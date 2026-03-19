संजू सॅमसनला पुढचा MS Dhoni होण्याची गरज नाही, तो...! गौतम गंभीरच्या विधानाची चर्चा; शशी थरूर यांच्या वक्तव्यावर दिलं उत्तर

Why Sanju Samson should not be compared to MS Dhoni? काँग्रेस खासदार शशी थरूर हे नेहमी संजू सॅमसनचे कौतुक करत असतात... त्याची संघात निवड न झाल्यावर रागही व्यक्त करतात... नुकताच संजू सॅमसनने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूचा पुरस्कार पटकावला आणि थरूर यांनी त्याचे कौतुक केले. थरूर यांनी एक किस्सा सांगितला, जेव्हा त्यांनी युवा संजूला तू पुढचा महेंद्रसिंग धोनी बनू शकतोस, असे म्हटले होते.."मला प्रचंड अभिमान वाटतो. मी सॅमसनला पहिल्यांदा भेटलो तेव्हा तो १४ वर्षांचा होता. तो एक तरुण क्रिकेटपटू होता, ज्याच्या चेहऱ्यावर नेहमी हसू असायचं आणि त्याच्यात प्रचंड प्रतिभा होती. तो यष्टीरक्षण आणि फलंदाजी या दोन्हीमध्ये आधीच उत्कृष्ट कामगिरी करत होता. मी त्याला सांगितले होते की तो पुढचा महेंद्रसिंग धोनी होईल," असे थरूर यांनी पीटीआयला सांगितले..पण, थरूर यांच्या विधानाशी मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याने सहमती दर्शवली नाही. त्याच्या मते संजूने कुणा दुसऱ्याची नक्कल करण्याची गरज नाही. भारतीय प्रशिक्षक होण्यापूर्वी गौतम गंभीरने सॅमसनचे कौतुक केले होते. २०२० मध्ये त्याने म्हटले होते की, "संजू हा भारतातील सर्वोत्तम यष्टिरक्षक-फलंदाजच नव्हे, तर सर्वोत्तम युवा फलंदाज आहे."."एका वर्षानंतर, गौतम गंभीरने माझी चूक सुधारली आणि म्हणाला की, त्याला पुढचा धोनी होण्याची गरज नाही; तो एक आणि एकमेव संजू सॅमसन बनेलआणि तो नेमका तोच बनला आहे," असे थरूर यांनी सांगितले..संजू सॅमसनने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये भारतासाठी मैदान गाजवले. पहिल्या दोन सामन्यांत त्याला आक्रमक सुरूवात करूनही मोठी खेळी करता आली नव्हती. पण, वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या करो वा मरो सामन्यात त्याने नाबाद ९७ धावा करून संघाला उपांत्य फेरीत प्रवेश मिळवून दिला. त्यानंतर इंग्लंडविरुद्धच्या उपांत्य फेरीत ८९ आणि फायनलमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध ८९ धावांची खेळी केली. त्याने ५ सामन्यांत ३२१ धावा केल्या आणि स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूचा पुरस्कारही जिंकला.