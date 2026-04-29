Cricket

Who is Shubham Dubey: यवतमाळच्या गल्लीतून IPL च्या मैदानापर्यंत; पान टपरी चालवणाऱ्याच्या पोराचा राजस्थान रॉयल्ससाठी धुमाकूळ

विदर्भाच्या शुभम दुबेने राजस्थान रॉयल्सकडून आक्रमक खेळत पंजाब किंग्सला पराभूत करण्यात मोलाचा वाटा उचलला. यवतमाळमध्ये जन्मलेल्या शुभमचे वडील पान टपरी चालवायचे. वाचा त्याच्या प्रवासाबद्दल
Shubham Dubey

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

IPL 2026 Shubham Dubey story: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत राजस्थान रॉयल्सने अखेर पंजाब किंग्सचा किल्ला भेदला. मंगळवारी (२८ एप्रिल) राजस्थानने पंजाबला मुल्लनपूरमध्ये झालेल्या सामन्यात ६ विकेट्सने पराभूत केले. हा पंजाबचा हंगामातील पहिलाच पराभव ठरला. या सामन्यातील राजस्थानच्या विजयात मोलाचा वाटा उचलणाऱ्या खेळाडूंमध्ये ३१ वर्षीय शुभम दुबेचाही मोठा वाटा आहे.

इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून शुभम जेव्हा फलंदाजीला आला तेव्हा राजस्थानसमोर (Rajasthan Royals) ३६ चेंडूत ७२ धावा करण्याचं मोठं लक्ष्य होतं. पण शुभमने १२ चेंडूतच ३१ धावा फटकावल्या. त्याने डनोवन फरेरासोबत ३२ चेंडूत ७७ धावांची भागीदारी करत संघाला विजयापर्यंत पोहचवलं. त्याचं संघाचे मुख्य प्रशिक्षक कुमार संगकारानेही कौतुक करताना तो अत्यंत कौशल्यपूर्ण असल्याचे म्हटले.

