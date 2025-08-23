Cricket

Asia Cup 2025: श्रेयस अय्यरला टीम इंडियात संधी मिळाली असती, पण कोणाचा 'हट्ट' नडला? इतर संघांपेक्षा वेगळं करण्यासाठी गेले अन्...

Asia Cup 2025 India squad size explanation: आशिया कप २०२५ साठी भारतीय संघाने १५ सदसीय संघाची घोषणा केली. जास्तीत जास्त १७ खेळाडूंच्या परवानगी असूनही, निवड समितीने घेतलेल्या या निर्णयावरून वाद सुरू झाला आहे.
Summary

  • भारताने आशिया कप २०२५ साठी फक्त १५ खेळाडूंची निवड केली आहे.

  • पाकिस्तान, बांगलादेश आणि हाँगकाँग यांनी १७ सदस्यीय संघ जाहीर केला आहे.

  • श्रेयस अय्यरचा समावेश न झाल्याने वाद आणि नाराजी व्यक्त होत आहे

Why did India choose only 15 players for Asia Cup 2025? : आशिया चषक स्पर्धेसाठी भारत, बांगलादे, हाँग काँग, पाकिस्तान यांनी आपापले संघ जाहीर केले आहेत. ८ संघांचा सहभाग असलेली ही स्पर्धा ९ ते २८ सप्टेंबर या कालावधीत संयुक्त अरब अमिराती येथे खेळवली जाणार आहे. पण, या स्पर्धेसाठी निवडलेल्या भारतीय संघावरून अजूनही वाद सुरूच आहे. कारण भारताच्या या संघात श्रेयस अय्यरचे ( Shreyas Iyer) नाव नसल्याने नाराजीचा सूर आहे. संघ व्यवस्थापनाला श्रेयसचा संघात समावेश करता आला असता, परंतु काहींचा हट्ट नडला..

