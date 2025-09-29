IND vs PAK: 'खूप भिती वाटली होती, पण...', Impact Player मेडल जिंकल्यावर शिवम दुबे नेमकं काय म्हणाला? पाहा ड्रेसिंग रुममधील VIDEO

भारतीय संघाने आशिया कप २०२५ जिंकून ऐतिहासिक विजय मिळवला. भारताने पाकिस्तानला अंतिम सामन्यात पराभूत करत ९ व्यांदा आशिया कपचे विजेतेपद मिळवले. शिवम दुबेने भारताच्या ड्रेसिंग रुमममध्ये 'इम्पॅक्ट प्लेअर' मेडल जिंकले..भारतीय संघाने आशिया कप २०२५ स्पर्धा जिंकून ऐतिहासिक कामगिरी केली. स्पर्धेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच पाकिस्तानसोबत झालेल्या अंतिम सामन्यात भारताने ५ विकेट्स पराभूत केले. या विजयासह भारताने ९ व्यांदा आशिया कप विजेता होण्याचा मान मिळवला. या विजयानंतर जरी भारताला अद्याप ट्रॉफी मिळाली नसली, तरी भारतीय संघाने सेलिब्रेशनमध्ये कोणतीही कमकरता ठेवली नाही. अंतिम सामन्यानंतर भारताच्या ड्रेसिंग रुममध्ये इम्पॅक्ट प्लेअर मेडल प्रदान सोहळाही पार पडला..Asia Cup 2025: 'असं कधीच पाहिलं नाही, आम्हीच जिंकलेली ट्रॉफी आम्हाला दिली नाही...' Suryakumar Yadav अखेर स्पष्टच बोलला.आशिया कप २०२५ स्पर्धेत भारताच्या प्रत्येक सामन्यानंतर ड्रेसिंग रुममध्ये इम्पॅक्ट प्लेअर मेडल देण्यात आले आहे. त्या प्रथेनुसार अंतिम सामन्यानंतरही हे मेडल सामन्यात विशेष प्रभाव पाडणाऱ्या खेळाडूला देण्यात आले. बीसीसीआयने याचा व्हिडिओ शेअर केला आहे.या व्हिडिओमध्ये दिसते की भारतीय संघाचे फिजिओथेरपिस्ट कमलेश जैन यांनी इम्पॅक्ट प्लेअर मेडलचा विजेता म्हणून शिवम दुबेची घोषणा केली आणि त्याच्या गळ्यात हे मेडल घातले. तसेच त्यांनी त्याने सामन्यात पाडलेल्या प्रभावाबद्दलही कौतुक केले..मेडल मिळाल्यानंतर शिवमने ड्रेसिंग रुममध्ये दिलेल्या भाषणात म्हटले की 'पहिल्याच षटकात गोलंदाजी करताना, मी १०० टक्के दबावात होतो. मी जर दबाव नव्हता असे म्हटलो, तर ते खोट बोलणं असेल. मला खूप भीती वाटत होती. पण सर्वांनी मला पाठिंबा दिला आणि ती भीती निघून गेली. जशी गोलंदाजी करायला लागलो, तसं सर्वकाही ठीक झाले.'.अंतिम सामन्यात हार्दिक पांड्या दुखापतीमुळे खेळत नव्हता. त्यामुळे त्याच्याजागेवर डावातील पहिल्याच षटकात गोलंदाजी करण्याची जबाबदारी शिवमवर देण्यात आली होती. त्याने यापूर्वी कधी फारशी पहिल्या षटकात गोलंदाजी केली नव्हती. पण त्याने पहिल्या तीन षटकांमध्येच त्याच्या दोन षटकांची गोलंदाजी करताना केवळ १२ धावा दिल्या. त्यामुळे भारताला सुरुवात चांगली मिळाली होती. तसेच त्याने फलंदाजी करतानाही तिलक वर्माला मोक्याच्या क्षणी चांगली साथ दिली..IND vs PAK: छक्केनेही कप जिताया! पाकिस्तानच्या नांगी ठेचणारा तिलक वर्माचा सिक्स अन् गौतम गंभीरची नादखुळी रिऍक्शन; Video.भारतासमोर १४७ धावांचे लक्ष्य असताना अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल आणि सूर्यकुमार यादव ४ षटकांमध्येच बाद झाले होते. अशावेळी तिलक वर्मा एका बाजूने उभा राहिला. त्याने आधी संजू सॅमसनसोबत ५७ धावांची भागीदारी केली. सॅमसन २४ धावांवर बाद झाल्यानंतर त्याला शिवम दुबेची साथ मिळाली होती. शिवमने एक बाजू खंबीरपणे सावरताना मोक्याच्या क्षणी चौकार आणि षटकार मारत भारतावरील दबाव दूर केला होता. तो १९ व्या षटकात २२ चेंडूत २ चौकार आणि २ षटकारांसह ३३ धावा करून बाद झाला होता. पण त्याच्या या खेळीने भारताला विजय सोपा झाला होता. नंतर तिलक वर्मा आणि रिंकु सिंगने शेवटच्या षटकात भारताचा विजय निश्चित केला. तिलक ६९ धावांवर नाबाद राहिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.