पाकिस्तानच्या यू टर्नवर भडकला शाहिद आफ्रिदी; म्हणाला, जा जाऊन विहिरीत जीव द्या, देशाची प्रतिष्ठा भारताच्या पायाशी ठेवली

Pakistan U-Turn controversy Shahid Afridi statement: पाकिस्तान सरकारने अखेर आपलाच निर्णय बदलला आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघाला १५ फेब्रुवारीला होणाऱ्या भारताविरुद्ध खेळण्यास सांगितले. बांगलादेश क्रिकेट संघाची मागणी फेटाळून त्यांना ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेबाहेर केल्यामुळे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ( PCB ) संतापले होते. बांगलादेश आमचा भाऊ आहे म्हणत पीसीबीने सुरुवातीला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेवर बहिष्काराची भाषा केली होती. त्यानंतर त्यांनी India vs Pakistan सामन्यावर बहिष्कार टाकल्याचे सरकारकडून जाहीर करून घेतले. पण, ही भूमिका आपल्याला परवडणार नसल्याचा साक्षात्कार त्यांना झाला आणि त्यांनी बहिष्कार मागे घेतला. आता यावरून पाकिस्तानचा माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदी याला संताप अनावर झाला आहे..बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड ( बीसीबी), आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ( आयसीसी) यांच्या अधिकाऱ्यांनी रविवारी पीसीबीचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांची भेट घेतली. पीसीबीने केलेल्या पाचपैकी दोन मागण्या आयसीसीने मान्य केल्या आणि पाकिस्तान सरकारने त्यांच्या संघाल भारताविरुद्ध खेळण्यास सांगितले. पीसीबीच्या विनंतीनुसार बांगलादेश क्रिकेट बोर्डावर आयसीसी कोणतीही दंडात्मक कारवाई करणार नाही आणि त्यांना आयसीसी स्पर्धेचे यजमानपद दिले जाणार आहे. पण, पाकिस्तान वाटाघाटीत हरल्याचे दिसतेय आणि आयसीसीच्या दबावासमोर ते झुकले..पाकिस्तानचं नाक कापलं गेलं! India vs Pakistan लढत खेळण्यास तयार; म्हणतात, क्रिकेटचं हित जपण्यासाठी हा निर्णय घेतोय....शाहिद आफ्रिदीने पाकिस्तान सरकारच्या यू-टर्नवर वादग्रस्त भाष्य केले आहे. तो म्हणाला, पीसीबी स्वतःला क्षुद्र का लेखत आहेत? खेळत असाल तर खेळा, खेळायचे नसेल तर थांबा. दुतोंडी सापासारखे वागू नका. पाकिस्तानची प्रतिष्ठा भारताच्या पायाशी ठेवली जात आहे. पाकिस्तानने पैशासाठी त्यांची प्रतिष्ठा विकली. पाकिस्तानची प्रतिष्ठा आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पूर्णपणे नाहीशी झाली आहे. सर्वांनी मिळून विहिरीत उडी घेतली पाहिजे..तो पुढे असेही म्हणाला की, आज मी कोणत्या तोंडाने स्टुडिओत जाऊ? तिथे मी काय बोलू? पीसीबीने शिल्लक असलेली लाजही घालवली आहे. नवाब असल्यासारखे वागू नका, तुम्ही तुमची लाज विकली आहे..पाकिस्तानच्या U-Turn मुळे आयसीसीला किती कोटींचा झाला फायदा? India vs Pakistan लढत सर्वांसाठी फायद्याची.पाकिस्तानचा माजी गोलंदाज शोएब अख्तर याचेही विधान व्हायरल झाले आहे. तो म्हणाला, तुम्ही स्वतःचीच नव्हे, तर पाकिस्तान सरकारची इभ्रत वेशील टांगली आहे. पहिले आपण म्हणतो वर्ल्ड कप खेळणार नाही, नंतर म्हणतो भारताविरुद्धच्या लढतीवर बहिष्कार टाकू. मग म्हणतो आम्ही भारताविरुद्ध खेळण्यास तयार आहोत. तुमच्यात जरापण लाज उरलेली नाही..