Asia Cup 2025 संघातून वगळल्यानंतर श्रेयस अय्यर प्रथमच व्यक्त झाला; "पात्र असूनही संधी मिळाली नाही, खूप त्रास होतोय"

आशिया चषक २०२५ साठी भारतीय संघ जाहीर झाला पण श्रेयस अय्यरला संधी मिळाली नाही.आयपीएल २०२५ मध्ये पंजाब किंग्सचं नेतृत्व करताना त्याने ६०० पेक्षा जास्त धावा करून दमदार कामगिरी केली होती.अय्यरने अखेर मौन सोडत सांगितलं की "पात्र असूनही संघात संधी न मिळणं खूप त्रासदायक आहे.".Shreyas Iyer reaction after being excluded from India playing XI : आशिया चषक स्पर्धा मंगळवारपासून सुरू होत आहे आणि अजूनही भारतीय संघ निवडीवरून अजूनही आरोपसत्र सुरूच आहे. श्रेयस अय्यरला संधी न मिळाल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. श्रेयसच्या नेतृत्वाखाली पंजाब किंग्सने आयपीएल २०२५ मध्ये फायनलपर्यंत धडक दिली, त्याने दमदार कामगिरीही केली. देशांतर्गत क्रिकेटमध्येही त्याचे सातत्य कायम होते. असे असूनही श्रेयसला संधी मिळाली नाही. आतापर्यंत भारतीय फलंदाजाने काही प्रतिक्रिया दिली नव्हती, परंतु आशिया चषक स्पर्धेच्या एक दिवस आधी श्रेयसने मौन सोडेले आहे. .आयपीएल २०२५ मध्ये पंजाब किंग्सचे नेतृत्व करताना श्रेयसने ६०० हून अधिक धावा केल्या. श्रेयसने आशिया चषक स्पर्धेत संधी न मिळण्यावर मौन सोडले आहे. तो म्हणाला, हे खूप त्रासदायक आहे, प्लेइंग इलेव्हनमध्ये तुमची जागा असायला हवी होती, असे असूनही तुम्ही संघातच नाही. तो पुढे हेही म्हणाला की, दुसरे खेळाडू चांगली कामगिरी करत आहेत आणि त्यांना पाठिंब्याची गरज आहे. भारतीय संघ जिंकावा, हेच सर्वांचे लक्ष्य आहे..ENG vs SA : इंग्लंडने टीम इंडियाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला, वन डे क्रिकेटमध्ये इतिहास घडवला! द. आफ्रिकेचा सर्वात लाजीरवाणा पराभव.तो म्हणाला, "जेव्हा तुम्हाला ठाऊक असतं की तुम्ही संघात, प्लेइंग इलेव्हनमध्ये असायला पात्र आहात आणि तरीही संधी मिळत नाही, तेव्हा नक्कीच खूप त्रास होतो. पण त्याच वेळी जेव्हा तुम्हाला हेही माहीत असतं की कोणी दुसरा खेळाडू सातत्याने चांगली कामगिरी करत आहे, संघासाठी आपलं सर्वोत्तम देतो आहे, तेव्हा त्याला तुम्ही सपोर्टही करता. शेवटी संघानं जिंकणं, हे सर्वांचे एकच ध्येय आहे. संघ जिंकला, की प्रत्येकजण आनंदी असतो.".श्रेयसने डिसेंबर २०२३ मध्ये भारतासाठी शेवटचा ट्वेंटी-२० सामना खेळला होता. त्यानंतर तो सातत्याने धावा करतोय आणि टीम इंडियात पुनरागमाचे दार ठोठावतोय. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२४ नंतर मुंबईचा फलंदाज २६ ट्वेंटी-२० सामने खेळले आणि त्याने ४९.९४च्या सरासरीने व १७९.७३ च्या स्ट्राईक रेटने ९४९ धावा केल्या. त्यात एक शतक व ७ अर्धशतकांचा समावेश आहे..Who is IAS Sakshi Sawhney? युवराज सिंगने कौतुक केलं, त्या साक्षी साहनी आहेत तरी कोण? व्यक्त केली भेटण्याची इच्छा.श्रेयस अय्यर ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ खेळू शकतो का, असेही प्रश्न पडले आहेत. वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी अजून बराच वेल आहे आणि आशिया चषक स्पर्धेत सहभागी झालेले बरेचसे खेळाडू वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या शर्यतीत आहेत. अय्यरने सातत्य कायम राखल्यास त्याची वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी एन्ट्री होऊ शकते.