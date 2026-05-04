IPL 2026: 'आम्ही अजून पण पॉइंट्स टेबलमध्ये नंबर एकच, हेच जास्त...' श्रेयस अय्यर पंजाबच्या सलग दोन पराभवांनंतर नेमकं काय म्हणाला?

IPL 2026 Punjab Kings Marathi news: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत पहिल्या टप्प्यात अपराजित राहून वर्चस्व दाखवणाऱ्या पंजाब किंग्सची गाडी मात्र विजयी मार्गावरून गेल्या दोन सामन्यात घसरली आहे. पहिल्या ७ सामन्यात ६ विजय पंजाबने मिळवले होते. तसेच एक सामना अनिर्णित राहिला होता. त्यामुळे त्यांनी अव्वल क्रमांकावर दावा ठोकला होता. पण नंतर राजस्थान रॉयल्स आणि रविवारी (३ मे) गुजरात टायटन्सकडून त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. मात्र असे असले तरी संघाचा विश्वास डळमळीत झालेला नसल्याचे पंजाबचा (Punjab Kings) कर्णधार श्रेयस अय्यरने (Shreyas Iyer) म्हटले आहे. .IPL 2026: जसप्रीत बुमराहला मुंबई इंडियन्सकडून विश्रांती मिळणार? हेड कोचने दिलं धक्कादायक उत्तर.या सामन्यात पंजाब किंग्सने प्रथम फलंदाजी करताना ४७ धावांवरच ५ विकेट्स गमावल्या होत्या. पण नंतर सुर्यांश शेडगे आणि मार्कस स्टॉयनिस यांनी चांगली झुंज दिली. स्टॉयनिसने ५७ धावांची खेळी केली, तर स्टॉयनिसने ४० धावांची खेळी केली. त्यामुळे पंजाबने २० षटकात ९ बाद १६३ धावांपर्यंत मजल मारली. गुजरातकडून जेसन होल्डरने ४ विकेट्स घेतल्या होत्या, तर मोहम्मद सिराज आणि कागिसो रबाडा यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या.त्यानंतर गुजरात टायटन्सने १९.५ षटकात ६ विकेट्स गमावत १६७ धावा करून सामना जिंकला. साई सुदर्शनने ४१ चेंडूत ५७ धावांची खेळी केली. वॉशिंग्टन सुंदरने २३ चेंडूत नाबाद ४० धावा केल्या. जॉस बटलरने २२ चेंडूत २६ धावा केल्या. पंजाबकडून अर्शदीप सिंग आणि विजयकुमार वैशाख यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..या सामन्यानंतर श्रेयर अय्यर म्हणाला, 'मी वैयक्तिकरित्या वाटलं की या खेळपट्टीवर आम्ही उभारलेल्या धावा चांगल्या होत्या, कारण सुरुवातीला गोलंदाजीला मदत मिळत होती, विशेषत: वेगवान गोलंदाजांना. त्यांच्या गोलंदाजांनी खेळपट्टीचा चांगला वापर केला. त्यांनी चांगल्या टप्प्यावर गोलंदाजी केली. त्यांनी स्टम्पसमोर गोलंदाजी केल्याने आम्हाला हात खोलून फटके मारण्याचे फार पर्याय नव्हते. मला वाटतं आम्ही पॉवरप्लेमध्येच ४ विकेट्स घालवल्या होत्या. त्यानंतर १६० धावांपर्यंत पोहचणे, खरंच कौतुकास्पद आहे.'.श्रेयस पुढे म्हणाला, 'नवीन चेंडूने आम्ही योग्य टप्पा आणि दिशा ठेवून लवकर विकेट्स घेऊ, असं वाटलं होतं. पण तसं झालं नाही. पण आम्ही शेवटपर्यंत ज्याप्रकारे लढलो, त्या प्रयत्नांचे कौतुक व्हायला हवे. आमचा दृष्टीकोन योग्य होता. आम्ही योग्य टप्प्यावर गोलंदाजी करू शकलो नाही, या सामन्यात मिडविकेटवरून किंवा पुल शॉट खेळणं सोपं नव्हतं. कारण अनियमित उसळी चेंडूला मिळत होती. फलंदाजीसाठी फारशी मदत करणारी खेळपट्टी नव्हती..RCB ला मोठा धक्का! IPL 2026 सुरू असतानाच स्टार ओपनर अचानक इंग्लंडला झाला रवाना; नेमकं काय घडलं?.श्रेयस संघावरील विश्वास व्यक्त करताना म्हणाला, 'आज योजनांची अंमलबजावणी करण्यात आम्ही चुकलो. पण आम्ही अजूनही पाँइंट्स टेबलमध्ये अव्वल क्रमांकावर आहोत, हेच महत्त्वाचं आहे. आम्ही या सामन्यातून सकारात्मक गोष्टी घेऊ.''आयपीएलमध्ये पुढे जाऊन अशा खेळपट्ट्यांवर खेळणे आव्हान असणार आहे, कारण यामुळे गोलंदाजांचाही आत्मविश्वास वाढतो. विशेषत: जेव्हा आधीच्या सामन्यांत त्यांनी ५०-६० धावा खर्च केल्या असतील, आणि इथे येऊन इतकी चांगली गोलंदाजी झाली असेल तर. आम्हाला जिंकायचे होते, पण तसं झालं नाही.'पंजाब किंग्सचा पुढचा सामना ६ मे रोजी सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध खेळायचा आहे. या सामन्यासाठी उत्सुक असल्याचे श्रेयसने सांगितले. त्याने म्हटले की मैदानाबाहेरील सराव आणि सातत्य महत्त्वाचे आहे.