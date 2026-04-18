IPL 2026 News: अरे त्या, दीपक चहर, शार्दूल ठाकूरला पैसे द्या अन् घरी पाठवा! Mumbai Indians वर दिग्गजाचा पारा चढला; म्हणाले...

Why Srikkanth wants Deepak Chahar and Shardul Thakur dropped? मुंबई इंडियन्सला इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये साजेशी कामगिरी करता आलेली नाही. १९व्या पर्वातील पहिल्या पाच सामन्यांत त्यांना फक्त एक विजय मिळवता आला आणि त्यांना पराभवाचा चौकार पत्करावा लागला. मुंबई इंडियन्सच्या गोलंदाजी विभागावर जोरदार टीका होताना दिसतेय. जगातील नंबर वन गोलंदाज जसप्रीत बुमराही पाच सामन्यांत एकही विकेट घेऊ शकलेला नाही. शार्दूल ठाकूर व दीपक चहर, यांनी बऱ्याच धावा दिल्या आहेत. भारताचे माजी क्रिकेटपटू कृष्णमचारी श्रीकांत यांनी या दोन्ही गोलंदाजांना घरी पाठवण्याचा सल्ला MI ला दिला आहे.."मुंबई इंडियन्स दीपक चहरला संघात का खेळवत आहेत, हे मला कळत नाही. त्यांनी त्याला संघात का कायम ठेवले हेही, आश्चर्यजनक आहे. पहिल्याच षटकात त्याने २१ धावा दिल्या. मागच्या सामन्यात हाच आकडा २२ होता. २.३ षटकांत ४५ धावा. आमचे सर, शार्दुल ठाकूर. ३ षटकांत ४२ धावा. दोघांनी मिळून ५.३ षटकांत ८७ धावा दिल्या, " असे श्रीकांत यांनी त्यांच्या यूट्यूब चॅनलवरील एका व्हिडिओमध्ये म्हटले आहे.."तुमचे दोन महत्त्वाचे गोलंदाज ५.३ षटकांत ८७ धावा देत असतील तर तुम्ही सामना कसा जिंकू शकता? तुम्ही त्या दोघांनाही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कसे खेळवू शकता? मी हा प्रश्न सामन्यापूर्वीच्या कार्यक्रमात विचारला होता. त्यांच्याकडे गोलंदाजीचे चांगले पर्याय नाहीत का?,"असे सवाल श्रीकांत यांनी केले. MI व्यवस्थापनाला सल्ला देताना श्रीकांत यांनी चहर आणि शार्दूल यांना त्यांचे शिल्लक पैसे देऊन घरी पाठवण्यास सांगितले. ते म्हणाले, "त्यांना घरी पाठवा. त्यांना त्यांचे पैसे द्या आणि या परत न येण्याची विनंती करा. गरज पडल्यास तुम्हाला बोलावले जाईल, असे त्यांना सांगा. तुम्ही हे करू शकता. यात काही चूक नाही." असे तो म्हणाला..चहर आणि शार्दूल यांनी भरपूर धावा दिल्या असल्या तरी, मुंबईचा प्रमुख वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह पहिल्या पाच सामन्यांमध्ये एकही बळी घेऊ शकलेला नाही. गेल्या काही महिन्यांत कामाचा अतिरिक्त भार पडल्याने बुमराहला विश्रांतीची गरज आहे, असे श्रीकांत यांना वाटते.."पाच सामन्यांमध्ये एकही बळी नाही. त्याने धावाही दिल्या आहेत. त्याला मानसिक आणि शारीरिक विश्रांतीची गरज आहे. त्याच्यावर गरजेपेक्षा जास्त भार टाकला जात आहे. हंगामाच्या सुरुवातीला त्याच्या गोलंदाजी आक्रमणाला मी ९.५ गुण कसे दिले हे मला समजत नाही. मुंबई इंडियन्सने ५०० धावा केल्या, तरी ते हरतील. त्यांचे गोलंदाजी आक्रमण इतके खराब आहे," असेही ते पुढे म्हणाले.