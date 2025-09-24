Asia Cup 2025 : भारत अजून फायनलमध्ये पोहोचलेला नाही, त्यांना बघून घेऊ! दोनवेळा तोंडावर आपटूनही शाहीन आफ्रिदीचा ' माज' काही जात नाय; म्हणतो कसा...

Shaheen Afridi warns India ahead of Asia Cup 2025 possible final : आशिया चषक स्पर्धेत दोन वेळा भारताकडून वस्त्रहरण झाल्यानंतरही पाकिस्तान क्रिकेट संघाला अक्कल आलेली दिसत नाही. सुपर ४ मध्ये विजय मिळवून त्यांना जग जिंकल्यासारखं वाटू लागलं आहे आणि त्यामुळेच फायनलचे स्वप्न पाहून ते आता टीम इंडियाला धमकी देत आहेत. पाकिस्तानचा प्रमुख गोलंदाज शाहीन शाह आफ्रिदी याने काल पत्रकार परिषदेत भारतीय संघाला आव्हान दिले आहे आणि त्याची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा आहे. .भारत-पाकिस्तान यांच्यातल्या यंदाच्या पर्वातील पहिल्या सामन्यापासूनच वातावरण तापलेले पाहायला मिळाले. भारताने सहज पाकिस्तानचा धुव्वा उडवला आणि त्यानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन न करताच ड्रेसिंग रुममध्ये निघून गेले. त्यामुळे पाकिस्तानला चांगलीच मिरची झोंबली..IND A vs AUS A: ५ बाद ७५ ! KL Rahul सह IND vs WI मालिकेसाठी सज्ज असणारे फलंदाज अपयशी; टीम इंडिया अडचणीत.सुपर ४ च्या लढतीत मग पाकिस्तानी खेळाडूंनी माकडचाळे केले. साहबजादा फरहानने अर्धशतकानंतर गनफायर सेलिब्रेशन केलं. त्यानंतर हॅरिस रौफ मुद्दाम अभिषेक शर्मा व शुभमन गिल यांच्यासोबत भांडला. त्यानंतर भारतीय चाहत्यांकडे पाहून विमान पाडल्याचे हातवारे केले. याला अर्शदीप सिंगनेही हावभाव करून चांगलेच उत्तर दिले. एवढं सर्व करूनही पाकिस्तनला विजय काय मिळवता आला नाही..आता पाकिस्तानचा संघ फायनलमध्ये भारताला पराभव करण्याची स्वप्न पाहत आहे. सूर्यकुमार यादवने पत्रकारांना स्पर्धा ही तोडीसतोड प्रतिस्पर्धीविरुद्ध असते, त्यामुळे भारत-पाकिस्तान लढतीला तुम्ही महामुकाबला असं म्हणून नका. तुम्ही आकडेवारी पाहा आम्ही त्यांच्यावर निर्विवाद वर्चस्व गाजवलेय. त्यावर शाहीन म्हणाला, हा सूर्यकुमार यादवचा दृष्टीकोन असेल, त्याला जे बोलायचेय ते बोलू दे. जेव्हा आम्ही रविवारी आशिया चषक फायनलमध्ये त्यांना भेटू, तेव्हा पाहू काय आहे, काय नाही ते. तेव्हा पाहून घेऊ....IND vs BAN Live : लाचार पाकिस्तान! इच्छा नसताना भारताच्या विजयासाठी प्रार्थना करावी लागणार; भावाशी करणार गद्दारी.तो पुढे म्हणाला, ते अजून फायनलमध्ये पोहोचले नाहीत. आम्ही इथे आशिया चषक जिंकायला आलो आहोत आणि आम्ही नक्की जिंकू. फायनलमध्ये कोणीही आलं, तरी त्यांच्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत. आम्ही आतापर्यंत मोठ्या संघाविरुद्ध जिंकलो नाही, हे खरं असलं तरी आम्ही आयसीसी क्रमवारीत प्रगती करतोय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.