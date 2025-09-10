Cricket

Asia Cup 2025: 'यार हे कोणाला बाहेर ठेवणार?', भारताचा संघ पाहून शोएब अख्तर चक्रावला; पाहा काय म्हणाला

Shoaib Akhtar on India’s Playing XI: भारतीय संघ आशिया कप २०२५ मध्ये गतविजेता म्हणून सहभागी झाला आहे. पहिला सामना युएईविरुद्ध होणार असून शोएब अख्तरने भारतीय संघ प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणाला संधी देणार यावरूनआश्चर्य व्यक्त केले आहे.
Pranali Kodre
Updated on
  • आशिया कप २०२५ स्पर्धेला सुरुवात झाली असून भारतीय संघ पहिला सामना युएईविरुद्ध खेळणार आहे.

  • भारतीय संघ गतविजेता म्हणून मैदानात उतरणार आहे.

  • शोएब अख्तरने भारतीय संघातील खेळाडूंच्या निवडीबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

