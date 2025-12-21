IND vs PAK U19, Final: वैभव सूर्यवंशी - आयुष म्हात्रे पाकिस्तानी खेळाडूंना भिडले; विकेट्सनंतर घडली चकमक; Video Viral

पाकिस्तानच्या युवा संघाने १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२५ जिंकला. अंतिम सामन्यात पाकिस्तानने भारताला १९१ धावांनी पराभूत केले. सामन्यात वैभव सूर्यवंशी आणि आयुष म्हात्रे यांचा पाकिस्तानी खेळाडूंशी वाद झाला. .पाकिस्तानच्या युवा संघाने १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२५ स्पर्धा रविवारी जिंकली. दुबईत झालेल्या अंतिम सामन्यात पाकिस्तानने १९ वर्षांखालील भारतीय संघाला १९१ धावांनी पराभूत केले आणि विजेतेपदावर नाव कोरले. दरम्यान, या अंतिम सामन्यात वातावरण तापल्याचे दिसले. वैभव सूर्यवंशी आणि आयुष म्हात्रे यांची पाकिस्तानच्या खेळाडूंसोबत वाद झाल्याचे पाहायला मिळाले..U19 Asia Cup Final: भारतीय फलंदाजांची पाकिस्तानच्या माऱ्यासमोर शरणागती; पराभवासह विजेतेपदाचं स्वप्नही भंगलं.या सामन्यात पाकिस्तानने भारतासमोर ३४८ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी वैभव सूर्यवंशी आणि आयुष म्हात्रे उतरले होते. वैभवने आक्रमक सुरूवात केली. पण तिसऱ्या षटकात आयुष २ धावांवरच बाद झाला. तो अली रझाविरुद्ध मोठा शॉट मारायला गेला, पण मिड-ऑफला त्याचा झेल फरहान युसूफने घेतला. यानंतर मात्र पाकिस्तानने आक्रमकपणे सेलिब्रेशन केले. अली रझा अधिकच आक्रमक झाला होता. ते पाहून मात्र आयुष म्हात्रे वैतागला. त्यानंतर त्याच्यात आणि पाकिस्तानी खेळाडूंमध्ये शाब्दिक चकमक घडली. त्यानंतर तो रागात माघारी परतला..त्यानंतर भारताने आक्रमक खेळणाऱ्या ऍरॉन जॉर्जचीही (१६) विकेट लवकर गमवली. तरी भारताच्या आशा वैभव सूर्यवंशीवर होत्या. पण जॉर्जपाठोपाठ पुढच्याच चेंडूवर वैभव सूर्यवंशीही १० चेंडूत १ चौकार आणि ३ षटाकांसह २६ धावा करून बाद झाला. त्याचा झेल अली रझाच्याच गोलंदाजीवर हामझा जहूरने पकडला. त्याच्या रुपात भारताने ४९ धावांतच तिसरी विकेट गमावली होती. त्यामुळे पाकिस्तान संघ आक्रमकपणे सेलीब्रेशन करत होता. तरी वैभव निराश हात शांतपणे मैदानातून बाहेर जात होता. पण याचवेळी पाकिस्तानच्या एका खेळाडूने काहीतरी कमेंट केली. ते ऐकल्यानंतर मात्र वैभव चिडला. त्याने काहीतरी बोलत त्याच्या बूटांकडे इशारा केला. त्याने पायाची धुळ असल्याच्या म्हणण्याचा प्रयत्न केल्याची अंदाज व्यक्त होत आहेत. दरम्यान, त्यानंतर वैभव माघारी परतला. या वादांचे व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहेत..तथापि, वैभवच्या विकेटनंतरही भारताने नियमित अंतराने विकेट्स गमावल्या. त्यामुळे भारताचा डाव २६.२ षटकात १५६ धावांवर संपला. भारताकडून केवळ दीपेश देवेंद्रन यानेच ३० धावांचा टप्पा पार केला. त्याने ६ चौकार आणि २ षटकारांसह १६ चेंडूत ३६ धावा केल्या. पाकिस्तानकडून गोलंदाजी करताना अली रझाने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या..U19 Asia Cup, IND vs PAK: समीर मिन्हासचं द्विशतक हुकलं, भारतानं पाकिस्तानला साडेतीनशेच्या आत रोखलं; विजयासाठी 'इतक्या' धावांचं लक्ष्य.तत्पुर्वी, पाकिस्तानकडून समीर मिन्हासने ११३ चेंडूत १७ चौकार आणि ९ षटकारांसह १७२ धावा केल्या. तसेच अहमद हुसैननेही ७२ चेंडूत २ चौकार आणि १ षटकारासह ५६ धावांची अर्धशतकी खेळी केली. त्यामुळे पाकिस्तानने ५० षटकात ८ बाद ३४७ धावा केल्या होत्या. भारताकडून गोलंदाजी करताना दीपेश देवेंद्रनने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. खिलान पटेल आणि हेनिल पटेल यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.