Shreyas Iyer चे धमाकेदार कमबॅक! शतक हुकलं, पण सिद्ध केला फिटनेस; ऋतुराज गायकवाडच्या आशांना सुरुंग

Shreyas Iyer Fifty in Vijay Hazare Trophy: श्रेयस अय्यरने विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये दमदार पुनरागमन करताना दमदार अर्धशतकी खेळी केली. या कामगिरीमुळे न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिके खेळण्यासाठी तो सज्ज असल्याचे त्याने दाखवून दिले.
Shreyas Iyer makes strong comeback after injury: भारताचा वनडे कर्णधार श्रेयस अय्यरचे (Shreyas Iyer) स्पर्धात्मक क्रिकेटमध्ये धमाकेदार पुनरागमन झालं आहे. ऑक्टोबरमध्ये ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात त्याला बरगड्यांजवळ दुखापत झाली होती. त्यामुळे त्याला तीन महिने क्रिकेट मैदानातून दूर रहावे लागले होते.

त्यानंतर आता त्याने विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतून (Vijay Hazare Trophy) क्रिकेटमध्ये पुनरागमन केले आहे. मंगळवारी (६ जानेवारी) विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये मुंबईचा सामना हिमाचल प्रदेशविरुद्ध जयपूरमध्ये होत आहे.

Shreyas Iyer चं कमबॅक होणार, तेही कर्णधार म्हणून; दोन सामन्यांत करणार नेतृत्व
