Cricket Record: सचिन तेंडुलकर, विराट कोहली, पाँटिंगलाही न जमलेला विश्वविक्रम विंडिजच्या होपने करून दाखवला; धोनीशीही बरोबरी

Shai Hope Creates History: शाय होपने न्यूझीलंडविरुद्ध नाबाद १०९ धावा करत वेस्ट इंडिजसाठी १९ वे वनडे शतक केले. त्याने हे शतक करताना दोन मोठे विश्वविक्रम केले आहे. त्याने सचिन तेंडुलकर, रिकी पाँटिंग, विराट कोहलीलाही मागे टाकले आहे.
Summary

  • वेस्ट इंडिजचा कर्णधार शाय होपने न्यूझीलंडविरुद्ध दुसऱ्या वनडेत शतक केले आहे.

  • त्याने १९ वनडे शतके केली आहेत.

  • तसेच त्याने १३ वेगवेगळ्या संघांविरुद्ध शतक करण्याचा पराक्रम केला आहे.

