IND vs PAK : पाकिस्तानी सैरभैर झालेत...! तिसऱ्या अम्पायरवर त्यांचा विश्वास नाही, शाहिद आफ्रिदी म्हणतो, त्यांना IPL मध्ये पण...

Fakhar Zaman’s Disputed Catch: सुपर फोरमधील भारत-पाकिस्तान सामन्यात संजू सॅमसनने घेतलेल्या कॅचवरून वाद निर्माण झाला आहे. तिसऱ्या पंचांनी फखर जमानला बाद ठरवल्याने पाकिस्तानच्या माजी खेळाडूंनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
Fakhar Zaman’s Disputed Catch | Asia Cup 2025 | India vs Pakistan

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • आशिया कप २०२५ मधील भारत-पाकिस्तान सामन्यात संजू सॅमसनच्या कॅचवरून वाद निर्माण झाला आहे.

  • तिसऱ्या पंचांनी फखर जमानला बाद ठरवल्याने पाकिस्तानच्या माजी खेळाडूंनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

  • शाहिद आफ्रिदीने अंपायरवर टीका केली आहे.

