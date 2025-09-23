IND vs PAK : पाकिस्तानी सैरभैर झालेत...! तिसऱ्या अम्पायरवर त्यांचा विश्वास नाही, शाहिद आफ्रिदी म्हणतो, त्यांना IPL मध्ये पण...

आशिया कप २०२५ मधील भारत-पाकिस्तान सामन्यात संजू सॅमसनच्या कॅचवरून वाद निर्माण झाला आहे. तिसऱ्या पंचांनी फखर जमानला बाद ठरवल्याने पाकिस्तानच्या माजी खेळाडूंनी नाराजी व्यक्त केली आहे. शाहिद आफ्रिदीने अंपायरवर टीका केली आहे. .आशिया कप २०२५ स्पर्धेतील भारत - पाकिस्तान यांच्यातील सामने चर्चेचा विषय ठरले आहेत. आत्तापर्यंत दोनदा हे दोन्ही संघ आमने-सामने आले. पण दोन्ही वेळेस काही ना काही वाद झाले आहेत. १४ सप्टेंबरला झालेल्या साखळी फेरीतील सामन्यात भारतीय संघाने हस्तांदोलन टाळल्याने पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्डाने (PCB) बराच गोंधळ घातला होता. अगदी सामनाधिकाऱ्यांची तक्रारही केली होती आणि त्यानंतर स्पर्धेवर बहिष्काराचीही धमकी दिली होती. हा वाद संपत नाही, तोच २१ स्पप्टेंबरला सुपर फोर सामन्यात संजू सॅमसनने घेतलेल्या फखर जमानच्या झेलवरून तक्रारी सुरू झाल्या आहेत. .PAK vs UAE: पाकिस्तानी विकेटकिपरच्या थ्रोमुळे अंपायरला मोठी दुखापत, मैदानंच सोडावं लागलं; जाणून घ्या नेमकं काय घडलं.याबाबत पाकिस्तानच्या अनेक माजी खेळाडूंनी नाराजी व्यक्त करताना तिसऱ्या पंचांवर मोठ्या प्रमाणात टीका केली आहे. यात आता माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदीनेही यावरून टीका केली आहे.सुपर फोरच्या सामन्यात फखर जमान सलामीला फलंदाजीला आला होता. त्यावेळी तिसऱ्या षटकात हार्दिक पांड्याने टाकलेला चेंडू त्याच्या बॅटची कड घेत मागे गेला होता. त्यावेळी यष्टीरक्षक संजू सॅमसनने डाईव्ह मारत जमिनीलगत तो चेंडू झेलला होता..पण चेंडू जमिनीलगत झेलल्याने मैदानावरील पंचांनी याचा निर्णय तिसरे पंच रुचिरा पल्लीयागुरुगे यांच्याकडे सोपवला. त्यावेळी तिसऱ्या पंचांनी बराच वेळ हा झेल तपासला. पण पटकन चेंडू जमिनीला लागून सॅमसनच्या हातात आला आहे की झेल घेताला सॅमसनची बोटं चेंडूच्या खाली आहेत, हे लक्षात येत नव्हते. मात्र काही अँगल तपासल्यानंतर त्यांनी सॅमसनने योग्य झेल घेतल्याचे म्हणत फखर जमान बाद असल्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे फखर अत्यंत निराश आणि काहीसा चिडून माघारी परतला. त्याने ३ चौकारांसह १५ धावा केल्या होत्या..दरम्यान, या निर्णावरून शाहिद आफ्रिदीने समा टीव्हीशी बोलताना म्हटले की 'त्यांना (अंपायरला) आयपीएलमध्येही अंपायरिंग करायची आहे ना.' यावरून त्याने अंपायर भारतीय संघाची साथ देत असल्याचा अप्रत्यक्ष आरोप केला आहे.याचदरम्यान, पॅनलच्या चर्चेत पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू मोहम्मद युसूफही होता. त्यानेही याबाबत बोलताना म्हटले की 'त्यांनी वेगवेगळे अँगलही तपासले नाहीत. फखरने तीन चौकार मारले होते आणि बुमराहला तो चांगला खेळत होता. त्याची विकेट भारतासाठी महत्त्वाची होती.'.IND vs PAK: रडके! सूर्या झाला, अँडी पायक्रॉफ्ट झाले, आता थर्ड अम्पायर; पाकिस्तानने केली ICC कडे तक्रार.याशिवाय शोएब अख्तरने म्हटले होते की '२६ कॅमेरे असतानाही तिसऱ्या पंचांनी दोनच अँगल का तपासले? जर फखर टिकला असता, तर सामना कदाचित फिरला असता.'पाकिस्तानची तक्रारदरम्यान, मीडिया रिपोर्ट्सनुसार पाकिस्तानने तिसऱ्या पंचांची तक्रारही आयसीसीकडे केली आहे. या वादग्रस्त झेलावरूनच त्यांनी ही तक्रार केली आहे. पण याबाबत अद्याप पाकिस्तानकडून किंवा आयसीसीकडून अधिकृतपणे माहिती देण्यात आली नव्हती..FAQs१. आशिया कप २०२५ मध्ये भारत-पाकिस्तान सामन्यात वाद का झाला?(Why did controversy arise in the Asia Cup 2025 India vs Pakistan match?)➤ फखर जमानच्या झेलच्या निर्णयावरून मोठा वाद निर्माण झाला.२. संजू सॅमसनने घेतलेला झेल वादग्रस्त का ठरला?(Why was Sanju Samson’s catch considered controversial?)➤ कारण तो जमिनीलगत घेतल्याने चेंडू जमिनीला स्पर्श करत असल्याचा संशय होता आणि रिप्लेमध्ये स्पष्टता नव्हती.३. तिसरे पंच कोण होते?(Who was the third umpire?)➤ रुचिरा पल्लीयागुरुगे हे तिसरे पंच होते.४. शाहिद आफ्रिदीने काय प्रतिक्रिया दिली?(What was Shahid Afridi’s reaction?)➤ आफ्रिदीने अंपायर भारतीय संघाची बाजू घेत असल्याचा आरोप केला.५. शोएब अख्तरने कोणता प्रश्न उपस्थित केला?(What question did Shoaib Akhtar raise?)➤ २६ कॅमेरे असूनही फक्त दोन अँगल तपासल्याबद्दल त्याने नाराजी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.