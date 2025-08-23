Asia Cup 2025: श्रेयस अय्यरला टीम इंडियात संधी मिळाली असती, पण कोणाचा 'हट्ट' नडला? इतर संघांपेक्षा वेगळं करण्यासाठी गेले अन्...

भारताने आशिया कप २०२५ साठी फक्त १५ खेळाडूंची निवड केली आहे.पाकिस्तान, बांगलादेश आणि हाँगकाँग यांनी १७ सदस्यीय संघ जाहीर केला आहे.श्रेयस अय्यरचा समावेश न झाल्याने वाद आणि नाराजी व्यक्त होत आहे.Why did India choose only 15 players for Asia Cup 2025? : आशिया चषक स्पर्धेसाठी भारत, बांगलादे, हाँग काँग, पाकिस्तान यांनी आपापले संघ जाहीर केले आहेत. ८ संघांचा सहभाग असलेली ही स्पर्धा ९ ते २८ सप्टेंबर या कालावधीत संयुक्त अरब अमिराती येथे खेळवली जाणार आहे. पण, या स्पर्धेसाठी निवडलेल्या भारतीय संघावरून अजूनही वाद सुरूच आहे. कारण भारताच्या या संघात श्रेयस अय्यरचे ( Shreyas Iyer) नाव नसल्याने नाराजीचा सूर आहे. संघ व्यवस्थापनाला श्रेयसचा संघात समावेश करता आला असता, परंतु काहींचा हट्ट नडला...आशिया चषक २०२५ स्पर्धेसाठी पाकिस्तानने सर्वात आधी त्यांचा १७ सदस्यीय संघ जाहीर केला. त्यानंतर काल बांगलादेश व हाँग काँग यांनी त्यांची टीम घोषित केली. या तिन्ही संघांनी १७ खेळाडू निवडलेले असताना भारताने फक्त १५ खेळाडूंची टीम निवडली आणि आता यावरून वाद सुरू होण्याची चिन्हे आहेत..Shubman Gill : शुभमन गिलची स्पर्धेतून माघार; ब्लड टेस्टनंतर फिजियोने BCCI ला पाठवला अहवाल अन्....Asia Cup 2025 squadsबांग्लादेश : लिटन दास (कर्णधार ),तनजीद हसन, परवेझ हुसैन इमान, सैफ हसन, तौहीद ह्रदोय, जाकेर अली अनिक, शमीम हुसैन, काझी नुरुल हसन सोहन, शाक महेदी हसन, रिशाद हुसेन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तन्झिम हसन साकिब, तस्किन अहमद, शॉरीफूल इस्लाम, शैफ उद्दीनहाँगकाँग, चीन : यासीम मुर्तझा (कर्णधार ), बाबर हयात, झीशान अली, नियाझाकत खान मोहम्मद, नसरुल्ला राणा, मार्टिन कोएत्झी, अंशुमन रथ, कल्हान मार्क, आयुष आशिष शुक्ला, मोहम्मद एजाज खान, अतीक उल रहमान इक्बाल, किंचित शाह, आदिल मेहमूद, मोहम्मद अरसूद, हारून मोहम्मद अर्शद, अली हसन, शाहिद वासिफ, घझनफर मोहम्मद, मोहम्मद वाहीद, अनास खान, एहसान खान .भारत : सूर्यकुमार यादव (कर्णधार ), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिळक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंग.पाकिस्तान : सलमान अली आगा (कर्णधार ), अब्रार अहमद, फहीम अश्रफ, फखर जमान, हॅरिस रौफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सइम आयुब, सलमान मिर्झा, शाहीन आफ्रिदी, सुफयान मोकीम. .रोहित शर्मा, विराट कोहली यांचे पुढे काय? BCCI म्हणते, आमचे धोरण स्पष्ट आहे, त्यांचा निर्णय....भारतीय संघाने १५ खेळाडू का निवडले?अन्य संघांनी १७ खेळाडूंची निवड केली असताना भारताने १५ खेळाडू का निवडले, हा प्रश्न सध्या चर्चेत आहे. भारतीय संघाने १७ खेळाडू निवडण्याचे ठरवले असते तर श्रेयस अय्यरला संधी मिळाली असती. पण, १५ खेळाडूंचा निर्णय बीसीसीआयचा होता की निवड समितीचा हे कळलेले नाही. पण, यावरून आता प्रश्न विचारले जात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.