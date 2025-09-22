IND vs PAK: सॅमसनने फखरचा कॅच घेतलाच नव्हता, पाकिस्तानच्या पराभवानंतर शोएब अख्तरची रडारड

आशिया कप २०२५ मध्ये भारताने पाकिस्तानला ६ विकेट्सने पराभूत केले. शोएब अख्तरने फखर जमानच्या वादग्रस्त विकेटवरून तिसऱ्या पंचांवर टीका केली. फखरला चुकीचं बाद देण्यात आलं, ज्यामुळे सामन्याला कलाटणी मिळाली, असं त्याने म्हटलंय..पाकिस्तान क्रिकेट संघाला आशिया कप २०२५ मध्ये भारताकडून रविवारी (२१ सप्टेंबर) दुसऱ्यांदा पराभवाचा धक्का बसला. भारताने दुबईत झालेल्या सुपर फोरच्या सामन्यात पाकिस्तानला ६ विकेट्सने पराभूत केले. या पराभवानंतर पाकिस्तानचा माजी वेगवान गोलंदाज शोएब अख्तरने तिसऱ्या पंचांवर टीका केली आहे. त्याने म्हटलं की पाकिस्तानकडून सलामीला फलंदाजीला आलेल्या फखर जमानला चुकीचं बाद देण्यात आलं. त्याच्या विकेटमुळे सामन्याला कलाटणी मिळाली..Video: IND vs PAK सामन्यात ड्रामा! शुभमन गिल - अभिषेक शर्माला आफ्रिदी-रौफ भिडले, मग भारतीय सलामीवीरही पाकिस्तानला नडले.सामन्यानंतर टॅपमॅडवर बोलताना अख्तर म्हणाला, 'फखर बाद नव्हता. शंकेला जागा असताना त्याला नाबाद द्यायला हवं होतं. इकडे मला अँगल मिळत नाहीये, पण का नाही मिळत अँगल? २६ कॅमेरे लागले आहेत, अँगल मिळत नाहीये. त्याने दोन अँगल पाहिले आणि निर्णय देऊन टाकला. ज्यात एकामध्ये समोरून दिसत होतं.''कदाचित फखर खेळला असता, तर सामना जिंकला असता. एकूणच मला अंपायरींगचा दर्जा मजेशीर वाटत आहे, विशेषत: तिसऱ्या पंचांचा. स्पष्ट दिसत आहे की चेंडू खाली जमिनीवर आहे.'.खरंतर ही घटना पाकिस्तानच्या फलंदाजीवेळी तिसऱ्या षटकातील आहे. झाले असे की फखर जमान साहिबजादा फरहान सोबत सलामीला फलंदाजीला आला होता. त्याने सुरुवातही चांगली केली होती. तीन चौकारांसह तो १५ धावांवर खेळत होता.यावेळी हार्दिक पांड्या गोलंदाजी करत असलेल्या तिसऱ्या षटकातील तिसऱ्या चेंडूवर फखरने शॉटचा प्रयत्न केला. पण चेंडू त्याच्या बॅटची कड घेत मागे यष्टीरक्षक संजू सॅमसनकडे गेला. सॅमसनने डाईव्ह मारत जमिनीलगत हा झेल घेतला. .मात्र या झेलावरून वाद झाले. कारण तिसऱ्या पंचांकडे जेव्हा निर्णय सोपवण्यात आला, त्यावेळी सुरुवातीला चेंडू आधी जमिनीवर पडला की सॅमसनचे बोटं चेंडू खाली आहे, हे समजत नव्हतं. तिसऱ्या पंचांनी बराच वेळ रिप्ले पाहिल्यानंतर सॅमसनची बोटं चेंडू खाली असल्याचे म्हणत फखरला बाद दिले. या विकेटनंतर फखर अत्यंत निराश दिसला. तो याबाबत ड्रेसिंग रुममध्ये जाताना मुख्य प्रशिक्षक माईक हेसन यांच्याकडेही तक्रार करताना दिसला..IND vs PAK: अक्षरच्या गोलंदाजीवर मोठा शॉट मारायला गेला पण…; शानदार झेल घेत तिलकने झमानला दाखवला ‘शॉर्टकट टू पॅव्हेलियन’, पाहा व्हिडिओ.दरम्यान, सामन्यानंतर पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघाने म्हटले की तो निर्णय जरी वादग्रस्त असला, तरी भारतीय गोलंदाजांनीही चांगली गोलंदाजी केली. संघाच्या पराभवासाठी त्यांच्याच खेळाडूंची कामगिरी जबाबदार आहे. या सामन्यात पाकिस्तानकडून साहिबजादा फरहानने ५८ धावांची खेळी केली होती. त्यामुळे पाकिस्तानने २० षटकात ५ बाद १७१ धावा केल्या. त्यानंतर भारताने अभिषेक शर्मा (७४) आणि शुभमन गिल (४७) यांच्या १०५ धावांच्या भागीदारीच्या दोरावर १८.५ षटकातच १७२ धावांचे लक्ष्य सहज पूर्ण केले..FAQs१. शोएब अख्तरने सामन्यानंतर काय प्रतिक्रिया दिली?➤ त्याने तिसऱ्या पंचांच्या निर्णयावर टीका केली.(What did Shoaib Akhtar say after the match?)२. वादग्रस्त झेल कोणत्या खेळाडूकडे गेला?➤ यष्टीरक्षक संजू सॅमसनकडे.(Which player took the controversial catch?)३. फखर जमान किती धावा करून बाद झाला?➤ १५ धावा.(How many runs did Fakhar Zaman score before getting out?)४. पाकिस्तानकडून सर्वाधिक धावा कोणी केल्या?➤ साहिबजादा फरहान – ५८ धावा.(Who was Pakistan’s top scorer?)५. भारताकडून सर्वाधिक धावा कोणी केल्या?➤ अभिषेक शर्मा – ७४ धावा.(Who was India’s top scorer?)६. भारताने किती षटकांत लक्ष्य पूर्ण केले?➤ १८.५ षटकांत.(How many overs did India take to chase the target?)७. पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघाने पराभवाबाबत काय म्हटलं?➤ पराभवासाठी खेळाडूंच्या कामगिरीला जबाबदार ठरवलं.(What did Pakistan captain Salman Ali Agha say about the loss?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.