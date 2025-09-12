India Vs Pakistan: भारतीय खेळाडूंची घरं जाळली जातात, त्यांना देशप्रेम वारंवार सिद्ध करावं लागतं... बिचारे! Shahid Afridi बरळला

आशिया चषक २०२५ मध्ये भारताचा सामना पाकिस्तानशी १४ सप्टेंबर रोजी दुबईत होणार आहे.पहलगाम हल्ल्यानंतर IND vs PAK लढतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते, पण सरकारने परवानगी दिली.सामन्यापूर्वी शाहिद आफ्रिदीने पुन्हा वादग्रस्त विधान करून भारतीय चाहत्यांना डिवचले..India vs Pakistan clash controversy sparked by Shahid Afridi : आशिया चषक २०२५ स्पर्धेत भारताचा पुढील मुकाबला कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानविरुद्ध येत्या रविवारी होणार आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध आणखी चिघळले आहेत. भारताने पाकिस्तानविरुद्ध खेळूच नये यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतली गेली. पण, केंद्र सरकराने बहुदेशीय स्पर्धांमध्ये IND vs PAK लढतीला हिरवा झेंडा दाखवला. त्यामुळेच आता १४ सप्टेंबरला दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर लढत होणार हे निश्चित आहे. त्यापूर्वी पाकिस्तानचा माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदीने गरळ ओकली आहे..भारत-पाकिस्तान लढतीपूर्वी शाहिद आफ्रिदीचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे आणि त्यात त्याने पुन्हा एकदा भारतीय चाहत्यांना व खेळाडूंना डिवचले आहे. वर्ल्ड चॅम्पियनशीप ऑफ लीजंड्स २०२५ मधील भारत-पाकिस्तान लढत रद्द झाल्यावर आफ्रिदीचे हे विधान आहे. शिखर धवन, इरफान पठाण आणि हरभजन सिंग आदी खेळाडूंनी माघार घेतल्यामुळे एडबस्टन येथे होणारी लढत रद्द करावी लागली होती..Asia Cup 2025: आशिया करंडकात पाकिस्तानची ओमानविरुद्ध मोठ्या विजयाचे लक्ष्य .“क्रिकेट सुरू राहायलाच हवं, ही माझी स्पष्ट भूमिका आहे. या खेळामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्यास मदत झाली आहे. इंग्लंडमध्ये वर्ल्ड क्रिकेट लीगचा सामना होणार होता. प्रेक्षकांनी तिकिटे घेतली होती, खेळाडूंनी सराव केला होता. पण ते खेळलेच नाही. त्यावेळी त्यांची नेमकी भूमिका काय होती, मला अजूनही ते समजत नाही,” असे आफ्रिदी म्हणाला..तो पुढे म्हणाला, “जर मी नाव घेतलं ना, तर ते बिचारे अडकतील. मी ज्याचा उल्लेख ‘सडका सफरचंद’ म्हणून केला होता, त्याला त्याच्या कर्णधारानेही सांगितलं होतं, ‘जर तुला खेळायचं नसेल, तर खेळू नकोस. पण सोशल मीडियावर ट्विट करू नकोस.’ पण त्यावेळी त्या खेळाडूचा हेतू वेगळाच होता. म्हणूनच तो ‘सडका सफरचंद’ ठरला,” असे म्हणत आफ्रिदीने पुन्हा एकदा अप्रत्यक्षपणे शिखर धवनला टोला लगावला. .शाहिद आफ्रिदी इतकच बोलून थांबला नाही. तो म्हणाला, “खूप समस्या आहेत. त्या खेळाडूंच्या घरांपर्यंत लोकं धकमी द्यायला जातात... घरं जाळण्याच्या धमक्या मिळतात. काही जण अजूनही ते हिंदुस्थानी आहेत, हे सिद्ध करत आहेत. हे बिचारे जन्मापासूनच सिद्ध करत आले आहेत की आम्ही हिंदुस्थानी आहोत. आता ते आशिया कपमध्ये समालोचन करत आहेत.”.Asia Cup 2025 : आता पुढचं ‘लक्ष्य’ पाकिस्तान; संयुक्त अरब अमिरातीला नमविल्यानंतर कशी असेल भारताची तयारी?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.