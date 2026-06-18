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IND vs AFG: फक्त ७२ डाव अन्... श्रेयस अय्यरने मोडला विराट कोहलीचा तो रेकॉर्ड, तर शिखर धवनची बरोबरी

Shreyas Iyer ODI Record: भारत आणि लखनौ यांच्यातील दुसरा वनडे सामना लखनौला पार पडला. या सामन्यादरम्यान श्रेयस अय्यरने वनडेत महत्त्वाचा पल्ला गाठताना विराट कोहलीचा विक्रम मोडला.
Shreyas Iyer | IND vs AFG ODI

Shreyas Iyer | IND vs AFG ODI

Sakal

Pranali Kodre
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IND vs AFG ODI: भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान संघात दुसरा वनडे सामना लखनौला बुधवारी झाला. या सामन्यात भारतीय संघाने १७० धावांनी दणदणीत विजय मिळवला आणि तीन सामन्यांच्या मालिकेत २-० अशी आघाडी घेतली आहे. या सामन्यात भारताचा उपकर्णधार श्रेयस अय्यरने (Shreyas Iyer) मोठ्या विक्रमाला गवसणी घातली आहे.

Shreyas Iyer | IND vs AFG ODI
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