PBKS vs DC: 'अजिबातच उडवाउडवीची उत्तरं देणार नाही, आम्ही...', सलग ४ पराभवांनंतर श्रेयस अय्यरने स्पष्टच सांगितलं

IPL PBKS vs DC news: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत (IPL 2026) सोमवारी (११ मे) पंजाब किंग्सला दिल्ली कॅपिटल्सकडून पराभवचा धक्का बसला. धरमशाला येथे झालेल्या सामन्यात शेवटच्या षटकात पंजाब किंग्सला दिल्ली कॅपिटल्सने (Delhi Capitals) ३ विकेट्सने पराभूत केले. पंजाब किंग्सचा हा सलग चौथा पराभव होता. त्यामुळे पंजाब किंग्सचा कर्णधार श्रेयस अय्यर निराश झाल्याचे दिसला. खरंतर पंजाब किंग्सने (Punjab Kings) आयपीएल २०२६ स्पर्धेची सुरुवात दणक्यात केली होती. पंजाब पहिल्या टप्प्यातील ७ सामन्यांत अपराजित राहणारा एकमेव संघ होता. मात्र दुसऱ्या टप्प्यात त्यांची कामगिरी घसरली. त्यांनी सलग ४ सामने पराभूत झाले आहेत. चौथ्या पराभवानंतर श्रेयस अय्यरने (Shreyas Iyer) गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षणात चूका झाल्याचे मान्य केले. .या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना पंजाब किंग्सने २० षटकात ५ बाद २१० धावा केल्या होत्या. पंजाबकडून प्रियांश आर्यने ३३ चेंडूत ५६ धावांची खेळी केली होती, तर श्रेयस अय्यरने ३६ चेंडूत नाबाद ५९ धावांची खेळी केली. कूपर कोनोलीने २७ चेंडूत ३८ धावा केल्या. सूर्यांश शेडगेने ८ चेंडूत नाबाद २१ धावा केल्या होत्या. दिल्लीकडून मिचेल स्टार्क आणि माधव तिवारी यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..त्यानंतर २११ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग दिल्लीने १९ षटकात ७ बाद २१६ धावा करत पूर्ण केला. दिल्लीने ७४ धावांवरच ४ विकेट्स गमावल्या होत्या. पण नंतर कर्णधार अक्षर पटेलने ३० चेंडूत ५६ धावा केल्या, तर डेव्हिड मिलरने २८ चेंडूत ५१ धावा केल्या. त्यानंतर आशुतोष शर्माने १० चेंडूत २४ धावा करत दिल्लीला विजयाच्या जवळ पोहचवले. शेवटी माधव तिवारीने ८ चेंडूत नाबाद १८ धावा आणि अकिब नबी दारने २ चेंडूत नाबाद १० धावा करत दिल्लीचा विजय मिळवून दिला. .या सामन्यानंतर नेमकं पंजाबकडून काय चुकलं यावर बोलताना श्रेयस अय्यर म्हणाला, 'मी अजिबातच उडवाउडवीची उत्तरं देणार नाही, मी फक्त हेच सांगेल की पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षण आणि गोलंदाजीत कमी पडलो. 'त्याला पुढे २१० धावा पुरेशा होत्या का असं विचारल्यानंतर तो म्हणाला, 'नक्कीच, मला वाटतं ज्याप्रकारे या खेळपट्टीवर चेंडू सीम होत होता आणि अनियमित उसळी होती, ते पाहाता आम्ही ३० धावा जास्त केल्या होत्या. ' पुढे या सामन्यात युजवेंद्र चहलला एकाही षटकात गोलंदाजी का दिली नाही, याबाबत श्रेयस म्हणाला, 'नक्कीच माझ्या मनात त्याच्याबद्दल विचार आला होता, पण चेंडू वेगवान गोलंदाजांना मदत करत होता. मला वाटतं आम्ही जर चेंडूचा टप्पा आणि दिशा योग्य ठेवली असती, तर कदाचित विकेट्स घेऊ शकलो असतो, पण दुर्दैवाने तसं झालं नाही.'.त्यानंतर शेवटी गोलंदाजी कशी असायला हवी, यावर तो म्हणाला, 'मला वाटतं खेळपट्टीच्या पृष्ठभागावरही चेंडू टाकता येतो. मी नेहमी म्हणतो की हार्ड लेंथ किंवा शॉर्ट ऑफ हार्ड लेंथला गोलंदाजी करणे उत्तम ठरते, विशेषत: नवीन फलंदाज जेव्हा खेळायला येतो. हा चेंडू खेळायला सोपा नसतो. कारण जर तुम्ही सातत्याने तो चेंडू टाकला, तर एकदा तरी तुम्हाला विकेटची संधी मिळते. पण आम्ही नियोजनात कमी पडलो.'दरम्यान, आता प्लेऑफच्या शर्यतीत कायम राहण्यासाठी पंजाब किंग्सला आता पुढील प्रत्येक सामना महत्त्वाचा असणार आहे. त्यांना पुढचा सामना १४ मे रोजी मुंबई इंडियन्सविरुद्ध खेळायचा आहे. हा सामनाही धरमशाला येथे होणार आहे.