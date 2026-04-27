Video Viral: तुमचे शूज देता का जरा... श्रेयस अय्यरला कॅमेरामनकडून घ्यावे लागले शूज उधार, नाहीतर BCCI ने केली असती शिक्षा

IPL 2026 Shreyas Iyer Viral Video: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत पंजाब किंग्स संघाची कामगिरी अफलातून झाली आहे. आयपीएलच्या या हंगामाचा पहिला टप्पा संपला आहे, विशेष म्हणजे पहिला टप्पा संपल्यानंतरही पंजाब किंग्स (Punjab Kings) अद्याप अपराजित आहेत. या हंगामात अद्याप एकही सामना पराभूत न होणारा तो एकमेव संघ आहे. श्रेयस अय्यरच्या (Shreyas Iyer) नेतृत्वात पंजाबची कामगिरी चांगली होत असून तो स्वत: देखील चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे. अशातच त्याचा एक गमतीशीर व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे. .सेम टू सेम! सॅमसनने शुभमन गिलला क्षणार्धात स्टम्पिंग करताच झाली तीन वर्षांपूर्वीच्या धोनीची आठवण; IPL नेच केला Video शेअर.श्रेयस अय्यरचा जो व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, तो १९ एप्रिल रोजी लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्ध झालेल्या सामन्यानंतरचा आहे. मुल्लनपूरला झालेल्या या सामन्यात पंजाब किंग्सने ५४ धावांनी विजय मिळवला होता. या सामन्यानंतर झालेल्या प्रेंझेंटेशनवेळी श्रेयस चक्क त्याचे शूजच विसरून मैदानात आला होता. त्याने पंजाब किंग्सची जर्सी घातलेली, पण त्याच्या पायात त्याचे स्लीपर्स होते. त्यामुळे त्याला कॅमेरामनकडून शूज उधार घ्यावे लागले..खरंतर बीसीसीआयचा हा नियम आहे की प्रेझेंटेशनदरम्यान खेळाडू बिनाबाह्याची जर्सी (Sleeveless Jerseys) घालून किंवा स्लीपर्समध्ये येऊ शकत नाहीत. नियमांचे उल्लंघन केल्यास मोठा दंड होऊ शकतो. या गोष्टीचा विचार करता श्रेयसने कॅमेरामनकडे शूज मागितले आणि त्यानंतर तो प्रेझेंटेशनसाठी गेला. त्याचा कॅमेरामनकडून शूज मागून घालण्याचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे..पंजाबचा विजयया सामन्यात पंजाब किंग्सने २० षटकात ७ बाद २५४ धावा केल्या होत्या. प्रियांश आर्यने ९३ धावांची खेळी केली, तर कूपर कोनोलीने ८७ धावांची खेळी केली होती. लखनौकडून मनिमरन सिद्धार्थ आणि प्रिन्स यादव यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. मोहम्मद शमी आणि मोहसिन खान यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..IPL 2026: आधी अडथळा आल्यानं बाद, मग वाद अन् आता BCCI नेही केली अंगकृश रघुवंशीला शिक्षा; जाणून घ्या काय झाली कारवाई.त्यानंतर लखनौला २० षटकात ५ बाद २०० धावाच करता आल्या. लखनौकडून मिचेल मार्श (४०), आयुष बडोनी (३५), कर्णधार रिषभ पंत (४३) आणि एडेन मार्करम (४२) यांनी चांगली सुरुवात केली, पण कोणीही शेवटपर्यंत टिकून विजय मिळवून देऊ शकले नाही. पंजाबकडून मार्को यान्सिनने २ विकेट्स घेतल्या. अर्शदीप सिंग, विजयकुमार वैशाख आणि युझवेंद्र चहल यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतल्या.