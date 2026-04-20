IPL 2026: रोहित शर्माचा गुजरातविरुद्ध मुंबई इंडियन्सला आधार मिळणार की नाही? MI कोचने दिले महत्त्वाचे अपडेट्स

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत मुंबई इंडियन्सला त्यांचा ६ वा सामना सोमवारी (२० एप्रिल) गुजरात टायटन्सविरुद्ध खेळायचा आहे. हा सामना अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. हा सामना स्पर्धेतील आव्हान टिकवण्याच्या दृष्टीने मुंबई इंडियन्ससाठी (Mumbai Indians) महत्त्वाचे आहे. कारण मुंबईने आधीच सलग चार सामने गमावले आहेत. त्यातच त्यांच्यासमोर सलग तीन सामने जिंकून आत्मविश्वास मिळलेला गुजरातचा (Guarat Titans) संघ समोर आहे. विशेष म्हणजे मुंबईने अहमदाबादमध्ये गुजरातला अद्याप एकदाही पराभूत केलेलं नाही, त्यामुळे मुंबईसमोर ही पराभवाची मालिकाही खंडित करण्याचंही आव्हान आहे. अशातच अनेक चाहत्यांना प्रश्न पडला आहे की रोहित शर्मा (Rohit Sharma) या सामन्यात खेळणार की नाही? याबाबत महत्त्वाची माहिती मुंबईचा गोलंदाजी प्रशिक्षक पारस म्हाम्ब्रे यांनी दिली आहे. .IPL 2026 News: शशांक सिंगने दोन सोपे झेल टाकले; अर्शदीप भडकला, पाँटिंग तापला... श्रेयस अय्यरने काय केले ते पाहा Video Viral.रोहित शर्माला रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्ध खेळताना हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली होती. तो फलंदाजी करत असतानाच १९ धावांवर या दुखापतीमुळे रिटायर्ट हर्ट झाला होता. त्यानंतर तो पंजाब किंग्सविरुद्ध खेळला नाही. पण आता गुजरातविरुद्ध तो खेळू शकतो याचे संकेत मिळाले आहेत. म्हाम्ब्रे यांनी रोहित आता फलंदाजी करत असल्याचे सांगितले आहे..गुजरातविरुद्ध होणाऱ्या सामन्यापूर्वी रविवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत म्हाम्ब्रे यांनी सांगितले की 'रोहित शर्मा आणि मिचेल सँटेनर दोघेही फिट आहेत. जर तुम्ही इथे नेट्समध्ये जवळून गेला असाल, तर तुम्ही रोहितची फलंदाजी पाहा. त्यामुळे हो, तो सध्या त्याच्या फलंदाजीवर काम करत आहे. सँटेनर फिट आहे. मागच्या सामन्यात छोट्या दुखापतीमुळे तो खेळला नव्हता. ही अशी गोष्ट आहे, ज्याबद्दल आम्ही काही करू शकत नाही. पण आता दोघेही फिट आहेत.'.दरम्यान, मुंबई इंडियन्सकडून स्पष्टपणे रोहित खेळणार की नाही, हे सांगण्यात आलेले नाही. सामन्यावेळीच त्याच्या खेळण्याबाबत स्पष्ट माहिती मिळण्याची शक्यता आहे. चाहत्यांनाही तो खेळेल, अशी अपेक्षा असेल.रोहितने अहमदाबादमध्ये नेट्समध्ये सराव केला आहे. त्याला नेट्समध्ये तरी फलंदाजी करताना फार त्रास झाला नसल्याचे समजत आहे. पण हॅमस्ट्रिंगची दुखापत कधीही डोकं वर काढू शकत असल्याने संघव्यवस्थापन संपूर्ण खबरदारी घेताना दिसत आहे..IPL 2026: दिल तो बच्चा है! संघ हरताच वैभव सूर्यवंशी ढसाढसा रडला... KKR च्या सदस्याने काय केलं पाहा Viral Video.मुंबई इंडियन्सने रोहितबाबत माहिती देताना सांगितले होते की रोहितच्या दुखापतीवर मेडिकल टीम आणि मुख्य प्रशिक्षक माहेला जयवर्धने लक्ष ठेवून आहेत. रोहितने आयपीएल २०२६ मध्ये ४ सामन्यांमध्ये १३७ धावा केल्या आहेत.मुंबई इंडियन्स शेवटच्या स्थानीदरम्यान मुंबई इंडियन्स सध्या पाँइंट्स टेबसमध्ये शेवटच्या स्थानी आहेत. त्यांनी आत्तापर्यंत ५ सामने खेळले होते. यातील पहिला सामना त्यांनी जिंकला होता. मात्र त्यानंतर झालेल्या ४ सामन्यात पराभव पत्करला आहे. त्यामुळे अद्याप त्यांचे २ गुणच असल्याने ते शेवटच्या क्रमांकावर आहेत.