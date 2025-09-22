Cricket

IND vs PAK: सॅमसनने फखरचा कॅच घेतलाच नव्हता, पाकिस्तानच्या पराभवानंतर शोएब अख्तरची रडारड

Shoaib Akhtar on Controversial Fakhar Zaman Dismissal: भारताने पाकिस्तानला सुपर फोर सामन्यात ६ विकेट्सने हरवले. या सामन्यात शोएब अख्तरने फखर जमानला चुकीचं बाद दिलं असं म्हटलं आहे.
Pranali Kodre
Summary

  • आशिया कप २०२५ मध्ये भारताने पाकिस्तानला ६ विकेट्सने पराभूत केले.

  • शोएब अख्तरने फखर जमानच्या वादग्रस्त विकेटवरून तिसऱ्या पंचांवर टीका केली.

  • फखरला चुकीचं बाद देण्यात आलं, ज्यामुळे सामन्याला कलाटणी मिळाली, असं त्याने म्हटलंय.

