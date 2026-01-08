Video Viral: 'मैदानात उत्तर देऊ...' शाहिन आफ्रिदीची भारताच्या खिलाडूवृत्तीवर बोलताना जीभ घसरली

आशिया कप २०२५ स्पर्धा ५ महिन्यांपूर्वीच संपली असली, या स्पर्धेच्या आठवणी अद्यापही चाहत्यांच्या मनात कायम आहेत. या स्पर्धेत तीन वेळा भारत - पाकिस्तान हे संघ आमने सामने होते. तसेच एप्रिल २०२५ मधील पहलगाम हल्ल्यानंतर पहिल्यांदाच या स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघ (India vs Pakistan) आमने-सामने होते. त्यावेळी अनेक वादग्रस्त प्रसंग या स्पर्धेदरम्यान घडले..IND vs PAK U19, Final: वैभव सूर्यवंशी - आयुष म्हात्रे पाकिस्तानी खेळाडूंना भिडले; विकेट्सनंतर घडली चकमक; Video Viral.आशिया कप स्पर्धेत (Asia Cup 2025) अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानला हरवले, मात्र विजेतेपदाची ट्रॉफी भारतीय संघाला मिळाली नाही. आशियाई क्रिकेट परिषद आणि पाकिस्तान क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांच्या हातून ट्रॉफी स्वीकारण्यास भारतीय संघाने नकार दिल्यानंतर नक्वी ती ट्रॉफी स्वत:सोबत घेऊन गेले होते. त्याआधी या स्पर्धेत भारतीय संघाने पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन टाळले होते. या घटनांची बरीच चर्चा क्रिकेटविश्वात झाली..दरम्यान, एका कार्यक्रमात आशिया कपबाबत पाकिस्तानचा माजी कर्णधार शाहिन आफ्रिदीने (Shaheen Shah Afridi) वादग्रस्त भाष्य केले आहे. त्याच्या व्हिडिओही व्हायरल होत आहे. शाहिन आफ्रिदी म्हणाला, 'सीमेपलीकडील लोकांनी खिलाडूवृत्तीचे उल्लंघन केले. आमचं काम क्रिकेट खेळले आहे आणि त्यावरच आमचे लक्ष्य क्रेंदित असेल. आम्ही मैदानावरच उत्तर देऊ.'शाहिनच्या या विधानांवर सध्या टीकेची झोड उठली आहे. अनेक भारतीयांनी त्याला सुनावले आहे. काहींनी म्हटलं आहे की 'हो उत्तर मैदानातच मिळेल.'.भारत आणि पाकिस्तान हे संघ आता टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत पुन्हा आमने-सामने असणार आहेत. साखळी फेरीसाठी दोन्ही संघ एकाच गटात आहेत. या दोन संघात १५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबो येथे सामना होणार आहे.तथापि, शाहिन आफ्रिदी या टी२० वर्ल्ड कपमध्ये खेळणार की नाही, यावर अद्याप प्रश्नचिन्ह आहे. तो सध्या गुडघ्याच्या दुखापतीचा सामना करत आहे. त्याच्यावर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाच्या लाहोरमधील हाय परफॉर्मन्स सेंटरमध्ये उपचार सुरू आहेत. .Shaheen Afridi : शाहिन आफ्रिदी वर्ल्डकपला मुकणार? बिग बॅश स्पर्धेत क्षेत्ररक्षण करताना गुडघा दुखावला.त्याला ऑस्ट्रेलियामध्ये बिग बॅश लीगमध्ये खेळताना दुखापत झाली आहे. त्यामुळे तो ब्रिस्बेन हिट संघातून बाहेर झाला असून पाकिस्तानमध्ये परतला आहे. दरम्यान, त्याची दुखापत किती गंभीर आहे आणि त्याला त्यातून तंदुरुस्त होण्यास किती काळ लागणार आहे, याबाबत अद्याप माहिती समोर आलेली नाही. शाहिनला यापूर्वी २०२१ मध्येही गुडघ्याची दुखापत झाली होती.टी२० वर्ल्ड कप २०२५ साठी तो पाकिस्तानचा महत्त्वाचा खेळाडू असून संघाला आशा असेल की तो लवकरच बरा व्हावा. शाहिनने त्याच्या कारकिर्दीत पाकिस्तानसाठी ९६ टी२० सामने खेळले असून १२६ विकेट्स घेतल्या आहेत आणि ३०२ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.