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Shardul Thakur : चूक सांगण्यासाठी धावत आलेल्या शार्दूलचं रोहित शर्माने ऐकूनच घेतले नाही अन् मग...; Video

Rohit Sharma & Shardul Thakur Funny Moment: भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा आणि शार्दुल ठाकूर चांगले मित्र देखील आहेत. नुकतेच शार्दुलने रोहितच्या नेतृत्वात तो त्याचा 'पंचिंग बॅग' असल्याचा मजेशीर किस्सा सांगितला आहे.
Shardul Thakur Rohit Sharma incident

Shardul Thakur Rohit Sharma viral video

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Shardul Thakur Recalls Hilarious No-Ball Incident with Rohit Sharma: भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्माने नुकतेच टेलिव्हिजनवर पदार्पण केले आहे. यादरम्यान शार्दुल ठाकूरने रोहित शर्माच्या नेतृत्वातील एक भन्नाट किस्सा सांगितला आहे. रोहित आणि शार्दुल हे भारतासाठी, मुंबई आणि मुंबई इंडियन्स संघांसाठी एकत्र खेळले आहेत. इतकेच नाही, तर ते एकमेकांचे फार चांगले मित्र आहेत. एकाच शाळेत ते दोघेही शिकले असून दिनेश लाड यांचे शिष्य राहिले आहेत.

Shardul Thakur Rohit Sharma incident
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