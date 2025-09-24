Cricket

Asia Cup 2025 : भारत अजून फायनलमध्ये पोहोचलेला नाही, त्यांना बघून घेऊ! दोनवेळा तोंडावर आपटूनही शाहीन आफ्रिदीचा ' माज' काही जात नाय; म्हणतो कसा...

Shaheen Afridi challenges Surya Kumar Yadav: आशिया कप २०२५ फायनलपूर्वी पाकिस्तानचा वेगवान गोलंदाज शाहीन आफ्रिदी पुन्हा चर्चेत आला आहे. भारत अजून फायनलमध्ये पोहोचलेला नाही, हे लक्षात आणून देत त्याने सूर्या (सूर्यकुमार यादव)च्या विधानावर प्रत्युत्तर दिलं आहे.
Swadesh Ghanekar
Shaheen Afridi warns India ahead of Asia Cup 2025 possible final : आशिया चषक स्पर्धेत दोन वेळा भारताकडून वस्त्रहरण झाल्यानंतरही पाकिस्तान क्रिकेट संघाला अक्कल आलेली दिसत नाही. सुपर ४ मध्ये विजय मिळवून त्यांना जग जिंकल्यासारखं वाटू लागलं आहे आणि त्यामुळेच फायनलचे स्वप्न पाहून ते आता टीम इंडियाला धमकी देत आहेत. पाकिस्तानचा प्रमुख गोलंदाज शाहीन शाह आफ्रिदी याने काल पत्रकार परिषदेत भारतीय संघाला आव्हान दिले आहे आणि त्याची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा आहे.

