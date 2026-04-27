Video Viral: तुमचे शूज देता का जरा... श्रेयस अय्यरला कॅमेरामनकडून घ्यावे लागले शूज उधार, नाहीतर BCCI ने केली असती शिक्षा

Shreyas Iyer Borrows Cameraman's Shoes: पंजाबचा कर्णधार श्रेयस अय्यरचा आयपीएल २०२६ मधील एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यामध्ये तो कॅमेरामनकडे शूज मागताना दिसत आहे.
Pranali Kodre
IPL 2026 Shreyas Iyer Viral Video: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत पंजाब किंग्स संघाची कामगिरी अफलातून झाली आहे. आयपीएलच्या या हंगामाचा पहिला टप्पा संपला आहे, विशेष म्हणजे पहिला टप्पा संपल्यानंतरही पंजाब किंग्स (Punjab Kings) अद्याप अपराजित आहेत.

या हंगामात अद्याप एकही सामना पराभूत न होणारा तो एकमेव संघ आहे. श्रेयस अय्यरच्या (Shreyas Iyer) नेतृत्वात पंजाबची कामगिरी चांगली होत असून तो स्वत: देखील चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे. अशातच त्याचा एक गमतीशीर व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे.

