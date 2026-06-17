IND A vs AFG A: आधी बॉल हातातून सुटला, पण वैभव सूर्यवंशीने मागे वळून हवेत झेपावत घेतला अफलातून झेल, पाहा Video

India A vs Afghanistan A ODI: तिरंगी वनडे मालिकेत भारतीय अ संघाने बुधवारी अफगाणिस्तान अ संघाविरुद्ध झालेल्या सामन्यात १०१ धावांनी दणदणीत विजय मिळवला. डंबुला येथे झालेल्या या सामन्यातील विजयामुळे भारतीय संघाने अंतिम सामन्यातील स्थानही जवळपास पक्के केले आहे. या सामन्यात १५ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशीही (Vaibhav Sooryavanshi) भारतीय संघाचा भाग होता. त्याने फलंदाजीत मोठी खेळी केली नाही, पण क्षेत्ररक्षण करताना त्याने एक अफलातून झेल घेत सर्वांचे लक्ष वेधले. .IND A vs AFG A : ऋतुराज गायकवाडच्या विकेटवरून वाद.... वैभव बाद होता, त्याला दिले नाबाद अन् इथे ऋतूची विकेट ढापली Video.या सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी करताना अफगाणिस्तानसमोर ३२० धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना तिसऱ्याच षटकात सलामीवीर हसन ऐसाखिलला यश ठाकूरने बाद केले. त्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर खालिद तानिवाल फलंदाजीला आला होता. पण वैभवने अंशुल कंबोजच्या गोलंदाजीवर घेतलेल्या अफलातून झेलामुळे तो बाद झाला..झाले असे की खालिदने मोठा शॉट खेळला, पण त्याच्याकडून चांगला शॉट लागला नाही आणि चेंडू उडाला. त्यावेळी वैभवने हात वर करून झेल घेण्याचा प्रयत्न केला, पण चेंडू त्याच्या हाताला लागून उडाला. पण वैभव लगेचच मागे वळाला आणि हवेत झेपावत त्याने दुसऱ्या प्रयत्नात तो चेंडू पकडला. त्यामुळे खालिदला १३ धावांवरच माघारी परतावे लागले..त्यानंतर कर्णधार इम्रान मीरही ३२ धावांवर बाद झाला. पण फैझल शिनोझादा व बहिर शाह यांनी डाव सावरताना ८७ धावांची भागीदारी केली. पण त्यांनीही खेळपट्टीवर स्थिरावल्यानंतर विकेट्स गमावल्या. फैझल ४६ धावांवर आणि बहिर ५७ धावांवर बाद झाले. त्यानंतर मात्र अफगाणिस्तानने झटपट विकेट्स गमावल्या. त्यामुळे त्यांचा डाव ३६.५ षटकात सर्वबाद २१८ धावांवरच संपला. भारताकडून निशांत सिंधूने ४ विकेट्स घेतल्या, तर यश ठाकूरने २ विकेट्स घेतल्या..IND A vs AFG A, ODI: भारतीय अ संघाने उडवला अफगाणिस्तानचा धुव्वा! १०१ धावांनी विजयासह ठोकली फायनलसाठी दावेदारी, समीकरण घ्या जाणून .त्याआधी भारतीय संघाने ५० षटकात ९ बाद ३१९ धावा केल्या होत्या. कर्णधार तिलक वर्माने सर्वाधिक ५९ धावांची खेळी केली, तर सलामीवीर प्रियांश आर्यने ५८ धावांची खेळी केली. वैभव सूर्यवंशीने २८ चेंडूत ३८ धावा केल्या, ज्यात ४ चौकार आणि २ षटकारांचा समावेश होता. ऋतुराज गायकवाडने ३० धावांची, तर विपराज निगमनेही ३० धावांची खेळी केली. निशांत सिंधूने नाबाद २१ धावा केल्या. अफगाणिस्तानकडून फारिदून दाऊदझाई, अब्दुल्ला अहमदझाई आणि फार्मानुल्ला साफी यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.