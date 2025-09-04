BREAKING : शिखर धवनला ED ची नोटीस, मनी लाँड्रिंग प्रकरणात होणार चौकशी; नेमकं प्रकरण काय?

माजी क्रिकेटपटू शिखर धवनला बेकायदेशीर बेटिंग अॅप प्रकरणात ED कडून समन्स बजावले आहे.धवनचा जबाब "प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग ॲक्ट" (PMLA) अंतर्गत नोंदवला जाणार आहे.'1xBet' या बेटिंग अॅपच्या जाहिरातींमुळे त्याचे नाव या तपासात जोडले गेले आहे..Shikhar Dhawan ED questioning latest update on betting app scam : भारताचा माजी क्रिकेटपटू शिखर धवन याला अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) गुरुवारी चौकशीसाठी समन्स बजावले आहे. बेकायदेशीर बेटिंग अॅपशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ही चौकशी होणार असल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली आहे. .केंद्र सरकारच्या या तपास यंत्रणेकडून "प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग ॲक्ट" (PMLA) अंतर्गत धवनचा जबाब नोंदवला जाणार आहे. '1xBet' या बेकायदेशीर बेटिंग अॅपशी संबंधित तपासाचा हा एक भाग आहे. ३९ वर्षीय शिखरचे नाव या अॅपशी काही जाहिराती किंवा प्रचारामुळे जोडले गेले असल्याचे समजते. त्यामुळेच ED या चौकशीतून धवनचे या अॅपशी नेमके संबंध काय आहेत हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे..ZIM vs SL : एकाच्या हातून सुटला, दुसऱ्याने योग्यवेळी टिपला! असा कॅच तुम्ही नसेल पाहिला, Viral Video .ही केंद्रीय तपास संस्था सध्या अशाच अनेक बेकायदेशीर बेटिंग अॅप्सविरुद्ध तपास करत आहे. या अॅप्समुळे कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाली असून कर चुकवण्याचे प्रकारही उघडकीस आल्याचा आरोप आहे. मागील महिन्यात माजी क्रिकेटपटू सुरेश रैनाचीदेखील याच प्रकरणात ED कडून चौकशी करण्यात आली होती. केंद्र सरकारने अलीकडेच एक कायदा करून वास्तविक पैशांशी संबंधित ऑनलाइन गेमिंगवर बंदी घातली आहे..शिखर धवनने तिन्ही फॉरमॅटमध्ये टीम इंडियाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. त्याने ३४ कसोटी सामन्यांत ४०.६१ च्या सरासरीने २३१५ धावा केल्या आहेत आणि त्यात ७ शतकांचा समावेश आहे. १६७ वन डे सामन्यांत त्याने १७ शतकं व ३९ अर्धतकांसह ६७९३ धावा केल्या आहेत. ६८ ट्वेंटी-२०त त्याच्या नावावर १७५९ धावा आहेत. .Asia Cup 2025: हार्दिक पांड्याला इतिहास घडवण्याची संधी; १७ धावा अन् जगात कुणालाच न जमलेला विक्रम होणार नावावर.इंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये धवनने सनरायझर्स हैदराबाद, दिल्ली कॅपिटल्स, पंजाब किंग्स, डेक्कन क्रॉनिकल आणि मुंबई इंडियन्स अशा पाच संघाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. आयपीएलमध्ये २२२ सामन्यांत त्याच्या नावावर ६७६९ धावा आहेत. त्यात २ शतकं व ५ अर्धशतकं आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.