IND vs PAK: हॅरिस रौफ, फरहानच्या वादग्रस्त सेलिब्रेशनला शाहीन आफ्रिदीचा फुल सपोर्ट; म्हणाला, भारताविरुद्ध तर...

आशिया कप २०२५ मधील भारत-पाकिस्तान सामन्यानंतर साहिबजादा फरहान आणि हॅरिस रौफच्या वादग्रस्त सेलिब्रेशनवर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली.याबाबत शाहिन आफ्रिदीने मौन सोडले असून मोठी प्रतिक्रिया दिली आहे. तसेच भारत - पाकिस्तान यांच्यातील संभाव्य अंतिम सामन्याबद्दलही तो बोलला..आशिया कप २०२५ स्पर्धेतील भारत - पाकिस्तान सामना हा चर्चेचा विषय झाला आहे. आत्तापर्यंत दोनदा हे दोन संघ आमने-सामने आले, पण दोन्ही वेळेस सामन्यानंतर वाद झाले आहेत. सुपर फोर सामन्यात पाकिस्तानच्या साहिबजादा फरहान आणि हॅरिस रौफने मैदानात केलेल्या कृतीवर त्यांना टीकेचा सामना करावा लागला होता. त्यावर आता वेगवान गोलंदाज शाहिन आफ्रिदीने प्रतिक्रिया दिली आहे..Suryakumar Yadav: पाककडे आव्हान देण्याची क्षमताच नाही, सूर्या, यापुढे क्रिकेट द्वंद्व असे म्हणू नका, भारतीय कर्णधाराने दाखवला आरसा.रविवारी (२१ सप्टेंबर) दुबईमध्ये झालेल्या सुपर फोर सामन्यात साहिबजादा फरहानने अर्धशतक केल्यानंतर गनफायर सेलीब्रेशन केलं होतं. तसेच रौफने विमान क्रॅश झाल्याचं सेलीब्रेशन केलं होतं. त्याने त्याने भारताचे ६ विमान पाडल्याच्या पाकिस्तानच्या दाव्यावरून हे सेलीब्रेशन केलं होतं. या सेलिब्रेशनमुळे साहिबजादा आणि रौफ प्रचंड ट्रोल झाले होते. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत - पाकिस्तान संघ पहिल्यांदाच आशिया कपमध्ये आमने-सामने होते. अशात आधीच दोन्ही संघांच्या सामन्यांवर अनेकांची नाराजी आहे, तसेच दोन्ही देशांतील संबंधही बिघडलेले असताना पाकिस्तानी खेळाडूंनी मैदानात केलेल्या या कृतींनंतर त्यांना सोशल मीडियावर चांगलंच धारेवर धरलं गेलं..याबाबत आता शाहिन आफ्रिदीला बुधवारी प्रश्न विचारण्यात आला होता. पाकिस्तानला सुपर फोरमधील अखेरचा सामना गुरुवारी बांगलादेशविरुद्ध खेळायचा आहे. या सामन्यापूर्वी बोलताना शाहिन आफ्रिदी म्हणाला, 'हे पाहा, आमचं काम क्रिकेट खेळणे हे आहे. प्रामाणिकपणे सांगायचे झाले, तर प्रत्येकाला हवं तसं व्यक्त होण्याचा हक्क आहे. प्रत्येकाचे त्यांचे विचार असतात. प्रत्येकाला त्यांचा सन्मान आहे. पण आमचं काम क्रिकेट खेळणे आहे. आम्ही इथे तिरंगी मालिका जिंकून आलो होतो. आम्ही इथे आशिया कप जिंकायला आलो आहे. ईश्वराच्या कृपेने संघ चांगली कामगिरी करत आहे.'.दरम्यान, पाकिस्तानला आशिया कप २०२५ मध्ये दोन पराभव आत्तापर्यंत स्वीकारावे लागले आहेत, हे दोन्ही पराभव भारताविरुद्ध त्यांनी स्वीकारले आहेत. आता अंतिम सामन्यातही हे दोन संघ आमने-सामने येऊ शकतात. याबाबत बोलताना शाहिन म्हणाला, 'अजून ते अंतिम सामन्यात पोहचलेले नाहीत. जेव्हा ते अंतिम सामन्यात पोहचतील, तेव्हा पाहू. आम्ही इथे अंतिम सामना जिंकायला आणि आशिया कप जिंकण्यासाठी आलो आहे. कोणताही संघ अंतिम सामन्यात आला, तरी आम्ही सज्ज आहे. आम्ही त्यांना पराभूत करू.'.IND vs PAK : टीम इंडियाचा पवित्रा अन् शोएब अख्तरची रडारड! म्हणाला, तुम्ही राजकारण आणताय, आम्ही बरंच काही बोलू शकतो, पण....लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की भारताचे अद्याप सुपर फोरमधील बांगलादेश आणि श्रीलंकाविरुद्धचे दोन सामने बाकी असून यातील एक जरी सामना जिंकला, तरी भारत अंतिम सामन्यात जाईल. तसेच पाकिस्तानचा बांगलादेशविरुद्ध एक सामना बाकी आहे. या सामन्यात जो संघ जिंकेल, तो अंतिम सामन्यात पोहचेल..