IND W vs ZIM W: शफाली वर्माचे २४ चेंडूत अर्धशतक अन् दोन वर्ल्ड रेकॉर्ड; स्मृती मानधनालाही तिच्याच समोर टाकलं मागे

India Women vs Zimbabwe Women 2nd T20I: भारतीय महिला संघाने झिम्बाब्वेविरुद्ध दुसरा टी२० सामना सहज जिंकला. या सामन्यात शफाली वर्माने वादळी अर्धशतक करत दोन विश्वविक्रम केले. भारतीय महिला क्रिकेट संघाने रविवारी (१८ ऑक्टोबर) झिम्बाब्वे महिला संघाला दुसऱ्या टी२० सामन्यात ९ विकेट्सने पराभूत केले. या विजयासह भारताने ३ सामन्यांची टी२० मालिकेतही २-० अशी विजयी आघाडी घेतली. भारताच्या विजयात शफाली वर्माने वादळी अर्धशतकासह मोलाचा वाटा उचलला. तिने अर्धशतकासह दोन विश्वविक्रमही (Shafali Verma World Records) केले. .Asian Games: Smriti Mandhana ने नवा वर्ल्ड रेकॉर्ड करत घडवला इतिहास! धवनलाही मागे टाकत विराट-धोनीच्या पंक्तीत मिळवलं स्थान.या सामन्यात झिम्बाब्वेने १०३ धावांचे माफक आव्हान भारतासमोर ठेवले होते. या आव्हानाचा पाठलाग भारताने एकच विकेट गमावत ८.५ षटकातच पूर्ण केले. शफालीने ६ चौकार आणि ४ षटकारांसह ५५ धावांची खेळी केली. तिला स्मृतीने २५ चेंडूत नाबाद ४७ धावा करत दमदार साथ दिली..शफालीचे विश्वविक्रमशफालीने हे अर्धशतक करताना २०२६ मध्ये आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये ९०० धावांचा टप्पा पार केला आहे. ती एका वर्षात महिला टी२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ९०० धावांचा टप्पा पार करणारी जगातील पहिलीच खेळाडू ठरली आहे. तिने आता भारतासाठी २०२६ मध्ये २६ टी२० सामन्यांत १ शतक आणि ८ अर्धशतकांसह ९२२ धावा केल्या आहेत.महिलांच्या आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये एका वर्षात सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत शफालीपाठोपाठ लॉरा वूल्फार्ट (८२४) आणि स्मृती मानधना (८२१) आहे..याशिवाय शफालीने २०२६ वर्षात महिलांच्या आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये ८ अर्धशतके आणि १ शतके केल्याने एकाच वर्षात सर्वाधिक ९ वेळा ५० हून अधिक धावा करणारी ती फलंदाज ठरली आहे. तिने स्मृती मानधनाचा विक्रम मोडला आहे. मानधनाने २०२५४ मध्ये ८ वेळा महिलांच्या आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये ५० धावांचा टप्पा ओलांडला होता..IND W vs ZIM W, 2nd T20I: शफालीचं वादळी अर्धशतक अन् स्मृतीचंही आक्रमण, भारताने विजयासह मालिकाही टाकली खिशात.महिलांच्या आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये एका वर्षात सर्वाधिक धावा९२२ धावा - शफाली वर्मा (२०२६)८२४ धावा - लॉरा वूल्फार्ट (२०२६)८२१ धावा - स्मृती मानधना (२०२६)८०० धावा - नताशा माईल्स (२०२६)७७९ धावा - ईशा ओझा (२०२५)७७९ धावा - यास्मिन दास्वानी (२०२६)एकाच वर्षात महिलांच्या आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिकवेळा ५०+ धावा९ वेळा - शफाली वर्मा (२०२६)८ वेळा - स्मृती मानधना (२०२४)७ वेळा - मिताली राज (२०१८)७ वेळा - नताशा माईल्स (२०२६).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.