Shardul Thakur : चूक सांगण्यासाठी धावत आलेल्या शार्दूलचं रोहित शर्माने ऐकूनच घेतले नाही अन् मग...; Video

Shardul Thakur Recalls Hilarious No-Ball Incident with Rohit Sharma: भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्माने नुकतेच टेलिव्हिजनवर पदार्पण केले आहे. यादरम्यान शार्दुल ठाकूरने रोहित शर्माच्या नेतृत्वातील एक भन्नाट किस्सा सांगितला आहे. रोहित आणि शार्दुल हे भारतासाठी, मुंबई आणि मुंबई इंडियन्स संघांसाठी एकत्र खेळले आहेत. इतकेच नाही, तर ते एकमेकांचे फार चांगले मित्र आहेत. एकाच शाळेत ते दोघेही शिकले असून दिनेश लाड यांचे शिष्य राहिले आहेत..Rohit Sharma: वडापाव नाही, तर टेन्शनच्या वेळी आईच्या हातचा 'हा' पदार्थ आहे कम्फर्ट फूड; रोहितने केला खुलासा.रोहित सोनी टीव्हीवरील 'फॅमिली फुल हाऊस' या शोमध्ये होस्टिंग करत आहे. या शोच्या पहिल्या एपिसोडमध्ये श्रेयस अय्यर, शार्दुल ठाकूर, अभिषेक नायर हे पाहुणे म्हणून आले होते. यावेळई ३४ वर्षीय शार्दुलने सांगितले की रोहितच्या नेतृत्वात तो त्याचा 'पंचिंग बॅग' होता. तसेच एकदा शार्दुल त्याला चूक करण्यापासून आडवायला आलेला, तेव्हा रोहितने त्याचं कसं ऐकलं नव्हतं, हे देखील शार्दुलने सांगितले आहे..या शोमध्ये रोहितबद्दलचे एक सिक्रेट सांगण्यास शार्दुलला विचारण्यास आले होते. त्यावेळी शार्दुलने सांगितले होते की रोहितकडून नेहमीच त्याला ओरडा खायला मिळायचा. शार्दुल म्हणाला, 'मला विचारू नका, मी खूप सिक्रेट्स सांगू शकतो, पण मला सांगायचे नाहीत. मी तर त्याची 'पंचिंग बॅग' होतो. आम्ही एकाच शाळेत शिकलो आहोत, मी त्याचा ज्युनियर होतो. त्याने मला मुंबईच्या संघातही पाहिले होते. पण त्याच्या नेतृत्वात, जर विराट क्षेत्ररक्षणात चूक केली, जे की खूप दुर्मिळ आहे किंवा रवींद्र जडेजाने चूक केली आणि जर त्यानंतर मी थोडा जरी चुकलो, तरी रोहितकडून बोलणी ऐकायलाच लागायची. तो काय बोलायचा हे सांगू शकत नाही. पण तुम्ही युट्युबवर जाऊन शोधू शकता.'.Rohit Sharma: 'परिस्थितीमुळे आई-वडिलांना मला सोडावं लागलं...', रोहितचा लहानपणीची आठवण सांगताना दाटला गळा; Video.शार्दुलने पुढे एक खास किस्सा सांगितला. तो म्हणाला, 'आम्ही श्रीलंकेत आशिया कप खेळत होतो. त्याने वनडेमध्ये लेग साईडला ६ क्षेत्ररक्षक ठेवले. मी त्याला सांगण्यासाठी शॉर्ट थर्ड मॅनवरून पळत आलो. वनडेत लेग साईडला ६ क्षेत्ररक्षक ठेवण्याची परवानगी नसते.पण तो मला चिडून म्हणाला, तू जा तिकडे, तुझे क्षेत्ररक्षण कर. त्यानंतर अंपायरने नो बॉल दिला. त्यानंतर मी रोहित भाईपाशी परत आलो, तेव्हाही तो चिडून म्हणाला, 'तू तिथेच थांब.' शार्दुलने हा किस्सा सांगितल्यानंतर मात्र रोहितने त्याची चूक मान्य केली..दरम्यान, याच शोमध्ये रोहितने हा देखील खुलासा केला की लॉर्ड्समध्ये काही दिवसांपूर्वी इंग्लंडविरुद्ध झालेल्या वनडे सामन्यात शतक केले होते, तेव्हा त्याने शार्दुलची बॅट वापरली होती. ती बॅट शार्दुलने त्याला भेट दिली होती. तथापि, रोहित आता २७ सप्टेंबरपासून वेस्ट इंडिजविरुद्ध सुरू होणाऱ्या वनडे मालिकेत भारतासाठी खेळताना दिसणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.