Cricket Record: सचिन तेंडुलकर, विराट कोहली, पाँटिंगलाही न जमलेला विश्वविक्रम विंडिजच्या होपने करून दाखवला; धोनीशीही बरोबरी

वेस्ट इंडिजचा कर्णधार शाय होपने न्यूझीलंडविरुद्ध दुसऱ्या वनडेत शतक केले आहे. त्याने १९ वनडे शतके केली आहेत. तसेच त्याने १३ वेगवेगळ्या संघांविरुद्ध शतक करण्याचा पराक्रम केला आहे. .बुधवारी (१९ नोव्हेंबर) वेस्ट इंडिज आणि न्यूझीलंड संघात नेपियरमध्ये दुसरा वनडे सामना पार पडला. पावसाचा व्यत्यय आलेल्या या सामन्यात यजमान न्यूझीलंडने ३ चेंडू राखून आणि ५ विकेट्सने विजय मिळवला. पण असे असले तरी या सामन्यात वेस्ट इंडिजचा कर्णधार शाय होपने केलेल्या शतकाने सर्वांचेच लक्ष वेधले. त्याच्या शतकामुळे त्याला वेस्ट इंडिजच्या पराभवानंतरही सामनावीर घोषित करण्यात आले. याशिवाय त्याने अनेक विक्रमही या सामन्यात केले..T20I World Record: ऑस्ट्रियाच्या क्रिकेटरचा धमाका! सूर्यकुमार अन् रिझवानला मागे टाकत रचला नवा विश्वविक्रम.लारा अन् धोनीशी बरोबरीशाय होपने ६९ चेंडूत नाबाद १०९ धावा केल्या. त्याच्या या खेळीत त्याने १३ चौकार आणि ४ षटकार मारले. त्याचे हे १९ वे वनडे शतक होते. त्यामुळे त्याने वेस्ट इंडिजसाठी सर्वाधिक शतके करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावरील ब्रायन लारा यांची बरोबरी केली आहे. या यादीत अव्वल क्रमांकावर २५ शतकांसह ख्रिस गेल आहे. तसेच त्याचे नेतृत्व आणि यष्टीरक्षणाची जबाबदारी सांभाळताना केलेले ६ वे शतक आहे. त्यामुळे त्याने वनडेत सर्वाधिक शतके करणाऱ्या यष्टीरक्षक कर्णधारांमध्ये अव्वल क्रमांकावर असलेल्या एमएस धोनीची बरोबरी केली आहे. धोनीही भारतीय संघाचे कर्णधारपद आणि यष्टीरक्षणाची जबाबदारी सांभाळताना वनडेत ६ शतके केली आहेत..शाय होपचा विश्वविक्रमशाय होपने न्यूझीलंडविरुद्धही शतक केल्याने आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये त्याने आयसीसीचे पूर्ण सदस्य असेलेल्या सर्व ११ संघांविरुद्ध शतक करण्याचा विश्वविक्रम केला आहे. त्याने न्यूझीलंडपूर्वी भारत, आयर्लंड, अफगाणिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांगलादेश, झिम्बाब्वे, पाकिस्तान, इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका आणि श्रीलंका या ११ संघांविरुद्ध शतक केले आहे. याशिवाय त्याने नेपाळ आणि नेदरलँड्सविरुद्धही शतक केलेलं आहे. त्यामुळे त्याने एकूण १३ देशांविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय शतके केली आहेत. त्यामुळे त्याने माहेला जयवर्धने आणि ख्रिस गेल यांनाही मागे टाकले आहे. जयवर्धने आणि गेल यांनी १२ वेगवेगळ्या संघांविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय शतके केली आहेत. सचिन तेंडुलकर, गॅरी कर्स्टर्न, राहुल द्रविड, रिकी पाँटिंग, कुमार संगकारा, हाशिम आमला, शिखर धवन, मार्टिन गप्टील आणि पॉल स्टर्लिंग या खेळाडूंनी प्रत्येकी ११ संघांविरुद्ध शतके केली आहेत..इतकेच नाही, शाय होपने १२ संघांविरुद्ध वनडे शतके केले आहेत. हा देखील एक विश्वविक्रम आहे. त्याने याबाबतीत सचिन तेंडुलकर, रिकी पाँटिंग, ख्रिस गेल, हाशिम आमला आणि मार्टिन गप्टिल यांना मागे टाकले आहे. या पाचही जणांनी ११ संघांविरुद्ध वनडे शतके केली आहेत.होपने आत्तापर्यंत १० वेगवेगळ्या देशातही वनडे शतके केली आहेत. याबाबतीत मात्र सचिन तेंडुलकर आणि सनथ जयसूर्या त्याच्यापुढे आहेत. त्यांनी १२ देशांमध्ये वनडे शतके केली आहेत. ख्रिस गेल आणि विराट कोहली यांनीही १० देशांत वनडे शतके केली असून आता त्यांच्यासोबत होपही आला आहे..ODI Record: भारतीय वंशाच्या क्रिकेटरचा अमेरिकेसाठी पराक्रम; विराटलाही मागे टाकत वनडेमध्ये रचला विश्वविक्रम.होपचे ६००० वनडे धावाशाय होपने या शतकादरम्यान वनडेत ६००० धावाही पूर्ण केल्या. त्याने १४२ डावात ६००० वनडे धावा केल्या. त्यामुळे तो सर्वात कमी डावात ६००० वनडे धावा करणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा वेस्ट इंडिजचा खेळाडू ठरला. त्याच्यापुढे फक्त विव रिचर्ड्स आहेत, ज्यांनी १४१ डावात ६००० वनडे धावा केल्या होत्या..