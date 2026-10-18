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IND W vs ZIM W: शफाली वर्माचे २४ चेंडूत अर्धशतक अन् दोन वर्ल्ड रेकॉर्ड; स्मृती मानधनालाही तिच्याच समोर टाकलं मागे

Shafali Verma World Records during India Women vs Zimbabwe Women 2nd T20I: भारतीय महिला संघाने झिम्बाब्वेविरुद्ध दुसरा टी२० सामना सहज जिंकला. या सामन्यात शफाली वर्माने वादळी अर्धशतक करत दोन विश्वविक्रम केले.
Shafali Verma World Records during India Women vs Zimbabwe Women 2nd T20I

Shafali Verma World Records during India Women vs Zimbabwe Women 2nd T20I

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India Women vs Zimbabwe Women 2nd T20I: भारतीय महिला संघाने झिम्बाब्वेविरुद्ध दुसरा टी२० सामना सहज जिंकला. या सामन्यात शफाली वर्माने वादळी अर्धशतक करत दोन विश्वविक्रम केले.

भारतीय महिला क्रिकेट संघाने रविवारी (१८ ऑक्टोबर) झिम्बाब्वे महिला संघाला दुसऱ्या टी२० सामन्यात ९ विकेट्सने पराभूत केले. या विजयासह भारताने ३ सामन्यांची टी२० मालिकेतही २-० अशी विजयी आघाडी घेतली. भारताच्या विजयात शफाली वर्माने वादळी अर्धशतकासह मोलाचा वाटा उचलला. तिने अर्धशतकासह दोन विश्वविक्रमही (Shafali Verma World Records) केले.

Shafali Verma World Records during India Women vs Zimbabwe Women 2nd T20I
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