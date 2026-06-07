Video: Shreyas Iyer ची भारताच्या टी२० संघाचा कर्णधार बनल्यानंतर पहिली प्रतिक्रिया आली समोर; म्हणाला, 'ही भावना खूपच...'

बीसीसीआयने शनिवारी (६ जून) भारताच्या टी२० संघाचे नेतृत्वबदल जाहीर केले. भारतीय टी२० संघाला जूनच्या अखेरीस आयर्लंड दौऱ्यावर जायचे आहे. त्यानंतर १ जुलैपासून इंग्लंडमध्ये टी२० मालिका खेळायची आहे. त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये आशियाई क्रीडा स्पर्धेतही सामने खेळायचे आहेत. त्यासाठी शनिवारी निवड समितीने संघाचीही घोषणा केली. यावेळी श्रेयस अय्यरला (Shreyas Iyer) भारताच्या टी२० संघाचा कर्णधार (India's T20I Captain) करण्यात आले, तसेच तिलक वर्माला उपकर्णधार करण्यात आले. मात्र, हे बदल करताना सूर्यकुमार यादवकडून (Suryakumar Yadav) टी२० कर्णधारपद काढून घेण्यासोबतच त्याला संघातूनही वगळण्यात आले आहे. .Video: टीम इंडियाचं कर्णधारपद गमावलं, पण श्रेयस समोर दिसताच सूर्याने दाखवलं मोठं मन! म्हणाला, 'तो आता नेतृत्व....हे निर्णय जाहीर झाले असतानाच शनिवारी संध्याकाळी टी२० मुंबई लीगमध्ये सूर्यकुमार कर्णधार असलेला ट्रम्फ नाईट्स मुंबई नॉर्थ ईस्ट (Triumphs Knights MNE) आणि श्रेयस अय्यर कर्णधार असलेला SoBo मुंबई फाल्कन्स (SoBo Mumbai Falcons) आमने-सामने होते. या सामन्यात श्रेयसच्या मुंबई फाल्कन्स संघाने विजय देखील मिळवला. विशेष म्हणजे श्रेयसने या विजयात मोलाचा वाटा उचलला. या सामन्यात श्रेयस इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून खेळला असल्याने आदित्य तरेने नेतृत्व केले..दरम्यान, मुंबई नॉर्थ ईस्टने सूर्यकुमार (४८) आणि नुतन कुमार गोएल (३४) यांच्या खेळीच्या जोरावर २० षटकात ८ बाद १४७ धावा केल्या होत्या. मुंबई फाल्कन्सकडून प्रथमेश डाके ४ विकेट्स घेत गोलंदाजीत चमकला. त्यानंतर १४८ धावांचा पाठलाग मुंबई फाल्कन्सने १७ व्या षटकातच पूर्ण केला. श्रेयस अय्यरने ३६ चेंडूत ५ चौकार आणि ४ षटकारांसह ६१ धावा केल्या.हा सामना संपल्यानंतर श्रेयस अय्यरला भारताचा टी२० कर्णधार बनल्याबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावेळी तो म्हणाला, 'ही खूप छान भावना आहे आणि उच्च स्थरावर देशाचे प्रतिनिधित्व आणि नेतृत्व करणे हा मोठा सन्मान आहे. खूप आनंदी आहे आणि आज मैदानात महत्त्वाच्या धावाही काढून संघाला विजयापर्यंत पोहचवल्याचा दुग्धशर्करा योगही आला.'त्याला चाहत्यांकडून मिळणाऱ्या पाठिंब्याबद्दल तो म्हणाला, 'मला माझे चाहते आवडतात, त्यांनी ज्याप्रकारे मला वर्षांनुवर्षे पाठिंबा दिलाय, तो अप्रतिम आहे. मला त्या प्रत्येकापर्यंत प्रेम आणि आदर पोहचवायचा आहे.'.सूर्यकुमारकडून अभिनंदनदरम्यान, या सामन्यावेळी श्रेयस आणि सूर्यकुमारचीही भेट झाली. हे दोघे यापूर्वीही मुंबईसाठी अनेकदा एकत्र खेळले असल्याने त्यांच्यात चांगली मैत्रीही आहे. यावेळी सूर्यकुमारने श्रेयसला मिठी मारत त्याचे अभिनंदन केले. यासोबतच नाणेफेकीवेळीही सूर्यकुमारने श्रेयसचे मनापासून अभिनंदन केले. तसेच देशाच्या टी-२० संघासाठी सलग तीन कर्णधार मुंबईचे (रोहित शर्मा, सूर्यकुमार आणि श्रेयस) झाल्याचाही त्याने अभिमान व्यक्त केला..भारताचे पुढील टी२० सामनेभारताला आयर्लंडविरुद्ध २६ आणि २८ जून रोजी टी२० सामने खेळायचे आहेत. त्यानंतर १ ते ११ जुलैदरम्यान इंग्लंडमध्ये ५ टी२० सामने होणार आहेत. त्यामुळे भारतीय टी२० संघ आयर्लंडवरुन इंग्लंडमध्ये जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.