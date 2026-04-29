Who is Shubham Dubey: यवतमाळच्या गल्लीतून IPL च्या मैदानापर्यंत; पान टपरी चालवणाऱ्याच्या पोराचा राजस्थान रॉयल्ससाठी धुमाकूळ

IPL 2026 Shubham Dubey story: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत राजस्थान रॉयल्सने अखेर पंजाब किंग्सचा किल्ला भेदला. मंगळवारी (२८ एप्रिल) राजस्थानने पंजाबला मुल्लनपूरमध्ये झालेल्या सामन्यात ६ विकेट्सने पराभूत केले. हा पंजाबचा हंगामातील पहिलाच पराभव ठरला. या सामन्यातील राजस्थानच्या विजयात मोलाचा वाटा उचलणाऱ्या खेळाडूंमध्ये ३१ वर्षीय शुभम दुबेचाही मोठा वाटा आहे. इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून शुभम जेव्हा फलंदाजीला आला तेव्हा राजस्थानसमोर (Rajasthan Royals) ३६ चेंडूत ७२ धावा करण्याचं मोठं लक्ष्य होतं. पण शुभमने १२ चेंडूतच ३१ धावा फटकावल्या. त्याने डनोवन फरेरासोबत ३२ चेंडूत ७७ धावांची भागीदारी करत संघाला विजयापर्यंत पोहचवलं. त्याचं संघाचे मुख्य प्रशिक्षक कुमार संगकारानेही कौतुक करताना तो अत्यंत कौशल्यपूर्ण असल्याचे म्हटले. .पंजाबने पहिली फलंदाजी करताना राजस्थानसमोर २२३ धावांचं मोठं लक्ष्य ठेवलं होतं. पण शेवटी अर्धशतक केलेल्या फरेराला शुभमची साथ मिळाली आणि राजस्थानने हे लक्ष्य गाठलं. या सामन्यानंतर शुभमची बरीच चर्चा झाली. शुभमनेही ही ओळख मिळवण्यासाठी बरेच कष्ट घेतलेत.कोण आहे शुभम दुबे?२७ ऑगस्ट १९९४ रोजी महाराष्ट्रातील यवतमाळमध्ये (Yavatmal) शुभमचा एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात जन्म झाला. पुढे तो शिकण्यासाठी नागपूरला आला. त्याने शाळेत आभ्यासाचे तास बुडवता यावेत, या एका हेतूने क्रिकेट खेळायला सुरुवात केली. त्याचे मित्र विविध वयोगटात क्रिकेट खेळत होते. एकदा असेच क्रिकेट खेळताना त्याच्या शारीरीक शिक्षणाच्या शिक्षकांनी त्याला पाहिलं आणि तिथूनच त्याच्या क्रिकेटच्या खऱ्याखुऱ्या प्रवासाला सुरुवात झाली. .पण क्रिकेट खेळायचं म्हणजे पैसाही लागतोच. पण तरी त्याच्या पालकांनी त्याच्यावर विश्वास ठेवला. त्यांनी त्याच्या क्रिकेटमध्ये करियर करण्याच्या निर्णयावर प्रश्न विचारले नाहीत. त्याचे वडील पान टपरी चालवायचे आणि एका खाजगी कंपनीत काम करायचे. आई गृहिणी होती. दरम्यान, त्याच्या काकाच्या मित्रानं शुभमला क्रिकेटचं साहित्य घेण्यासाठी मदत केली. पण आर्थिक अडचणी असल्याने शुभमने टेनिस क्रिकेटकडे मोर्चा वळवला. तो विदर्भाच्या (Vidarbha) राज्य संघात येण्यासाठीही प्रयत्न करत राहिला. मात्र अनेक वर्षे त्याला प्रतिक्षाच करावी लागली. तो मुंबईत टाइम्स शिल्ड स्पर्धाही खेळला.पण एकदा विदर्भ क्रिकेट असोसिएशनच्या स्पर्धेत त्याने चांगली कामगिरी केली आणि त्याला राज्याच्या संघात राखीव खेळाडूंमध्ये जागा मिळाली. कोविडच्या काळात दोन खेळाडू पॉझिटिव्ह असल्याने त्याला अखेर २०२१ मध्ये खेळण्याची सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमधून विदर्भासाठी खेळण्याची संधी मिळाली. पण तरी संघात जागा पक्की नव्हती..मात्र २०२३-२४ च्या सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफीमध्ये त्याने जवळपास ७३ च्या सरासरीने २२१ धावा केल्या. त्यामुळे त्याच्यासाठी आयपीएलचे दरवाजेही उघडले गेले. २०२४ मध्ये राजस्थानने त्याला तब्बल ५.८ कोटींमध्ये खरेदी केले. त्यावेळी मात्र तो ४ सामनेच खेळू शकला आणि ३३ धावा केल्या. त्याला नंतर राजस्थानने संघातून मुक्त केले. पण २०२५ मध्ये पुन्हा राजस्थाननेच त्याला ८० लाखात खरेदी केले.२०२५ मध्ये मात्र त्याने १६० च्या स्ट्राईकरेटने १०६ धावा केल्या. त्यामुळे राजस्थान प्रभावित झाले आणि त्यांना त्याला संघात कायम केलं. त्यामुळे शुभम राजस्थानकडून खेळताना दिसतोय. विदर्भाच्या प्रफुल हिंगे, दानिश मालेवारनंतर आता यंदाच्या आयपीएलमध्ये शुभमही नाव गाजवताना दिसतोय..शुभमची कारकिर्दआक्रमक फलंदाज असलेल्या शुभमने ३ प्रथम श्रेणी सामन्यांत ७५ धावा केल्या आहेत. त्याने १८ लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये २५४ धावा केल्या आहेत, तर ४१ टी२० सामन्यांमध्ये २ अर्धशतकांसह ८०८ धावा केल्या आहेत. त्याने आयपीएलमध्ये १५ सामन्यांत १७५ च्या स्ट्राईक रेटसह १८९ धावा केल्या आहेत.