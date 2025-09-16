मोदी सरकार हिंदू-मुस्लिम कार्ड खेळतंय... राहुल गांधी सकारात्मक विचाराचे! Shahid Afridi च्या विधानाचा BJP कडून समाचार

शाहिद आफ्रिदीने काँग्रेस नेते राहुल गांधींचं कौतुक करत मोदी सरकारवर हिंदू-मुस्लिम कार्ड खेळत असल्याचा आरोप केला.आफ्रिदीने भारत सरकारची मानसिकता धोकादायक असल्याचं सांगत “दुसरं इस्रायल” होऊ पाहत असल्याची टीका केली.आफ्रिदीने दावा केला की बीसीसीआय व भारतीय खेळाडूंवर पाकिस्तानसोबत हस्तांदोलन न करण्यासाठी दबाव होता..Shahid Afridi on Modi government Hindu Muslim politics: पाकिस्तानचा आशिया चषक स्पर्धेतील पराभवर माजी खेळाडूंना चांगलाच जिव्हारी लागला आहे. टीम इंडियाने पराभव तर केलाच, शिवाय सामन्यानंतर हस्तांदोलन न करून त्यांना अपमानित केले. त्यामुळे पाकिस्तानी आणखी खवळले आहेत. त्यात पाकिस्तानातील चॅनेलवर बोलताना माजी क्रिकेटपटू शाहिद आफ्रिदीने क्राँग्रेस नेत राहुल गांधी यांचे कौतुक केले. त्याने कौतुक करताना मोजी सरकारवर टीका केली आणि हे सरकार हिंदू-मुस्लिम कार्ड खेळत असल्याचा आरोप केला..'भारतात सत्तेत असलेलं सरकार धार्मिक तेढ निर्माण करतंय आणि सत्तेत राहण्यासाठी हिंदु-मुस्लिम कार्ड खेळतंय. ही खूप चुकीची मानसिकता आहे. राहुल गांधी हे खूप सकारात्मक विचाराचे आहेत आणि ते नेहमी चर्चा करण्यावर विश्वास ठेवतात. एक इस्राईल पुरेसा नाही, म्हणून तुम्ही दुसरा बनवू पाहत आहात का?,'असं विधान आफ्रिदीने Samma TV वर India vs Pakistan सामन्याच्या चर्चासत्रात केलं. .भारतीयांमध्ये खेळाडूवृत्ती नाही...! शाहिद आफ्रिदीने 'Handshake' प्रकरणावर सूर्यकुमार यादव, BCCI ला सुनावले.आफ्रिदीच्या या विधानाचा भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्त शेहजाद पूनावाला यांनी समाचार घेतला. म्हणाले, ज्यांना भारताचा तिरस्कार आहे, अशा सर्वांना राहुल गांधी व काँग्रेसमध्ये मित्र दिसतात. हाफिज सईदनंतर आता शाहिद आफ्रिदी राहुल गांधींची स्तुती करतोय… यात आश्चर्य नाही! काँग्रेस-पाकिस्तानचे ‘याराना’ खूप जुने आहे. कलम ३७० रद्दबातल करण्याच्या मुद्द्यापासून ते २६/११ मुंबई हल्ले, पुलवामा आणि पहलगाव हल्ल्यांपर्यंत काँग्रेसने नेहमीच पाकिस्तानची बाजू घेत आला आहे... .भाजप आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी म्हटले की,भारताचे शत्रू राहुल गांधींचे कौतुक करत आहेत. भारतीयांना नक्की ठाऊक आहे की त्यांची निष्ठा कुठे आहे.कट्टर हिंदू-द्वेष्टा शाहिद आफ्रिदी, जो भारताविरुद्ध विष ओकण्याची आणि काश्मीर पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याची स्वप्ने पाहण्याची एकही संधी सोडत नाही, तो अचानक राहुल गांधींची स्तुती करतोय. .दरम्यान, शाहिद आफ्रिदीने टीम इंडियाने हंस्तांदोलन न केल्यावरही टीका केली. तो म्हणाला, जेव्हा आशिया चषक स्पर्धा सुरू झाली, तेव्हा समाजमाध्यमांवर भारत-पाकिस्तान लढतीवर बहिष्कार टाकण्याची मोहिम सुरू झाली. ही गोष्ट लक्षात घेता भारतीय संघावर प्रचंड दडपण असेल. खेळाडू व बीसीसीआयला पाकिस्तान खेळाडूंसोबत हस्तांदोलन करू नका असे वरून सांगण्यात आले. .Team India New Jersey Sponsor: 5,85,00,00,000... भारतीय संघाला मिळाला नवा स्पॉन्सर; एका सामन्यासाठी आतापर्यंत कुणीच मोजली नव्हती एवढी रक्कम....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.