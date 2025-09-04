Cricket

BREAKING : शिखर धवनला ED ची नोटीस, मनी लाँड्रिंग प्रकरणात होणार चौकशी; नेमकं प्रकरण काय?

Shikhar Dhawan summoned by ED : भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी सलामीवीर शिखर धवन मनी लाँड्रिंग प्रकरणामुळे चर्चेत आला आहे. धवनला ईडीकडून नोटीस बजावण्यात आली असून, त्याची चौकशी करण्यात येणार आहे.
Shikhar Dhawan summoned by ED in illegal betting app money laundering probe
Shikhar Dhawan summoned by ED in illegal betting app money laundering probeesakal
Swadesh Ghanekar
Updated on
Summary

  • माजी क्रिकेटपटू शिखर धवनला बेकायदेशीर बेटिंग अॅप प्रकरणात ED कडून समन्स बजावले आहे.

  • धवनचा जबाब "प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग ॲक्ट" (PMLA) अंतर्गत नोंदवला जाणार आहे.

  • '1xBet' या बेटिंग अॅपच्या जाहिरातींमुळे त्याचे नाव या तपासात जोडले गेले आहे.

Shikhar Dhawan ED questioning latest update on betting app scam : भारताचा माजी क्रिकेटपटू शिखर धवन याला अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) गुरुवारी चौकशीसाठी समन्स बजावले आहे. बेकायदेशीर बेटिंग अॅपशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ही चौकशी होणार असल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Shikhar Dhawan
Enforcement Directorate
cricket news today
Shikhar Dhawan ED notice
illegal betting apps

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com