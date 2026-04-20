IPL 2026: श्रेयस अय्यरकडून 'गिफ्ट' साठी, प्रियांश आर्य व कूपर कॉनली यांनी LSG च्या गोलंदाजांना दिला चोप; काय होती अट?

Shreyas Iyer Reveals Secret ‘Bat Contest’: पंजाब किंग्सकडून लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्ध प्रियांश आर्य व कूपर कोनोलीने स्फोटक फलंदाजी करताना १८४ धावांची भागीदारी केली. यावेळी त्यांच्यात श्रेयस अय्यरने एका गोष्टीची शर्यत लावली होती.
Sakal

Pranali Kodre
इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत पंजाब किंग्सने अफलातून खेळ आत्तापर्यंत केला आहे. पंजाब एकमेव संघ आहे, जो या हंगामात ६ सामन्यांनंतरही अपराजित आहे. त्यांनी ५ विजय मिळवले असून एक सामना पावसामुळे रद्द झाला होता.

दरम्यान, रविवारी पंजाबने लखनौ सुपर जायंट्सला ५४ धावांनी पराभूत केले. या सामन्यात कुपर कोनोली आणि प्रियांश आर्या (Priyansh Arya & Cooper Connolly) यांनी स्फोटक खेळी करता चौकार षटकारांचा पाऊस पाडला होता. त्याबद्दल सांगताना पंजाबचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने (Shreyas Iyer) खुलासा केला की षटकारांची स्पर्धा संघात लागली होती.

