतीय संघाला एकामागून एक धक्के बसत आहेत.. संघ मालिकेला रवाना होण्यापूर्वी प्रमुख गोलंदाज जसप्रीत बुमराह याने दुखापतीमुळे माघार घेतली. वॉशिंग्टन सुंदर पहिल्या कसोटीला याच कारणामुळे मुकणार आहे, तर साई सुदर्शननेही आता दोन्ही सामन्यांतून माघार घेतली आहे. जसप्रीतच्या जागी जम्मू-काश्मीरचा गोलंदाज अकिब नबी याची निवड झाली आहे, तर साई सुदर्शनच्या जागी सर्फराज खान दोन वर्षानंतर संघात परतला आहे. पण, आता आणखी एक बातमी समोर आली आहे..सर्फराज खानची भारतीय संघात निवड झाल्यामुळे दुलीप करंडक ट्रॉफीसाठीच्या पश्चिम विभागीय ( West Zone Team) संघात जागा रिक्त झाली आहे. त्या रिक्त झालेल्या जागेसाठी सौराष्ट्रचा फलंदाज जय गोहिल, याची निवड झाली आहे. जयने २०२५-२६ च्या रणजी करंडक स्पर्धेत सहा सामन्यांत ५८.११ च्या सरासरीने ५२३ धावा करताना १ शतक व चार अर्धशतक झळकावले आहेत..MS Dhoni Pension : सहा वर्षांपूर्वी निवृत्ती, IPL मध्ये अजूनही खेळतोय महेंद्रसिंग धोनी! भारताच्या माजी कर्णधाराला पेन्शन किती?.प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये पदार्पणातच त्याने द्विशतक ( २२७ धावा वि. आसाम, २०२२) झळकावले होते. त्याच्या नावावर प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये एकूण १२ सामन्यांत ४७.७८ च्या सरासरीने ८६० धावा आहेत. त्यात दोन शतकं व ४ अर्धशतकांचा समावेश आहे. याशिवाय १७ लिस्ट ए सामन्यात ३९२ व २९ ट्वेंटी-२० सामन्यांत ३९२ धावा त्याने केल्या आहेत. जानेवारी २०२६ मध्ये त्याने चंडिगढविरुद्ध प्रथम श्रेणी सामन्यात १११ चेंडूंत ९८ धावांची खेळी केली होती..IND vs SL 1st Test: सर्फराज खानची एन्ट्री, पण नाही मिळणार खेळण्याची संधी! पहिल्या कसोटीसाठी कशी असेल भारताची Playing XI?.पश्चिम विभागीय संघात तो ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वाखाली खेळेल. मुंबईचा शाम्स मुलानी या संघाचा उप कर्णधार आहे. २३ ऑगस्ट ते १० सप्टेंबर या कालावधीत ही स्पर्धा बंगळुरू येथे पार पडणार आहे.West Zone 15-Member Squadऋतुराज गायकवाड ( कर्णधार), पृथ्वी शॉ, जयमीत पटेल, शिवालिक शर्मा, शाम्स मुलानी, शार्दूल ठाकूर, जय गोहिल, मुशीर खान, तनुष कोटियन, अतित शेठ, हार्विक देसाई, उर्विल पटेल, तुषार देशपांडे, मुकेश चौधरी, सिद्धार्थ देसाई..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.