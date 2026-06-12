Shreyas Iyer: श्रेयस अय्यर महिन्याला देणार इतके भाडे? मुंबईतील या लक्झरी फ्लॅटची किंमत ऐकून डोळे विस्फारतील!

Shreyas Iyer Rents Luxury Apartment In Worli: भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार खेळाडू श्रेयस अय्यर(Shreyas Iyer) याने मुंबईतील एका महागड्या परिसरात आलिशान अपार्टमेंट तीन वर्षांसाठी लीजवर घेतले आहे.यासाठी भारतीय संघाचा हा खेळाडू कोट्यवधी रुपये मोजणार आहे. मुंबईतील सर्वात महागड्या परिसरांपैकी एक असलेल्या वरळी भागात त्याने हे लक्झरी अपार्टमेंट घेतले आहे. या तीन वर्षांच्या करारासाठी एकूण भाडे ७.१४ कोटी रुपये असणार असल्याचे सांगितले जात आहे..ही माहिती रिअल इस्टेट प्लॅटफॉर्म स्क्वेअर यार्ड्सने मालमत्ता नोंदणीच्या कागदपत्रांच्या आधारे दिली आहे. माहितीनुसार, हे अपार्टमेंट वरळी येथील 'आर्टेसिया' नावाच्या प्रीमियम निवासी इमारतीमध्ये आहे. ३,८७५ चौरस फुट क्षेत्रफळ असलेल्या या फ्लॅटसोबत चार कार पार्किंगची सुविधाही मिळणार आहे. या कराराची नोंदणी १० जून २०२६ रोजी करण्यात आली असून, या व्यवहारासाठी १.८४ लाख रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी आणि १,००० रुपये नोंदणी शुल्क भरले गेले आहे..IPL 2026 सुरू असताना अजिंक्य रहाणे, यशस्वी जैस्वाल, हे नव्या संघात दाखल; फ्रँचायझींचा डाव.या अपार्टमेंटचा भाडेकरार ३६ महिन्यांसाठी, म्हणजेच तीन वर्षांसाठी करण्यात आला आहे.पहिले वर्ष: मासिक भाडे १८.५० लाख रुपये असेल.दुसरे वर्ष: भाड्यात सुमारे ७ टक्क्यांनी वाढ होऊन ते १९.७९ लाख रुपये प्रतिमहिना होईल.तिसरे वर्ष: भाड्यात पुन्हा सुमारे ७ टक्क्यांची वाढ होऊन ते २१.१८ लाख रुपये प्रतिमहिना होईल..IPL 2026: आयपीएलचा धूमधडाका आजपासून; १० संघ, १३ ठिकाणे, ७० साखळी सामन्यांची मेजवानी.श्रेयस अय्यर हा भारतीय संघातील प्रमुख फलंदाजांपैकी एक आहे. मधल्या फळीत त्याने सातत्यपूर्ण कामगिरी करत आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. आयपीएलमधील उत्कृष्ट नेतृत्वामुळे त्याने कर्णधार म्हणूनही स्वतःची छाप पाडली आहे..त्याने दिल्ली कॅपिटल्स, कोलकाता नाईट रायडर्स आणि पंजाब किंग्स या तीन वेगवेगळ्या संघांचे नेतृत्व केले आहे. तसेच या संघांना आयपीएलच्या अंतिम फेरीपर्यंतही पोहोचवले आहे. जून २०२६ मध्ये होणाऱ्या टी-२० मालिकेसाठी देखील त्याच्याकडे कर्णधारपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.