IPL 2026: श्रेयस अय्यरकडून 'गिफ्ट' साठी, प्रियांश आर्य व कूपर कॉनली यांनी LSG च्या गोलंदाजांना दिला चोप; काय होती अट?

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत पंजाब किंग्सने अफलातून खेळ आत्तापर्यंत केला आहे. पंजाब एकमेव संघ आहे, जो या हंगामात ६ सामन्यांनंतरही अपराजित आहे. त्यांनी ५ विजय मिळवले असून एक सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. दरम्यान, रविवारी पंजाबने लखनौ सुपर जायंट्सला ५४ धावांनी पराभूत केले. या सामन्यात कुपर कोनोली आणि प्रियांश आर्या (Priyansh Arya & Cooper Connolly) यांनी स्फोटक खेळी करता चौकार षटकारांचा पाऊस पाडला होता. त्याबद्दल सांगताना पंजाबचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने (Shreyas Iyer) खुलासा केला की षटकारांची स्पर्धा संघात लागली होती. .IPL 2026: रोहित शर्माचा गुजरातविरुद्ध मुंबई इंडियन्सला आधार मिळणार की नाही? MI कोचने दिले महत्त्वाचे अपडेट्स.या सामन्यात सलामीवीर प्रियांश आर्याने ३७ चेंडूच ४ चौकार आणि ९ षटकारांसह ९३ धावा केल्या, तर कुपरने ४६ चेंडूत ८ चौकार आणि ७ षटकारांसह ८७ धावांची खेळी केली. त्यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी ८० चेंडूतच १८२ धावांची भलीमोठी भागीदारी केली. ही यंदाच्या मोसमातील सर्वोत्तम भागीदारी ठरली. या दोघांच्या खेळीच्या जोरावर पंजाबने २५४ धावा फटकावत आयपीएलमधील त्यांची दुसरी सर्वोच्च धावसंख्या उभारली. पंजाबने एका डावात २१ षटकार मारले. एका डावात अधिक षटकार मारणाऱ्या यादीत हा पाचवा क्रमांक ठरला. त्यानंतर लखनौ संघाला २० षटकात ५ बाद २०० धावाच करता आल्या..या सामन्यानंतर श्रेयस म्हणाला, 'अफलातून भागीदारी त्यांनी केली. काही शॉट चकीत करणारे होते. बॅक-फूटवर जाऊन वेगवान गोलंदाजांना सरळ फटके मारले. मधल्या षटकांमध्ये दाखवलेला संयमही चांगला होता.' श्रेयसने पुढे षटकरांच्या शर्यतीबाबत सांगितले की 'मी कूपर आणि आर्यासोबत बोलत असताना म्हणालो होतो की चला कोण सर्वाधिक षटकार मारणार, अशी स्पर्धा करू. त्यासाठी बक्षीस माझी बॅट असेल. मला माहित आहे, याला काही अर्थ नाही, पण आशा आहे क यामुळे आम्हाला आनंद मिळेल. जेव्हा तुम्ही खेळाडूंना त्यांच्या मनाप्रमाणे खेळू देता, तेव्हा मला वाटतं कामगिरी होते. हाच आमचा मंत्र आहे.'.याशिवाय श्रेयसने सांगितले की तो कोणालाही कसं खेळावं सांगत नाही, कारण प्रत्येकाची पद्धत ठरलेली आहे. सामन्यापूर्वी मुख्य प्रशिक्षक रिकी पाँटिंग प्रेरणा देतो आणि त्याला मी हातभार लावतो. त्यानंतर खेळाडू कामगिरी पार पाडताता, असं श्रेयस म्हणाला..IPL 2026 : पाजी, बरं झालं रिषभ पंतला तुम्ही घेतले! PBKS च्या चाहत्यांनी उडवली खिल्ली, Sanjiv Goenka यांचा चेहरा पडला... VIDEO .तसेच श्रेयसने म्हटले की संघात आंतरराष्ट्रीय अनुभव असलेले अनेक गोलंदाज आहेत. काही फलंदाजांविरुद्ध विशिष्ट योजना आखली जाते. ती योजना मैदानात उतरवणे महत्त्वाचे असते. पण त्यांनी गाफील राहू नये. कोणत्याही एका गोष्टीवर बोट ठेवता येणार नाही. गोलंदाजांनी टांगली कामगिरी केली आहे. काही गोष्टींची चिंता आहे, पण फलंदाजीत सकारात्मकता आहे.पंजाब किंग्सला पुढचा सामना शनिवारी दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध खेळायचा आहे. हा सामना दिल्लीमध्ये होईल.