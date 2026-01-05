Shreyas Iyer चं कमबॅक होणार, तेही कर्णधार म्हणून; दोन सामन्यांत करणार नेतृत्व

भारताच्या वनडे संघाचा उपकर्णधार श्रेयस अय्यर पुनरागमन करण्यास सज्ज आहे. तो जवळपास तीन महिने क्रिकेटला दुखापतीमुळे मुकला होता. पण आता तो मैदानात परतणार आहे, तेही तो नेतृत्व करताना दिसणार आहे. श्रेयसची (Shreyas Iyer) आगामी न्यूझीलंड विरूद्धच्या वनडे मालिकेसाठीही भारतीय संघात (Team India) निवड झाली आहे. पण त्याआधी त्याला त्याची तंदुरुस्ती सिद्ध करावी लागणार आहे..Shreyas Iyer Fitness Update : श्रेयस अय्यरच्या फिटनेसबाबत मोठी अपडेट समोर, न्यूझीलंड विरुद्ध मालिकेसाठी संघात परतणार? .दरम्यान, न्यूझीलंडविरुद्ध मैदानात उतरण्यापूर्वी तो विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतील (Vijay Hazare Trophy) शेवटच्या दोन साखळी फेरीतील सामने खेळू शकतो. इतकेच नाही, तर तो या दोन सामन्यांत तो कर्णधारही असणार आहे. सध्या मुंबईचा (Mumbai Team) कर्णधार शार्दुल ठाकूर दुखापतग्रस्त झाल्याने तो या स्पर्धेतून बाहेर झाला आहे. त्याला पोटरीची दुखापत झाली आहे..टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे सचिव डॉ. उन्मेश खानविलकर यांनी महचले आहे की विजय हजारे ट्रॉफीतील उर्वरित साखळी सामन्यात श्रेयस अय्यरला कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला आनंद होत आहे. तो शार्दुल ठाकूरच्या जागेवर ही जबाबदारी हाती घेईल. श्रेयस अय्यर अनुभवी खेळाडू असून तो खेळ चांगला समजतो. त्याच्यावर असोसिएशनला विश्वास असून मुंबई संघ त्याच दृढनिश्चयाने खेळले. याशिवाय त्यांनी शार्दुल ठाकूरला लवकर बरा होण्यासाठी शुभेच्छाही दिल्या..श्रेयस अय्यरसह मुंबईच्या शेवटच्या दोन्ही साखळी सामन्यात सूर्यकुमार यादव आणि शिवम दुबेही खेळणार आहेत. ते सोमवारी जयपूरला संघात सामील होण्यासाठी पोहचतील. त्यांना मंगळवार (६ जानेवारी) हिमाचल प्रदेशविरुद्ध सामना खेळायचा आहे. त्यानंतर गुरुवारी (८ जानेवारी) पंजाबविरुद्ध मुंबईला सामना खेळायचा आहे. हे दोन्ही सामने जयपूरला होणार आहेत..Vijay Hazare Trophy: पडिक्कलची चार सामन्यात तिसरी सेंच्युरी; सर्फराज खान-ऋतुराज गायकवाडचीही वादळी शतके; टीम इंडियात कोणाला संधी?.हे सामने श्रेयससाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. ऑक्टबर २०२५ मध्ये सिडनीत वनडे सामना खेळताना त्याला बरगड्यांजवळ दुखापत झाली होती. त्यामुळे तो आठवडाभर हॉस्पिटलमध्ये होता. त्यातून आता तो सावरला असून त्याने सरावाला सुरुवात केली आहे. आता तो जर या सामन्यांमध्ये कोणत्याही वेदनेशिवाय खेळला, तर त्याला बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्सकडून तंदुरुस्तीसाठी हिरवा कंदिल मिळेल. मात्र त्याला या सामन्यांदरम्यान काही त्रास झाला, तर मात्र आगामी न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेला मुकावे लागू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.