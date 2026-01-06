Shreyas Iyer चे धमाकेदार कमबॅक! शतक हुकलं, पण सिद्ध केला फिटनेस; ऋतुराज गायकवाडच्या आशांना सुरुंग

Shreyas Iyer makes strong comeback after injury: भारताचा वनडे कर्णधार श्रेयस अय्यरचे (Shreyas Iyer) स्पर्धात्मक क्रिकेटमध्ये धमाकेदार पुनरागमन झालं आहे. ऑक्टोबरमध्ये ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात त्याला बरगड्यांजवळ दुखापत झाली होती. त्यामुळे त्याला तीन महिने क्रिकेट मैदानातून दूर रहावे लागले होते.त्यानंतर आता त्याने विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतून (Vijay Hazare Trophy) क्रिकेटमध्ये पुनरागमन केले आहे. मंगळवारी (६ जानेवारी) विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये मुंबईचा सामना हिमाचल प्रदेशविरुद्ध जयपूरमध्ये होत आहे..Shreyas Iyer चं कमबॅक होणार, तेही कर्णधार म्हणून; दोन सामन्यांत करणार नेतृत्व.या सामन्यात श्रेयस दुखापतग्रस्त शार्दुल ठाकूरच्या अनुपस्थितीत मुंबईचे नेतृत्वही करत आहे. हा सामना श्रेयससाठी त्याची तंदुरुस्ती सिद्ध करण्यासाठी महत्त्वाचा होता. कारण श्रेयसची ११ जानेवारीपासून न्यूझीलंडविरुद्ध सुरू होणाऱ्या वनडे मालिकेसाठी भारतीय संघात समावेश करण्यात आलेला आहे. पण त्याची उपलब्धता त्याच्या तंदुरुस्तीवर अवलंबून आहे. अशाच विजय हजारे ट्रॉफीमधील सामने त्याच्यासाठी महत्त्वाचे आहेत.जर त्याला हे सामने खेळताना काही त्रास झाल्यास त्याला न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेला मुकावे लागू शकते. त्यामुळे ऋतुराज गायकवाडसाठी दरवाजे उघडले जाऊ शकतात. मात्र सध्या तरी श्रेयस पूर्ण तंदुरुस्त असल्याचेच दिसून आले आहे. मंगळवारी हिमाचल प्रदेशविरुद्ध त्याने दमदार फलंदाजी करताना अर्धशतकी खेळी केली. त्याचे शतक थोडक्यात हुकलं..या सामन्यात हिमाचल प्रदेशने नाणेफेक जिंकून मुंबईला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले. मुंबईकडून यशस्वी जैस्वाल आणि मुशीर खान यांनी डावाची सुरुवात केली. पण जैस्वाल १५ धावांवरच बाद झाला. त्यानंतर मुशीर खानला त्याचा भाऊ सर्फराज खान साथ देण्यासाठी आला.सर्फराजने आक्रमक फलंदाजी करताना १० चेंडूत २१ धावांची आक्रमक खेळी केली. पण त्यानंतर तो बाद झाला. त्यामुळे श्रेयस अय्यर फलंदाजीला आला.एकिकडे मुशीर आक्रमक खेळत असताना दुसरीकडे श्रेयस संयमी खेळ करत होता. या दोघांमध्ये ५४ चेंडूत ८२ धावांची भागीदारी झाली. यादरम्यान मुशीरने अर्धशतक पूर्ण केले. पण त्याला कुशल पलने बाद केले. त्याने ५१ चेंडूत ८ चौकार आणि ३ षटकारांसह ७३ धावांची खेळी केली..त्यानंतर मात्र श्रेयस अय्यरने वादळी खेळ केला. त्याला सूर्यकुमार यादवने साथ दिली. सूर्यकुमार २४ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर श्रेयस शतकही करेल, असं वाटत होतं. मात्र २६ व्या षटकात तो कुशल पलविरुद्ध खेळताना अमनप्रीत व्ही सिंगकडे झेल देत बाद झाला. श्रेयसने ५३ चेंडूत १० चौकार आणि ३ षटकारांसह ८२ धावांची खेळी केली. पण च्याच्या खेळीमुळे मुंबईने २५ षटकातच २२० धावांचा टप्पा पार केला होता..India’s ODI squad vs NZ : हार्दिक पांड्याची निवड का नाही झाली? BCCI ने चिंतेची गोष्ट सांगितली... श्रेयस अय्यरचे खेळणेही नाही निश्चित.श्रेयसने आता ही खेळी करत तो भारतासाठी खेळण्यास सज्ज असल्याचे दाखवून दिले आहे. त्यामुळे भारतीय संघात न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेत बदली खेळाडू म्हणून संधी मिळवण्याच्या ऋतुराज गायकवाड, देवदत्त पडिक्कल यांच्या आशा मात्र मावळल्या असतील. या दोघांनीही गेल्या काही काळात देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये चांगला खेळ केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.