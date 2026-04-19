Team India News: श्रेयस अय्यरच नव्हे, तर IPL 2026 मधील ५ स्टार खेळाडू भारताच्या ट्वेंटी-२० संघात करू शकतात पुनरागमन

IPL 2026 best players for India comeback list: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील श्रेयस अय्यरची ( Shreyas Iyer) कामगिरी पाहून सारे जण त्याच्या ट्वेंटी-२० संघातील पुनरागमनाविषयी चर्चा करू लागले आहेत. काही अहवालानुसार सूर्यकुमार यादवच्या जागी भारताच्या ट्वेंटी-२० संघाचे कर्णधारपद श्रेयस अय्यरकडे सोपवले जाऊ शकते, असेही वर्तवले जात आहे. दिनेश कार्तिकनेही आयपीएलचे पर्व गाजवून अशाच प्रकारे भारताच्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप संघात स्थान पटकावले होते. त्याला मिळालेल्या संधीचं सोनं करता आलं नाही, हेही तितकंच खरं आहे. .आयपीएलचे १९वे पर्व सुरू आहे आणि त्यानंतर भारतीय संघ आयर्लंड, झिम्बाब्वे व इंग्लंड यांच्याविरुद्ध ट्वेंटी-२० मालिका खेळणार आहे. आयपीएल २०२६ मध्ये दमदार कामगिरी करून अनेक खेळाडू आयर्लंड व झिम्बाब्वे मालिकांसाठी भारतीय संघात स्थान मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत आणि अशात आयपीएल २०२६ मध्ये आतापर्यंत चमकलेले पाच खेळाडू या शर्यतीत आघाडीवर आहेत..पाकिस्तानी येड्यात काढायला गेले अन् तोंडावर आपटले! झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजाने PSL बंदीवरून मोहसीन नक्वीच्या इभ्रतीचा पंचनामाच केला.Shreyas Iyer : पंजाब किंग्सचा 'सरपंच' म्हणून ओळखला जाणारा श्रेयस अय्यर आयपीएल २०२६ मध्ये जबरदस्त फॉर्मात आहे. दुखापतीतून पूर्णपणे सावरल्यानंतर तो उत्कृष्ट लयीत आहे. त्याने आतापर्यंत पाच सामन्यांमध्ये तीन अर्धशतकांसह १८७.९६ च्या स्ट्राइक रेटने २०३ धावा केल्या आहेत. अय्यर भारतासाठी शेवटचा २०२३ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध खेळला होता.Mohammed Shami : भारतासाठी शेवटचा ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय सामना खेळून एक वर्षापेक्षा जास्त काळ लोटला आहे. त्यावेळी तो गुडघ्याच्या समस्येशी झुंजत होता, पण आता तो तंदुरुस्त दिसत आहे. तो देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये मेहनत घेत आहे आणि आपल्या नवीन फ्रँचायझी, लखनौ सुपर जायंट्ससाठी त्याने चांगली कामगिरी केली आहे. आतापर्यंत त्याने पाच सामन्यांमध्ये चार बळी घेतले असून, सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध चार षटकांत २/९ ही त्याची सर्वोत्तम कामगिरी आहे..Krunal Pandya: जेव्हा निर्णायक क्षणी चांगली कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंचा विषय येतो, तेव्हा कृणाल पांड्याचे नाव अग्रस्थानी असते. तो गेल्या वर्षापासून रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरू संघासाठी महत्त्वाचा खेळाडू ठरला आहे. आयपीएल २०२६ मध् त्याने ८ विकेट्स घेतल्या आहेत. कृणालने भारतासाठी शेवटचा ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय सामना २०२१ मध्ये खेळला होता.Prasidh Krishna: उजव्या हाताचा वेगवान गोलंदाज सध्या गुजरात टायटन्ससाठी सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाज असून. त्याने पाच सामन्यांमध्ये ११ बळी घेतले आहेत. गेल्या हंगामात पर्पल कॅप जिंकूनही, तो अजूनही भारताच्या ट्वेंटी-२० संघात पुनरागमनाच्या प्रतीक्षेत आहे. श्रेयसप्रमाणेच, तोही भारतासाठी शेवटचा २०२३ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत खेळला होता..Bhuvneshwar Kumar: स्विंग स्पेशालिस्ट पुन्हा एकदा प्रभावी कामगिरी करतोय आणि गेल्या मोसमात त्याच्या गोलंदाजीने RCB ला विजेतेपद मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्याने तोच फॉर्म या मोसमातही कायम ठेवला असून, तो सध्या १० बळींसह आयपीएल २०२६ मध्ये तिसरा सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाज आहे. त्याने भारताचे शेवटचे प्रतिनिधित्व २०२२ मध्ये नेपियर येथे न्यूझीलंडविरुद्ध एका ट्वेंटी-२० सामन्यात केले होते.याशिवाय रजत पाटीदार ( २३० धावा), यशस्वी जैस्वाल ( २२३ धावा), प्रभसिमरन सिंग ( २११ धावा), अंशुल कंबोज ( १३ विकेट्स), रवी बिश्नोई ( ९ विकेट्स) हेही शर्यतीत आहेत.