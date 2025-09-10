Asia Cup 2025: 'यार हे कोणाला बाहेर ठेवणार?', भारताचा संघ पाहून शोएब अख्तर चक्रावला; पाहा काय म्हणाला

आशिया कप २०२५ स्पर्धेला सुरुवात झाली असून भारतीय संघ पहिला सामना युएईविरुद्ध खेळणार आहे. भारतीय संघ गतविजेता म्हणून मैदानात उतरणार आहे.शोएब अख्तरने भारतीय संघातील खेळाडूंच्या निवडीबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले आहे. .संयुक्त अरब अमिराती (UAE) येथे ९ सप्टेंबर रोजी आशिया कप २०२५ स्पर्धेला सुरुवात झाली आहे. भारतीय संघाचा सामना पहिला सामना बुधवारी (१० सप्टेंबर) युएईविरुद्ध दुबईत होणार आहे. भारतीय संघ या स्पर्धेत गतविजेता म्हणून मैदानात उतरणार आहे. या स्पर्धेसाठी भारतीय संघ ४ सप्टेंबर रोजीच दुबईत पोहचला होता. त्यामुळे भारतीय संघाने पहिल्या सामन्यापूर्वी ४-५ दिवस सराव केला आहे..Asia Cup 2025: 'बुमराह जर UAE विरुद्ध खेळला, तर आंदोलन करेल', माजी भारतीय क्रिकेटपटूने कंल जाहीर.दरम्यान, भारतीय संघ प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणाला संधी मिळणार ही चर्चा सध्या होत आहे. या स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान या दोन संघातही १४ सप्टेंबर रोजी सामना होणार आहे. दरम्यान, पहलगाम हल्ल्यानंतर पहिल्यांदाच भारत - पाकिस्तान आमने-सामने असणार आहेत. त्यामुळे या सामन्याबद्दल सध्या बरीच चर्चा होत आहे..तथापि, सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात खेळणाऱ्या भारतीय संघाच्या पहिल्या सामन्यापूर्वी पाकिस्तानचा माजी वेगवान गोलंदाज शोएब अख्तरने त्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. भारतीय संघातील खेळाडू पाहून त्याने त्यांच्यातील कोणाला संधी मिळणार, याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले, कारण सर्वच खेळाडू चांगले आहेत..अख्तरने 'आऊटसाईड एज' या युट्यूब चॅनेलवर बोलताना म्हटले की 'अच्छा, अभिषेक (शर्मा) पण आला. बुमराह पण आहे? संजू सॅमसन पण आहे, तिलक (वर्मा) आहे. हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंग, रिंकु सिंग पण आहे. शुभमन गिल आहे. सूर्या आहे. शिवम दुबे, आपला अक्षर पटेल आहे. यार, हे कोणाला बाहेर बसवणार?'.Asia Cup 2025: 'आशिया चषक स्पर्धेत दक्षिण आफ्रिका किंवा भारत अ संघाला खेळवा; तेव्हा कुठे ही स्पर्धा आव्हानात्मक होईल'.याशिवाय अख्तरने असेही म्हटले की भारतीय संघ युएईला सहज हरवेल. पण जर युएई विजयाच्या जवळ पोहोचले, तर त्यांच्यासाठी तो एक विजयच असेल. तो म्हणाला, 'हे पाहा, आपल्याला माहित आहे युएई हरेल. पण मला वाटतं की त्यांनी कमी फरकाने हरावं, जर असं झालं, तर तो युएईसाठी एक विजयच असेल. 'हाँग काँग विरुद्धही माझी हीच तक्रार होती. ते अफगाणिस्तानविरुद्ध पहिल्या सामन्यात ९४ धावांनी हरले. तुम्ही हरता छिक आहे. पण किमान जवळ जावून हरा, म्हणजे त्यातून काहीतरी मिळेल. थोडी झुंज द्या.'दरम्यान, भारत आणि युएई यांच्यातील सामना बुधवारी रात्री ८ वाजता सुरू होणार असून त्याआधी ७.३० वाजता नाणेफेक होईल..FAQsप्रश्न १: आशिया कप २०२५ कधी सुरू झाला?उत्तर: स्पर्धेला ९ सप्टेंबर रोजी यूएईमध्ये सुरुवात झाली.(English: When did Asia Cup 2025 begin?)प्रश्न २: भारताचा पहिला सामना कोणासोबत आहे?उत्तर: भारताचा पहिला सामना १० सप्टेंबरला युएईविरुद्ध आहे.(English: Who is India’s first opponent?)प्रश्न ३: भारतीय संघाचा कर्णधार कोण आहे?उत्तर: सूर्यकुमार यादव भारतीय संघाचे नेतृत्व करत आहे.(English: Who is India’s captain?)प्रश्न ४: शोएब अख्तरने काय प्रतिक्रिया दिली?उत्तर: त्याने भारतीय संघ खूप बलाढ्य असल्याने कोणाला बाहेर बसवणार हा प्रश्न उपस्थित केला.(English: What was Shoaib Akhtar’s reaction?)प्रश्न ५: शोएब अख्तरने युएईबद्दल काय म्हटले?उत्तर: त्याने सांगितले की युएई कमी फरकाने हरले तरी तो त्यांच्यासाठी विजय असेल.(English: What did Shoaib Akhtar say about UAE?)प्रश्न ६: भारत-पाकिस्तान सामना कधी आहे?उत्तर: भारत-पाकिस्तान सामना १४ सप्टेंबरला होणार आहे.(English: When is the India vs Pakistan match?)प्रश्न ७: भारत-युएई सामना कोणत्या वेळेला होणार आहे?उत्तर: सामना रात्री ८ वाजता होईल आणि टॉस ७.३० वाजता होईल.(English: What time will India vs UAE match start?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.