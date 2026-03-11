Shivam Dube: साधेपणा pro-max! वर्ल्डकप जिंकून देणारा शिवम दुबे चक्क रेल्वेने घरी, नेटकऱ्यांनी केला सलाम

भारतीय क्रिकेट संघाला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा जिंकून देण्यात अनेक खेळाडूंनी मोलाचा वाटा उचलला, ज्यात अष्टपैलू शिवम दुबेचाही (Shivam Dube) समावेश आहे. दुबेने खालच्या फळीच केलेली फटकेबाजी भारतीय संघासाठी अनेकदा महत्त्वाची ठरली. दरम्यान, त्याच्यासाठी हा दुसरा टी२० वर्ल्ड कप (T20 World Cup) विजय ठरला. तो २०२४ मध्ये जिंकलेल्या टी२० वर्ल्ड कपमधील भारतीय संघाचाही भाग होता. भारतीय संघाने रविवारी (८ मार्च) अहमदाबादमध्ये झालेल्या अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडविरुद्ध भारताने ९६ धावांनी विजय मिळवला आणि भारताने सलग दुसऱ्यांदा टी२० वर्ल्ड कप जिंकला. मात्र, यानंतर शिवम दुबे चक्क ट्रेनने (Train Journey) त्याच्या घरी मुंबईला परतला. त्याने विमानाने न जाता ट्रेनचा पर्याय का निवडला याचीही खुलासा केला आहे. .T20 World Cup नंतरही भारतात अडकलेले वेस्ट इंडिज, दक्षिण आफ्रिकेचे अखेर मायदेशी परतणार; ICC कडून तिकीटांची सोय.टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर जिंकल्यानंतर रविवारी रात्री उशीरा अहमादाबादमधून मुंबईला येण्यासाठी फ्लाईट्स उपलब्ध नव्हत्या. त्यामुळे त्याने ट्रेनचा पर्याय निवडला. तो त्याची पत्नी आणि एका मित्रासोबत ट्रेनने प्रवास करत मुंबईमध्ये परतला. त्याला लवकरात लवकर त्याच्या मुलांना भेटायचं असल्याने त्याने हा निर्णय घेतला..शिवम दुबेने इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सांगितले की 'त्यावेळी कोणत्याही फ्लाईट्स उपलब्ध नव्हत्या. त्यामुळे मी अहमबादामधून पहाटेच्या ट्रेनने मुंबईला येण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही रस्त्याने गाडीनेही जाऊ शकलो असतो, पण ट्रेनने कमी वेळ लागणार होता. मी, माझी पत्नी आणि एका मित्राने ट्रेनने जाण्याचा निर्णय घेतला. ३ बर्थचे एसी तिकिट्स उपलब्ध होते, त्यामुळे आम्ही ती तिकीटे बूक करण्याचा निर्णय घेतला. कुटुंब आणि मित्रांना काळजी वाटत होती की जर मला स्टेशनवर किंवा ट्रेनमध्ये कोणी ओळखलं तर?'.दरम्यान, शिवमने सांगितले की त्याची पत्नी अंजुमने सर्व प्रवासाच्या नियोनाची काळजी घेतली. शिवमने सांगितले की 'मी कॅप घातली, मास्क लावला आणि फुल स्लीव्हचा टी-शर्ट घातला. पहाटेची ५.१० टी ट्रेन होती, त्यामुळे आम्हाला आशा होती की प्लॅटफॉर्मवर खूप लोकं नसतील. त्यामुळे मी माझ्या पत्नीला सांगितलं की ट्रेन निघण्याच्या पाच मिनिट आधीपर्यंत आपण कारमध्येच प्रतिक्षा करू. त्यानंतर आपण ट्रेनसाठी जाऊ.'शिवमने ट्रेनमध्ये सर्वात वरच्या बर्थवरूनच प्रवास करण्याचा निर्णय घेतला. त्याने संपूर्ण प्रवास तसाच केला. तो म्हणाला, 'ट्रेनचा प्रवास सहज झाला, पण मला काळजी होती ती बोरीवलीमध्ये उतरल्यानंतर तिथून कोणाच्याही नकळत बाहेर निघण्याची.'.T20 World Cup 2026 मध्ये झाले मोठे विश्वविक्रम! गेल्या स्पर्धेपेक्षा तब्बल 263 जास्त सिक्स.त्यामुळे शिवमने अखेर पोलिसांकडे धाव घेतली आणि त्यांना याबाबत कल्पना दिली. तो म्हणाला, 'त्यांना वाटले की मी विमानतळावरून येत आहे, पण जेव्हा मी सांगितलं की मी ट्रेनने प्रवास करत आहे, तेव्हा ते चकीत झाले. मला पोलिस एस्कॉर्ट देण्यात आले होते, त्यामुळे गोष्टी सोप्या झाल्या आणि बाहेर पडणे सुरळीत झाले.'शिवम दुबेने या टी२० वर्ल्ड कपमध्ये ९ सामन्यांत २३५ धावा केल्या, तर ५ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.